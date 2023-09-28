На озеро Айдаркуль из Самарканда

Искупаться в одном из крупнейших озёр страны и посетить старинный город Нурата за 1 день

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Айдаркуль словно мираж в пустыне. Среди бескрайних песков внезапно вырастает удивительной красоты озеро. Вы искупаетесь в нём в мягких вечерних лучах солнца. А днём посетите древний город Нурата.

Понаблюдаете за его аутентичной жизнью, увидите мечеть 16 века, тысячелетний родник и крепость Александра Великого. Мы расскажем о местной истории, традициях и обрядах.
На озеро Айдаркуль из Самарканда
На озеро Айдаркуль из Самарканда
На озеро Айдаркуль из Самарканда
На озеро Айдаркуль из Самарканда
На озеро Айдаркуль из Самарканда
На озеро Айдаркуль из Самарканда
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Город Нурата. Мы посетим старинный город, название которого переводится как «свет, подаренный богом». Вы увидите исторический комплекс Чашма, состоящий из родника и мечети Джума 16 века. А ещё мы покажем вам крепость Александра Великого и древний хамам. Поделимся связанными с ними историями и легендами.

Озеро Айдаркуль. Это огромное искусственное водохранилище в пустыне Кызылкум. Его длина составляет 200 км, ширина — 15 км. На берегу озера вы ощутите себя словно в другом мире: вокруг только песчаные дюны, синее небо и кристально чистая вода. В озере можно купаться: вода в нём очень теплая и приятная.

Организационные детали

  • Расстояние от Самарканда до озера — 200 км. Трансфер включён в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • На обеде вы сможете попробовать мясо в тандыре. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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