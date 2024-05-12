Шесть озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)

Увидеть волшебные озёра Таджикистана и сравнить уклад жизни двух соседних народов
Мы отправляемся к семи озёрам! Хотя увидим только шесть из них из-за труднодоступности последнего.

Воды каждого завораживают переливами оттенков — от бирюзового и ультрамаринового до тёмно-фиолетового. Цвет меняется в зависимости от местоположения озёр.

По пути мы расскажем вам об укладе жизни наших соседей и о различиях между двумя народами — таджиками и узбеками.
5
4 отзыва
Шесть озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
Шесть озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
Шесть озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

09:00 — выезд из Самарканда и трансфер до границы через поселок Джар Тепа.
10:00 — пересечение границы с Таджикистаном (около 40 мин.) Заезд на аутентичный таджикский рынок
12:00–12:30 — обед в заведении с традиционной азиатской кухней
12:30–17:30 — поездка по озёрам. Каждое из них имеет своё название, но зачастую озёра называют просто по цифрам, начиная с нижнего:

  • первое — Нежигон («ресница»), высота 1640 м
  • второе — Соя («тень»), высота 1740 м
  • третье — Гушор, высота 1770 м
  • четвертое — Нофин, высота 1820 м
  • пятое — Хурдак («малышка»), высота 1870 м
  • шестое — Маргузор («луг»), самое большое во всей цепочке озёр, высота 2140 м
  • седьмое — Хазорчашма («тысяча источников»), высота 2332 м.

Расстояние между озерами — 15 км. До шестого озера можно добраться на любой машине, а вот до Хазорчашмы проедет только джип, поэтому мы его не посетим.
17:30 — ужин
18:00 — пересечение границы
20:00 — прибытие в Самарканд

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер на комфортабельном авто Chevrolet Nexia 1, услуги гида, обед и ужин
  • Захватите с собой паспорт и деньги для личных расходов
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Татьяна
12 мая 2024
Спасибо за превосходно организованную экскурсию гиду Алишеру. Смогли за 1 день насладиться красотами гор и озёр Таджикистана. Дорога хотя и длинная, но не утомительная, интересно было увидеть как живет местное население в кишлаках.
Спасибо за превосходно организованную экскурсию гиду Алишеру. Смогли за 1 день насладиться красотами гор и озёрСпасибо за превосходно организованную экскурсию гиду Алишеру. Смогли за 1 день насладиться красотами гор и озёрСпасибо за превосходно организованную экскурсию гиду Алишеру. Смогли за 1 день насладиться красотами гор и озёрСпасибо за превосходно организованную экскурсию гиду Алишеру. Смогли за 1 день насладиться красотами гор и озёрСпасибо за превосходно организованную экскурсию гиду Алишеру. Смогли за 1 день насладиться красотами гор и озёрСпасибо за превосходно организованную экскурсию гиду Алишеру. Смогли за 1 день насладиться красотами гор и озёрСпасибо за превосходно организованную экскурсию гиду Алишеру. Смогли за 1 день насладиться красотами гор и озёрСпасибо за превосходно организованную экскурсию гиду Алишеру. Смогли за 1 день насладиться красотами гор и озёр
Н
11 мая 2024
Посетили озера с экскурсоводом Алишером. Несмотря на дождливую погоду впечатление от поездки отличное.
Алишер отлично наладил контакт с детьми. Рассказывал о проезжаемых объектах и отвечал на всё наши вопросы.
Мы пообедали национальными блюдами таджикской кухни и поехали на озера. Прекрасная природа, удивительный цвет каждого озера! Помимо стандартной программы мы покатались на ослике)))
Сергей
8 мая 2024
Поездка прошла на одном дыхании! Красивейшие озера, много полезной информации от гида и прекрасный уровень организации. Встреча у отеля, пересечение границы и сам маршрут - всё, как по нотам. Остались только самые положительные впечатления, рекомендую! 👌
Поездка прошла на одном дыхании! Красивейшие озера, много полезной информации от гида и прекрасный уровень организации.Поездка прошла на одном дыхании! Красивейшие озера, много полезной информации от гида и прекрасный уровень организации.Поездка прошла на одном дыхании! Красивейшие озера, много полезной информации от гида и прекрасный уровень организации.
Е
27 апр 2024
НА стороне Узбекистана встретил в гостинице гид Алишер, отвез на границу с Таджикистаном, и сопровождал на всем протяжении пути к озерам и обратно. Отвечал на вопросы о жизни людей и
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стране.
Прошли границу пешком и пересели на машину на стороне Таджикистана (водитель Тимур, хороший водитель), так как на машине проходить границу ОЧЕНЬ долго, так что только пешком.
Посетили Пенджикент, рынок-базар (очень аутентично), пообедали самсой, и поехали на озера. Часть пути по асфальту, но часть грунтовка и возле озер узкая горная дорога. Озера красивые, с водой разного цвета, виды тоже. Посетили 6 озер (до седьмого добираться либо пешком либо на джипе, как нам сказали.) Посмотрели горные кишлаки. Можно взять с собой в дорогу сладости для детей, при остановке окружают стайкой, и пытаются продать свои поделки.
На обратном пути в Пенджикенте поужинали национальным таджикским блюдом - на любителя, если нравятся слоеные лепешки залитые кисло-соленым соусом с мясом. Обратно границу тоже пешком.
Гид отвечал на все вопросы, водитель хорош, хотя пару раз было страшно на горных дорогах, но все безопасно.
Экскурсию советую.

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