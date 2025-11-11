Плов — легенда среднеазиатской кухни, а из всех его вариаций именно самаркандское исполнение признано лучшим.
В уютном доме вас встретит гостеприимная семья, познакомит с традициями изготовления «правильного» плова и пригласит к накрытому дастархану. В Самарканде плов во многих заведения готовят с 12:00 до 13:00. Наш мастер-класс проходит ежедневно, в любое удобное для вас время!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание мастер-классаКак готовить зирвак, какой вид риса следует использовать для самаркандского плова, какие ингредиенты включены в аутентичную рецептуру? Эти и другие секреты вы раскроете в гостях у местных жителей. Кроме того, хозяйка, которая проведет для вас мастер-класс, — не только знаток национальной домашней кухни, но и профессиональный повар, поэтому вы освоите навыки эталонного приготовления гастрономического шедевра. А затем вам предложат разместиться на нарядных курпачах за традиционным дастарханом или за обычным столом. Кроме плова вы отведаете салат, чай с восточными сладостями и проведете время в душевной компании узбекской семьи. Гости полностью участвуют в приготовлении блюда. Продолжительность: примерно 3 часа, 2 часа — мастер-класс, 1 час — застолье (чай, сладости, салат и, конечно, сам плов — все включено в стоимость). Важная информация: Также мы предлагаем мастер-классы по приготовлению других традиционных блюд (манты, самсы и т. д.). Сообщите о своих пожеланиях в чате к заказу.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Застолье.
- Фотосессия
Место начала и завершения?
Мервская улица 79
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Также мы предлагаем мастер-классы по приготовлению других традиционных блюд (манты, самсы и т. д.). Сообщите о своих пожеланиях в чате к заказу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
