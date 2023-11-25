Вы посетите площадь Регистан, рынок Чорсу и Центр ремесленников Караван-Сарай. Рассматривая средневековые памятники, вы познакомитесь с историческим и культурным наследием города — жемчужины Востока.
Мастер-класс на бумажной фабрике
Далее отправимся на старинное производство в селе Конигиль. Там вы поучаствуете в крафтовом мастер-классе по изготовлению знаменитой самаркандской шёлковой бумаги. Вам покажут каждый этап её изготовления. И расскажу, как выбираются и подготавливаются растительные волокна, необходимые для создания качественной бумаги.
Секреты восточной шкатулки
Ремесленная программа продолжится в мастерской по изготовлению узбекских сундуков, где для вас проведёт мастер-класс уста Сухроба. Его сундуки известны своей изысканной резьбой и узорами. Вы познакомитесь с древним ремеслом, которое передается из поколения в поколение. И создадите небольшую шкатулку в восточном стиле.
По желанию можно посетить мастер-класс по изготовлению масла или попробовать себя в гончарном деле на мастер-классе в гончарной мастерской.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются транспортные расходы (чаще всего такси), входные билеты ($16–17 с человека) и мастер классы ($11–17 с человека)
Мы можем организовать экскурсию для большего количества человек — уточняйте в сообщении гиду
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лайло — Организатор в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провёл экскурсии для 363 туристов
Всем привет! Меня зовут Лайло, я организатор иммерсивных экскурсий по Самарканду. Приглашаю вас познакомиться с нашим старинным городом в необычном формате.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Огромное спасибо прекрасному гиду и замечательному человеку, Анвару, за замечательный день. За то, что передал частичку своей любви к городу, которую увезу с собой. В течение всего дня мы смогли посетить самые значимые места города, поесть самый вкусный плов в мире, посетить рынок, увидеть город во всех его красках!
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Жюльнар
Экскурсию проводил Анвар. Несмотря на предпраздничную суету 301.12 удалось все, что запланировано, посмотреть. На ремесленный городок рекомендую закладывать побольше времени. Мы немного припозднились. В гончарной мастерской очень красивые работы делает мастер
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