Искупаться в одном из крупнейших озёр страны и посетить старинный город Нурата за 1 день
Айдаркуль словно мираж в пустыне. Среди бескрайних песков внезапно вырастает удивительной красоты озеро. Вы искупаетесь в нём в мягких вечерних лучах солнца. А днём посетите древний город Нурата.
Понаблюдаете за его аутентичной жизнью, увидите мечеть 16 века, тысячелетний родник и крепость Александра Великого. Мы расскажем о местной истории, традициях и обрядах.
Понаблюдаете за его аутентичной жизнью, увидите мечеть 16 века, тысячелетний родник и крепость Александра Великого. Мы расскажем о местной истории, традициях и обрядах.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Город Нурата. Мы посетим старинный город, название которого переводится как «свет, подаренный богом». Вы увидите исторический комплекс Чашма, состоящий из родника и мечети Джума 16 века. А ещё мы покажем вам крепость Александра Великого и древний хамам. Поделимся связанными с ними историями и легендами.
Озеро Айдаркуль. Это огромное искусственное водохранилище в пустыне Кызылкум. Его длина составляет 200 км, ширина — 15 км. На берегу озера вы ощутите себя словно в другом мире: вокруг только песчаные дюны, синее небо и кристально чистая вода. В озере можно купаться: вода в нём очень теплая и приятная.
Организационные детали
- Расстояние от Самарканда до озера — 200 км. Трансфер включён в стоимость.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- На обеде вы сможете попробовать мясо в тандыре. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шодиер — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 658 туристов
Добрый день! Меня зовут Шодиер, я родился и вырос в городе Самарканд. Работаю гидом уже 7 лет и очень люблю свою профессию. Люблю легенды и историю моей родины. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся этой любовью и знаниями с вами.
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