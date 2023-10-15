Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
На экскурсии вы не просто рассмотрите изделия, но поучаствуете в их изготовлении, осознаете сложность процесса и почувствуете себя частью древних ремёсел.
Вас научат делать шёлковую бумагу, которой Самарканд славился ещё с 8 века, и резную шкатулку в восточном стиле. А перед этим погуляем по историческому центру.
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Описание
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия по историческому центру
Вы посетите площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, мавзолей Гур-Эмир, комплекс Шахи Зинда и Сиабский базар. Это главные достопримечательности Самарканда. Рассматривая средневековые памятники, вы познакомитесь с историческим и культурным наследием города — жемчужины Востока.
Мастер-класс на бумажной фабрике
Далее отправимся на старинное производство в селе Конигиль. Там вы поучаствуете в крафтовом мастер-классе по изготовлению знаменитой самаркандской шёлковой бумаги. Вам покажут каждый этап её изготовления. И расскажу, как выбираются и подготавливаются растительные волокна, необходимые для создания качественной бумаги.
Секреты восточной шкатулки
Ремесленный тур продолжится в мастерской по изготовлению узбекских сундуков, где для вас проведёт мастер-класс уста Сухроба. Его сундуки известны своей изысканной резьбой и узорами. Вы познакомитесь с древним ремеслом, которое передается из поколения в поколение. И создадите небольшую шкатулку в восточном стиле.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит транспорт для передвижения в течении всего дня
- Дополнительно оплачиваются входные билеты и мастер-классы
- Мы можем организовать экскурсию для большего количества человек — уточняйте в сообщении гиду
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.