Шахрисабз, известный как «зелёный город», предлагает уникальное сочетание природных красот и исторических памятников.Во время экскурсии вы увидите руины дворца Аксарай, мечеть Кок Гумбаз, мавзолеи Шамсиддина Кулола и Мухаммеда Джахангира, а

также склеп, предназначенный для Амира Тимура. Поездка включает посещение базара с горными травами и специями, а также обед с тушёным мясом в тандыре. В стоимость входят трансфер и услуги гида, а входные билеты и обед оплачиваются отдельно. Экскурсия проходит на комфортных автомобилях и может быть адаптирована для большего количества участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Горные пейзажи, базар и мясо в тандыре

Из Самарканда за час мы доедем до гор. Поднимемся на перевал (1800 метров), и я покажу панорамные точки, откуда получаются красивые фотографии. Затем мы остановимся у базара, где торгуют горными травами, специями и сухофруктами. А на обед прямо в горах попробуем знаменитое тушёное мясо, приготовленное в тандыре.

Исторические места Шахрисабза

Через 40–50 минут пути мы прибудем в древний Шахрисабз, где вас ждёт экскурсия по красивейшим памятникам архитектуры времён Амира Тимура:

Вы увидите руины дворца Аксарай, принадлежавшего легендарному завоевателю

Полюбуетесь самой большой в городе мечетью Кок Гумбаз, построенной внуком Тамерлана — знаменитым астрономом и учёным Улугбеком

Взглянете на мечеть 19 века и 700-летние платаны в её дворе

Зайдёте в мавзолей Шамсиддина Кулола — наставника Амира Тимура и мавзолей Мухаммеда Джахангира — старшего сына завоевателя

Посетите склеп, предназначенный для Тимура и посмотрите на мраморный саркофаг

Организационные детали