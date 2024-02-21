В Фанских горах более 30 озёр. Но Маргузорские озёра впечатляют больше других.



Ощущение, что великан-художник долго смешивал на природной палитре оттенки от лазури до ультрамарина. Какая красота получилась — увидите сами! По пути полюбуетесь пейзажами и познакомитесь с местными. Гид расскажет про Таджикистан, природу и обычаи края. Будет красиво и познавательно!