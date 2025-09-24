Айдаркуль словно мираж в пустыне. Среди бескрайних песков внезапно вырастает удивительной красоты озеро. Вы искупаетесь в нём в мягких вечерних лучах солнца. А днём посетите древний город Нурата. Понаблюдаете за его аутентичной жизнью, увидите мечеть 16 века, тысячелетний родник и крепость Александра Великого. Мы расскажем о местной истории, традициях и обрядах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город Нурата. Мы посетим старинный город, название которого переводится как «свет, подаренный богом». Вы увидите исторический комплекс Чашма, состоящий из родника и мечети Джума 16 века. А ещё мы покажем вам крепость Александра Великого и древний хамам. Поделимся связанными с ними историями и легендами.

Озеро Айдаркуль. Это огромное искусственное водохранилище в пустыне Кызылкум. Его длина составляет 200 км, ширина — 15 км. На берегу озера вы ощутите себя словно в другом мире: вокруг только песчаные дюны, синее небо и кристально чистая вода. В озере можно купаться: вода в нём очень теплая и приятная.

Организационные детали