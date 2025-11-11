Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Плов — легенда среднеазиатской кухни, а из всех его вариаций именно самаркандское исполнение признано лучшим.



В уютном доме вас встретит гостеприимная семья, познакомит с традициями изготовления «правильного» плова и пригласит к накрытому дастархану. В Самарканде плов во многих заведения готовят с 12:00 до 13:00. Наш мастер-класс проходит ежедневно, в любое удобное для вас время!

Sherzod Ваш гид в Самарканде

Описание мастер-класса Как готовить зирвак, какой вид риса следует использовать для самаркандского плова, какие ингредиенты включены в аутентичную рецептуру? Эти и другие секреты вы раскроете в гостях у местных жителей. Кроме того, хозяйка, которая проведет для вас мастер-класс, — не только знаток национальной домашней кухни, но и профессиональный повар, поэтому вы освоите навыки эталонного приготовления гастрономического шедевра. А затем вам предложат разместиться на нарядных курпачах за традиционным дастарханом или за обычным столом. Кроме плова вы отведаете салат, чай с восточными сладостями и проведете время в душевной компании узбекской семьи. Гости полностью участвуют в приготовлении блюда. Продолжительность: примерно 3 часа, 2 часа — мастер-класс, 1 час — застолье (чай, сладости, салат и, конечно, сам плов — все включено в стоимость). Важная информация: Также мы предлагаем мастер-классы по приготовлению других традиционных блюд (манты, самсы и т. д.). Сообщите о своих пожеланиях в чате к заказу.

