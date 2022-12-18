Наше гастрономическое приключение будет проходить в уютном частном доме с садом, по всем законам восточного гостеприимства. За чашкой горячего зеленого чая вы узнаете, в чем особенности узбекской кухни, почему местные жители так любят пряности и какая разница между рецептами 100-летней давности и современными.
Затем приступите к приготовлению плова под чутким руководством хозяйки. Научитесь правильно использовать каждую специю и раскроете секреты обработки риса. В завершение мы пригласим вас за стол, чтобы насладиться результатом совместного труда!