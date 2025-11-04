Самаркандский плов - это не просто еда, а часть культурного наследия Узбекистана.
На мастер-классе участники познакомятся с историей этого блюда, его секретами и тонкостями приготовления. Каждый сможет приготовить ароматный плов своими
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍲 Приготовление плова по традиционному рецепту
- 🎶 Узбекская музыка и танцы
- 👗 Примерка национальных нарядов
- 🥘 Дегустация местных блюд
- 📜 Знакомство с культурой и традициями
Что можно увидеть
- Национальные наряды
- Узбекская музыка
Описание мастер-класса
Вы узнаете историю самаркандского плова, секреты и тонкости его приготовления. А потом своими руками сделаете ароматное блюдо по традиционному рецепту — из риса, мяса, моркови и специй.
Пока будет вариться рис и готовиться плов, у вас будет время, чтобы примерить национальные наряды, вышитые золотыми нитями. Также вас ждут узбекские танцы и музыка.
Наша встреча завершится дегустацией плова и других местных блюд, которыми я вас угощу. За столом поговорим о семейных традициях и обрядах, гостеприимстве и культуре, праздниках и церемониях, ремёслах и искусстве.
Организационные детали
- До места проведения мастер-класса вам нужно добраться самостоятельно
- В стоимость всё включено
ежедневно в 11:00
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€25
|Дети до 8 лет
|€12
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ломоносова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Darvozai — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 155 туристов
Я провожу мастер-классы, обучая техникам приготовления узбекских блюд, включая использование казана, жарку мяса и подготовку специй. Могу организовывать кулинарные мероприятия, такие как дегустации, праздничные ужины и кулинарные шоу, где вы будете готовить узбекские блюда и делиться своим опытом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Л
Лариса
4 ноя 2025
Замечательно! Кто хочет научиться готовить настоящий самаркандский плов, узнать все тонкости и секреты, вам сюда! Ноза - хозяйка небольшого отеля (кстати, весьма удачное место для жилья в Самарканде) мастер кулинарии, прекрасная мать, дети помогают ей принимать гостей. Тепло, радушно, гостеприимно. И очень вкусно!!!
А
Алексей
23 окт 2025
Прекрасно и вкусно провели время. Хозяйка дома нас встретила, сразу предложила угощения, затем приступили к приготовлению плова, узнали секреты приготовления и традиции. Пока плов готовился, ещё рассказали про дом и обычаи, очень интересно. Сам процесс проходит в уютном дворе дома. Ну и конечно результат отличный, плов получился очень вкусным. Очень рады, что поучаствовали, отличный опыт и много много гостеприимства
И
Иван
17 окт 2025
Очень понравилось. Советую. Также вы можете разместиться в этой мини-гостинице. Хозяин показал нам одну из комнат - там очень уютно
E
Elena
16 окт 2025
Отлично провели время в гостях у Нозы и ее семьи! Вместе приготовили Самаркандский плов. Поболтали о местном быте и жизни. Очень рекомендуем к посещению! Спасибо хозяевам за радушие и теплый прием!
Vitaly
14 окт 2025
Ноза большое вам спасибо за прекресное время проведённое у вас в доме!!! И спасибо вашей семье, дай бог вам здоровья и благополучия!!! Плов буду есть только у вас, как снова буду в Самарканде!!! Рекоменду всем!!!
Светлана
13 окт 2025
Побывали в гостях у прекрасной семьи. Хозяйка любезно поделилась секретами приготовления узбекского плова, узнали интересные факты национальных семейных традиций и быта.
Наталья
12 окт 2025
Вместе с хозяйкой гостевого дома приготовили вкуснейший плов! Кроме самого плова нас ждал богатый стол с традиционными блюдами. Очень душевно посидели, покушали, поговорили.
Т
Татьяна
1 окт 2025
Мастер класс по приготовлению плова оставил самые теплые воспоминания. Очень гостеприимные хозяева провели экскурсию по дому, угостили закусками, фруктами, чаем. Плов получился фантастический. Ушли сытые, довольные. Всем очень рекомендую это мероприятие!
Екатерина
22 сен 2025
Очень атмосферный мастер-класс. Готовили плов на печи (?) в настоящем узбекском дворике. Хозяйка показывала важные нюансы, рассказывала истории, живо, интересно. Пока плов доходил, пили чай с обильными угощениями. В саду - канарейки, все очень мило. Хозяин провел мини-экскурсию по гостевому дому, интересно. Плов взяли с собой, получился, конечно, очень вкусным. Надеюсь, что-то подобное сможем воспроизвести дома.
Ю
Юлия
21 сен 2025
Были на мастер-классе у Нозы. Хозяева пошли навстречу и приняли нас в вечернее время, что оказалось очень удачным решением.
Как же нам всё понравилось! Мы попали в очень душевную, традиционную семью.
O
Olga
12 сен 2025
Большое спасибо!
Прекрасная дружна семья!
Сохраняющая семейные ценностей и традиций! Красивый стол и щедрые угощения!
Вкусный плов! Творческий и экологичный подход к оформлению гостевого дома!
Рекомендую!
А
Алина
1 сен 2025
Нам с подругами оооочень понравлось! Сама хозяйка, двор, вкуснейший плов, этапность приготовления. И еще весь стол был заставлен супер-закусками. Всем советую, окунетесь в быт и культуру
Игорь
25 авг 2025
Отлично! Как будто побывали в гостях у добрых друзей. Прекрасная гостеприимная семья. Плов - пальчики оближешь! А приготовить- плЁвое дело, ведь теперь я знаю секреты))
М
Мария
10 авг 2025
Отличный мастер-класс! Вместе с гостеприимной хозяйкой приготовили ингредиенты, нам пояснили все по составу, специям, времени. Плов - пальчики оближешь 👍🏼💘 Пока ждали готовности хозяева накрыли стол в тени абрикосового дерева, попили чай с самсой и сладостями. Нам так же провели небольшую экскурсию по укладу дома и традициях народа. Очень уютно, по-домашнему. Рекомендую!
Е
Екатерина
4 июл 2025
Невероятно классно провери время, побывав на мастер-классе по изготовлению плова. Проходит он во дворе частного дома, где очень уютно и атмосферно. Хозяйка дома располагает к себе своим искренним гостеприимством. Всё
