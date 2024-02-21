Из Самарканда - к Фанским горам и Маргузорским озёрам
Индивидуальная экскурсия в Самарканде

Увидеть 7 голубооких красавиц-озёр и пообщаться с горцами

В Фанских горах более 30 озёр. Но Маргузорские озёра впечатляют больше других.

Ощущение, что великан-художник долго смешивал на природной палитре оттенки от лазури до ультрамарина. Какая красота получилась — увидите сами! По пути полюбуетесь пейзажами и познакомитесь с местными. Гид расскажет про Таджикистан, природу и обычаи края. Будет красиво и познавательно!
Из Самарканда - к Фанским горам и Маргузорским озёрам
Из Самарканда - к Фанским горам и Маргузорским озёрам
Из Самарканда - к Фанским горам и Маргузорским озёрам
Ближайшие даты:
21
фев
22
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Описание

Что вас ожидает

  • Мы отправимся на юго-запад Памиро-Алая. За 40 минут доберёмся до границы между Узбекистаном и Таджикистаном. Пересечём её за 20–30 минут. И по горным серпантинам поедем знакомиться с краем.
  • По дороге заглянем в дом местных горцев. Вы посмотрите, как живут потомки древних народов. Пообщаетесь с ними — узнаете про быт и услышите местные легенды.
  • Затем мы посетим Маргузорские озёра: Мижгон, Сою, Хушёр, Нофин, Хурдак, Маргузор и Хазорчашму. Они рассыпались по долине Шинг в Фанских горах.
  • Последнее озеро, Хазорчашма, находится на высоте более 2400 метров над уровнем моря. Местные жители говорят: «Кто доберётся до него, обретёт счастье». А мы обязательно дойдём сюда!
  • А потом счастливые и наполненные энергией природы, устроим пикник в живописном уголке Фанских гор.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида.
  • Обед не входит в стоимость. Возьмите с собой ланч для пикника.
  • Маршрут занимает до 4 часов в одну сторону (80–90 км) с остановками на пешие прогулки и фотографирование по вашему желанию.
  • Для пересечения таджикско-узбекской границы обязательны паспорта.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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