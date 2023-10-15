Средневековый Самарканд и его древние ремёсла

Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки

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Многие века Самарканд известен как город искусных мастеров.

На экскурсии вы не просто рассмотрите изделия, но поучаствуете в их изготовлении, осознаете сложность процесса и почувствуете себя частью древних ремёсел.

Вас научат делать шёлковую бумагу, которой Самарканд славился ещё с 8 века, и резную шкатулку в восточном стиле. А перед этим погуляем по историческому центру.
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
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Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по историческому центру

Вы посетите площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, мавзолей Гур-Эмир, комплекс Шахи Зинда и Сиабский базар. Это главные достопримечательности Самарканда. Рассматривая средневековые памятники, вы познакомитесь с историческим и культурным наследием города — жемчужины Востока.

Мастер-класс на бумажной фабрике

Далее отправимся на старинное производство в селе Конигиль. Там вы поучаствуете в крафтовом мастер-классе по изготовлению знаменитой самаркандской шёлковой бумаги. Вам покажут каждый этап её изготовления. И расскажу, как выбираются и подготавливаются растительные волокна, необходимые для создания качественной бумаги.

Секреты восточной шкатулки

Ремесленный тур продолжится в мастерской по изготовлению узбекских сундуков, где для вас проведёт мастер-класс уста Сухроба. Его сундуки известны своей изысканной резьбой и узорами. Вы познакомитесь с древним ремеслом, которое передается из поколения в поколение. И создадите небольшую шкатулку в восточном стиле.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит транспорт для передвижения в течении всего дня
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты и мастер-классы
  • Мы можем организовать экскурсию для большего количества человек — уточняйте в сообщении гиду
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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