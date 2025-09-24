Айдаркуль словно мираж в пустыне. Среди бескрайних песков внезапно вырастает удивительной красоты озеро. Вы искупаетесь в нём в мягких вечерних лучах солнца. А днём посетите древний город Нурата.
Понаблюдаете за его аутентичной жизнью, увидите мечеть 16 века, тысячелетний родник и крепость Александра Великого. Мы расскажем о местной истории, традициях и обрядах.
Понаблюдаете за его аутентичной жизнью, увидите мечеть 16 века, тысячелетний родник и крепость Александра Великого. Мы расскажем о местной истории, традициях и обрядах.
Описание экскурсии
Город Нурата. Мы посетим старинный город, название которого переводится как «свет, подаренный богом». Вы увидите исторический комплекс Чашма, состоящий из родника и мечети Джума 16 века. А ещё мы покажем вам крепость Александра Великого и древний хамам. Поделимся связанными с ними историями и легендами.
Озеро Айдаркуль. Это огромное искусственное водохранилище в пустыне Кызылкум. Его длина составляет 200 км, ширина — 15 км. На берегу озера вы ощутите себя словно в другом мире: вокруг только песчаные дюны, синее небо и кристально чистая вода. В озере можно купаться: вода в нём очень теплая и приятная.
Организационные детали
- Расстояние от Самарканда до озера — 200 км. Трансфер включён в стоимость.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- На обеде вы сможете попробовать мясо в тандыре. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шодиер — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4885 туристов
Добрый день! Меня зовут Шодиер, я родился и вырос в городе Самарканде. Работаю гидом уже 7 лет и очень люблю свою профессию. Люблю легенды и историю моей родины. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся этой любовью и знаниями с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Одной из локаций, которые мы хотели посетить в Узбекистане была загадочная пустыня Кызылкум. И хотя дорога к нему из Самарканда довольно утомительная - мы не пожалели.
На фоне бесконечного царства песков
На фоне бесконечного царства песков
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