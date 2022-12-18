Приглашаю вас в гости к самаркандской семье, где вы сможете ощутить настоящее восточное гостеприимство и приготовить вкуснейший плов. Еще средневековый ученый Авиценна упоминал его в своем трактате как одно из самых полезных блюд в мире. В нашей стране рецепты бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Мы с радостью ими поделимся!

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Описание

Что вас ожидает

Плов в гостях у местной семьи

Наше гастрономическое приключение будет проходить в уютном частном доме с садом, по всем законам восточного гостеприимства. За чашкой горячего зеленого чая вы узнаете, в чем особенности узбекской кухни, почему местные жители так любят пряности и какая разница между рецептами 100-летней давности и современными.

Затем приступите к приготовлению плова под чутким руководством хозяйки. Научитесь правильно использовать каждую специю и раскроете секреты обработки риса. В завершение мы пригласим вас за стол, чтобы насладиться результатом совместного труда!

Организационные детали