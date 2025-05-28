Вечером шум толпы утихает, а исторические памятники окутывает таинственный мрак.
Вы погрузитесь в волшебный мир древнего города, изучите его достопримечательности, по желанию зайдёте в музеи, а после того как солнце сядет, полюбуетесь звёздами. В Самарканде даже ветер шепчет тайны прошлого. Мы поможем вам прислушаться к ним.
Вы погрузитесь в волшебный мир древнего города, изучите его достопримечательности, по желанию зайдёте в музеи, а после того как солнце сядет, полюбуетесь звёздами. В Самарканде даже ветер шепчет тайны прошлого. Мы поможем вам прислушаться к ним.
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные вечерние виды
- 🏛 Исторические памятники
- 🌌 Звёздное небо Самарканда
- 🚗 Комфортное передвижение
- 📸 Возможность сделать фото
- 🕌 Погружение в культуру
Что можно увидеть
- Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Биби-Ханым
- Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека
Описание экскурсии
Захватывающий мир древнего города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие сквозь века и тайны Самарканда! На экскурсии мы раскроем историю города, расскажем об архитектуре, культуре и традиционных ремёслах. Разберём особенности мавзолеев и дворцов, которые делают Самарканд уникальным.
Под покровом вечера
Вы изучите город в сумерках, когда улицы полны особенного очарования. Или ночью, когда древние стены освещают мерцающие звёзды и лунный свет. В нашей программе:
- Регистан — идеальное место, чтобы насладиться красотой и величием древних построек
- Мавзолей Гур-Эмир, где вы узнаете о великом завоевателе Тамерлане, который здесь похоронен. И о его вкладе в историю Самарканда
- Биби-Ханым — величественный архитектурный памятник города, посвящённый жене Тимура
- Шахи-Зинда — вы погрузитесь в атмосферу средневековья и узнаете, какую роль это место играет в религиозной и культурной жизни города
- Обсерватория Улугбека — памятник культуры, построенный в 15 веке. Вы услышите о развитии астрономии в Самарканде и увидите реконструкцию солнечных часов и квадранта
Как проходит экскурсия
- Если вы хотите зайти во все достопримечательности, то экскурсию нужно начать раньше — в 16:00, так как музеи работают до 18:00-19:00. Позже мы осмотрим все памятники только снаружи
- Мы будем передвигаться по городу на комфортабельном автомобиле. Остановимся в указанных локациях и обязательно сделаем красочные фото
- Начало и окончание экскурсии в любом удобном для вас месте (у гостиницы, ресторана или у аэропорта/вокзала)
Организационные детали
- Экскурсия проходит на седане, минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества участников)
- Вход в музеи по желанию. Входные билеты оплачиваются отдельно — около $5–7 за билет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 13:30, 16:30 и 19:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$45
|Дети до 12 лет
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около мавзолея Амира Тимура
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30, 16:30 и 19:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 1378 туристов
Меня зовут Муксин, я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нино
28 мая 2025
Гид Зиннур — настаящий прафесионал, он расказал пра Самарканд очен харошо, с душой и интересна. С ним вечэрний город был как сказка — свет, музыка, история и душа!
Виктор
17 мая 2025
Экскурсия прошла на комфортном автомобиле, что сделало поездку особенно приятной. Шахзод оказался очень внимательным и знающим, рассказывал увлекательно и с душой. Вечерняя атмосфера города в сочетании с отличной организацией оставила тёплые впечатления.
Однозначно рекомендую
Однозначно рекомендую
Y
Yulia
8 мая 2025
В плане контента это была лайтовая экскурсия. Конечно, удобно, что нас развозили на машине по основным достопримечательностям.
Экскурсовод также знала лучшие места для фотографий.
Экскурсовод также знала лучшие места для фотографий.
Елена
26 апр 2025
Остались очень довольны от экскурсии с гидом Жамшедом. Грамотный и вежливый человек и профессионал своего дела.
Однозначно рекомендуем!
Однозначно рекомендуем!
Амир
5 мар 2025
Экскурсия была отлично организована, а гид впечатлил невероятной эрудицией. Получили массу интересных знаний и впечатлений!
Б
Белла
31 дек 2024
Взяли экскурсию по Самарканду. У нас было мало времени, но хотелось посмотреть как можно больше. Наш гид Муксин невероятно образованный, корректный и интересный человек. Несмотря на то, что мы закидывали
Входит в следующие категории Самарканда
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