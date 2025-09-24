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На озеро Айдаркуль из Самарканда

Искупаться в одном из крупнейших озёр страны и посетить старинный город Нурата за 1 день
Айдаркуль словно мираж в пустыне. Среди бескрайних песков внезапно вырастает удивительной красоты озеро. Вы искупаетесь в нём в мягких вечерних лучах солнца. А днём посетите древний город Нурата.

Понаблюдаете за его аутентичной жизнью, увидите мечеть 16 века, тысячелетний родник и крепость Александра Великого. Мы расскажем о местной истории, традициях и обрядах.
5
1 отзыв
На озеро Айдаркуль из Самарканда
На озеро Айдаркуль из Самарканда
На озеро Айдаркуль из Самарканда

Описание экскурсии

Город Нурата. Мы посетим старинный город, название которого переводится как «свет, подаренный богом». Вы увидите исторический комплекс Чашма, состоящий из родника и мечети Джума 16 века. А ещё мы покажем вам крепость Александра Великого и древний хамам. Поделимся связанными с ними историями и легендами.

Озеро Айдаркуль. Это огромное искусственное водохранилище в пустыне Кызылкум. Его длина составляет 200 км, ширина — 15 км. На берегу озера вы ощутите себя словно в другом мире: вокруг только песчаные дюны, синее небо и кристально чистая вода. В озере можно купаться: вода в нём очень теплая и приятная.

Организационные детали

  • Расстояние от Самарканда до озера — 200 км. Трансфер включён в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • На обеде вы сможете попробовать мясо в тандыре. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шодиер
Шодиер — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4885 туристов
Добрый день! Меня зовут Шодиер, я родился и вырос в городе Самарканде. Работаю гидом уже 7 лет и очень люблю свою профессию. Люблю легенды и историю моей родины. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся этой любовью и знаниями с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Алла
Одной из локаций, которые мы хотели посетить в Узбекистане была загадочная пустыня Кызылкум. И хотя дорога к нему из Самарканда довольно утомительная - мы не пожалели.
На фоне бесконечного царства песков
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- нереально красивое голубое озеро. Очень пожалели, что не взяли купальные принадлежности - вода в сентябре была ещё очень теплая и есть оборудованный пляж.
По дороге интересно было посмотреть на небольшие деревни-кишлаки. В древнем городе Нурата для нас провел короткую и интересную экскурсию местный гид, там же мы пообедали в придорожном кафе.
Работой организаторов довольны - всегда были на связи, все что заявлено в экскурсии мы увидели, водитель нам понравился, по договоренности нам ещё организовали прогулку на верблюдах.
Спасибо большое.

Одной из локаций, которые мы хотели посетить в Узбекистане была загадочная пустыня Кызылкум. И хотя дорога
Одной из локаций, которые мы хотели посетить в Узбекистане была загадочная пустыня Кызылкум. И хотя дорога
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