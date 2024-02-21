Увидеть 7 голубооких красавиц-озёр и пообщаться с горцами
В Фанских горах более 30 озёр. Но Маргузорские озёра впечатляют больше других.
Ощущение, что великан-художник долго смешивал на природной палитре оттенки от лазури до ультрамарина. Какая красота получилась — увидите сами! По пути полюбуетесь пейзажами и познакомитесь с местными. Гид расскажет про Таджикистан, природу и обычаи края. Будет красиво и познавательно!
Ощущение, что великан-художник долго смешивал на природной палитре оттенки от лазури до ультрамарина. Какая красота получилась — увидите сами! По пути полюбуетесь пейзажами и познакомитесь с местными. Гид расскажет про Таджикистан, природу и обычаи края. Будет красиво и познавательно!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Мы отправимся на юго-запад Памиро-Алая. За 40 минут доберёмся до границы между Узбекистаном и Таджикистаном. Пересечём её за 20–30 минут. И по горным серпантинам поедем знакомиться с краем.
- По дороге заглянем в дом местных горцев. Вы посмотрите, как живут потомки древних народов. Пообщаетесь с ними — узнаете про быт и услышите местные легенды.
- Затем мы посетим Маргузорские озёра: Мижгон, Сою, Хушёр, Нофин, Хурдак, Маргузор и Хазорчашму. Они рассыпались по долине Шинг в Фанских горах.
- Последнее озеро, Хазорчашма, находится на высоте более 2400 метров над уровнем моря. Местные жители говорят: «Кто доберётся до него, обретёт счастье». А мы обязательно дойдём сюда!
- А потом счастливые и наполненные энергией природы, устроим пикник в живописном уголке Фанских гор.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида.
- Обед не входит в стоимость. Возьмите с собой ланч для пикника.
- Маршрут занимает до 4 часов в одну сторону (80–90 км) с остановками на пешие прогулки и фотографирование по вашему желанию.
- Для пересечения таджикско-узбекской границы обязательны паспорта.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джафар — ваша команда гидов в Самарканде
Я Джафар, гид-переводчик и туроператор с 10-летним стажем. Организую и провожу экскурсии по всему Узбекистану. Родился и вырос в Самарканде. Имею высшее юридическое образование. Знаю английский, русский, узбекский и таджикский. На наших экскурсиях вы полюбуетесь неповторимым историческим и культурным наследием наших городов, побываете у памятников, признанных шедеврами, и в замечательных местах, скрытых от повседневной туристической суеты.
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