Шахрисабз, известный как «зелёный город», предлагает уникальное сочетание природных красот и исторических памятников.
Во время экскурсии вы увидите руины дворца Аксарай, мечеть Кок Гумбаз, мавзолеи Шамсиддина Кулола и Мухаммеда Джахангира, а
Во время экскурсии вы увидите руины дворца Аксарай, мечеть Кок Гумбаз, мавзолеи Шамсиддина Кулола и Мухаммеда Джахангира, а
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные пейзажи
- 🏛 Исторические памятники Амира Тимура
- 📸 Панорамные точки для фотографий
- 🍽 Обед с традиционным мясом в тандыре
- 🚗 Комфортный трансфер и услуги гида
Что можно увидеть
- Руины дворца Аксарай
- Мечеть Кок Гумбаз
- Мавзолей Шамсиддина Кулола
- Мавзолей Мухаммеда Джахангира
- Склеп Амира Тимура
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Горные пейзажи, базар и мясо в тандыре
Из Самарканда за час мы доедем до гор. Поднимемся на перевал (1800 метров), и я покажу панорамные точки, откуда получаются красивые фотографии. Затем мы остановимся у базара, где торгуют горными травами, специями и сухофруктами. А на обед прямо в горах попробуем знаменитое тушёное мясо, приготовленное в тандыре.
Исторические места Шахрисабза
Через 40–50 минут пути мы прибудем в древний Шахрисабз, где вас ждёт экскурсия по красивейшим памятникам архитектуры времён Амира Тимура:
- Вы увидите руины дворца Аксарай, принадлежавшего легендарному завоевателю
- Полюбуетесь самой большой в городе мечетью Кок Гумбаз, построенной внуком Тамерлана — знаменитым астрономом и учёным Улугбеком
- Взглянете на мечеть 19 века и 700-летние платаны в её дворе
- Зайдёте в мавзолей Шамсиддина Кулола — наставника Амира Тимура и мавзолей Мухаммеда Джахангира — старшего сына завоевателя
- Посетите склеп, предназначенный для Тимура и посмотрите на мраморный саркофаг
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на Chevrolet Lacetti, Daewoo Gentra или автомобиле аналогичной модели
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в достопримечательности и обед — в общем около $15/чел.
- Могу провести экскурсию для большего количества человек. Подробности обсудим в переписке.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шухрат — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 28 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Шухрат, я живу в Самарканде. По образованию историк, работаю гидом более 10 лет. Жду вас в нашей прекрасной стране с великодушным, приветливым, тёплым и гостеприимным народом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Anna
27 мая 2024
Благодарю за интересную экскурсию! Очень интересно, красиво, без накладок и вкусно.
Остались исключительно теплые и приятные эмоции.
Остались исключительно теплые и приятные эмоции.
Я
Яна
24 мая 2024
Хочу выразить огромную благодарность Шухрату за проведенную экскурсию в Шахрисабзе. Данный гид является историком и безумно любит свою страну её историю и все что с ней связанно и этим все сказано. По дороге к точки назначения мы узнали много интересного об Узбекистане. Так же огромное спасибо водителю за аккуратную езду. Вам обоим здоровья и процветания.
А
Александр
5 мая 2024
Экскурсия понравилась! Спасибо Шухрату!
Шахрисабз пока еще только готовится стать туристической меккой. Там нет толп туристов! По пути из Самарканда прекрасные горные виды!
Изумительное мясо из тандыра на горном перевале!!!!
Шахрисабз пока еще только готовится стать туристической меккой. Там нет толп туристов! По пути из Самарканда прекрасные горные виды!
Изумительное мясо из тандыра на горном перевале!!!!
Елена
23 апр 2024
Благодарим Шухрата за прекрасную поездку, очень интересная экскурсия, прекрасный Шахрисабз, очень много информации по дороге и во время экскурсии, красивые фотографии и полезные рекомендации! Спасибо!
А
Анна
8 апр 2024
Потрясающая экскурсия! Шухрат великолепный рассказчик с отличным чувством юмора, огромное эрудицией и глубокими познаниями. Он историк по образованию и мы очень рады, что экскурсия была похожа на занимательную историческую лекцию.
Е
Елена
10 мар 2024
Всем добрый день! Пишу отзыв с огромной благодарностью: все было организовано на высоте!!! Гид просто топ: столько исторической информации, переданной интересным, нескучным, а очень вовлекающим и захватывающим образом! Пишу и
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