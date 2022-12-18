Аппетитный Самарканд

Приготовить с местной хозяйкой плов и раскрыть секреты узбекской кухни

Приглашаю вас в гости к самаркандской семье, где вы сможете ощутить настоящее восточное гостеприимство и приготовить вкуснейший плов.

Еще средневековый ученый Авиценна упоминал его в своем трактате как одно из самых полезных блюд в мире. В нашей стране рецепты бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Мы с радостью ими поделимся!
Аппетитный Самарканд
Аппетитный Самарканд
Аппетитный Самарканд
Аппетитный Самарканд
Аппетитный Самарканд
Аппетитный Самарканд
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Плов в гостях у местной семьи

Наше гастрономическое приключение будет проходить в уютном частном доме с садом, по всем законам восточного гостеприимства. За чашкой горячего зеленого чая вы узнаете, в чем особенности узбекской кухни, почему местные жители так любят пряности и какая разница между рецептами 100-летней давности и современными.

Затем приступите к приготовлению плова под чутким руководством хозяйки. Научитесь правильно использовать каждую специю и раскроете секреты обработки риса. В завершение мы пригласим вас за стол, чтобы насладиться результатом совместного труда!

Организационные детали

  • Все продукты включены в стоимость
  • По запросу вместо плова мы можем приготовить другое блюдо: манты, самсу или машхурду
  • Мы можем организовать день рождения или другой праздник, пригласить фольклорных музыкантов. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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