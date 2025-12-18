Наш путь будет пролегать через Варзобское ущелье и перевал Анзоб один из самых высоких и красивых перевалов Таджикистана. Поднявшись на высоту 2195 метров над уровнем моря, мы окажемся у озера Искандеркуль.
Описание экскурсии

Наш путь будет пролегать через Варзобское ущелье и перевал Анзоб один из самых высоких и красивых перевалов Таджикистана. Поднявшись на высоту 2195 метров над уровнем моря, мы окажемся у озера Искандеркуль. Вы прогуляетесь по побережью, полюбуетесь захватывающими видами и найдете послание от известного путешественника Алексея Федченко.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Самарканд - Пенджикент
- Трансфер Пенджикент-Искандаркуль-Пенджикент
- Трансфер Пенджикент-Самарканд
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд
Завершение: Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
