Описание мастер-класса

Вы узнаете историю самаркандского плова, секреты и тонкости его приготовления. А потом своими руками сделаете ароматное блюдо по традиционному рецепту — из риса, мяса, моркови и специй.

Пока будет вариться рис и готовиться плов, у вас будет время, чтобы примерить национальные наряды, вышитые золотыми нитями. Также вас ждут узбекские танцы и музыка.

Наша встреча завершится дегустацией плова и других местных блюд, которыми я вас угощу. За столом поговорим о семейных традициях и обрядах, гостеприимстве и культуре, праздниках и церемониях, ремёслах и искусстве.

Организационные детали