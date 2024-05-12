Мы отправляемся к семи озёрам! Хотя увидим только шесть из них из-за труднодоступности последнего. Воды каждого завораживают переливами оттенков — от бирюзового и ультрамаринового до тёмно-фиолетового. Цвет меняется в зависимости от местоположения озёр. По пути мы расскажем вам об укладе жизни наших соседей и о различиях между двумя народами — таджиками и узбеками.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

09:00 — выезд из Самарканда и трансфер до границы через поселок Джар Тепа.

10:00 — пересечение границы с Таджикистаном (около 40 мин.) Заезд на аутентичный таджикский рынок

12:00–12:30 — обед в заведении с традиционной азиатской кухней

12:30–17:30 — поездка по озёрам. Каждое из них имеет своё название, но зачастую озёра называют просто по цифрам, начиная с нижнего:

первое — Нежигон («ресница»), высота 1640 м

второе — Соя («тень»), высота 1740 м

третье — Гушор, высота 1770 м

четвертое — Нофин, высота 1820 м

пятое — Хурдак («малышка»), высота 1870 м

шестое — Маргузор («луг»), самое большое во всей цепочке озёр, высота 2140 м

седьмое — Хазорчашма («тысяча источников»), высота 2332 м.

Расстояние между озерами — 15 км. До шестого озера можно добраться на любой машине, а вот до Хазорчашмы проедет только джип, поэтому мы его не посетим.

17:30 — ужин

18:00 — пересечение границы

20:00 — прибытие в Самарканд

Организационные детали