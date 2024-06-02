Интересные программы мастер-классы Самарканда

Найдено 15 экскурсий в категории «Мастер-классы» в Самарканде на русском языке, цены от €37, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узбекский плов: готовим и едим
🚗 На машине
Групповая
4 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Узбекский плов: кулинарный мастер-класс в Самарканде
Откройте для себя секреты узбекской кухни на мастер-классе по приготовлению плова. Путешествие в мир вкусов ждет вас
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
37 за человека
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Узбекская кухня: мастер-класс по приготовлению самаркандского плова
Плов - легенда среднеазиатской кухни. Узнайте секреты его приготовления на мастер-классе в уютной квартире самаркандской семьи
Начало: Частная квартира где проживает повар
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
150 за всё до 4 чел.
Как приготовить самаркандский плов
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Как приготовить самаркандский плов: мастер-класс в традиционном доме
Приглашаем вас стать частью уникального кулинарного путешествия и научиться готовить самаркандский плов в аутентичной обстановке
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
10090 за всё до 4 чел.
Мир искусств Самарканда: полное погружение
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
92 за всё до 6 чел.
Кухня и ремёсла Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Кухня и ремёсла Самарканда: мастер-класс по плову и коврам
Погрузитесь в мир самаркандской кухни и ремёсел. Плов, базар, шёлковая бумага и ковры ждут вас
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
45 за человека
Восточный дастархан: самса, манты и бичак
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Кулинарное путешествие: самса, манты, бичак - мастер-класс в Самарканде
Погрузитесь в мир восточной гастрономии, готовя традиционные узбекские блюда в атмосфере настоящего Самарканда
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
10090 за всё до 4 чел.
Аппетитный самаркандский плов своими руками
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Аппетитный самаркандский плов своими руками
Приготовить национальное блюдо с местной хозяйкой и раскрыть секреты узбекской кухни
Начало: В частном доме недалеко от Мавзолея Даниила
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
100 за всё до 4 чел.
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
140 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по приготовлению плова в кишлаке
Групповая
2 часа
4 отзыва
Мастер-класс по приготовлению плова в кишлаке
Начало: Площадь Регситан
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$38 за человека
Барак - пельмени по-узбекски
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс по приготовлению барака - пельмени по-узбекски в Самарканде
Погрузитесь в мир узбекской кулинарии: научитесь готовить барак, традиционные пельмени с восточным колоритом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
54 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Научиться готовить одно из самых вкусных блюд среднеазиатских народов
Начало: На улице Арабшах
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9687 за всё до 4 чел.
Гастрономический мастер-класс - манты и машхурда своими руками
Индивидуальная
4 часа
Гастрономический мастер-класс - манты и машхурда своими руками
Начало: В частном доме, сами добираетесь до адреса
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению самаркандского плова
Индивидуальная
4 часа
Мастер-класс по приготовлению самаркандского плова
Начало: В частном доме
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Индивидуальная
4 часа
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Вылепить сочные манты, сварить пряный суп и устроить настоящий восточный пир
Начало: в частном доме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Шёлковый путь Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Шёлковый путь Самарканда
Познакомиться с древними ремёслами Узбекистана и увидеть, как из шёлка делают бумагу, шарфы и ковры
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
140 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    2 июня 2024
    Узбекский плов: готовим и едим
    Это совершенно незабываемый опыт. Сначала сходить на базар, где покупают продукты местные. Побывать в гостях в узбекском доме. Узнать все
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    секреты приготовления настоящего самаркандского плова. Приготовить вместе с хозяйкой дома лепешки в тандыре и плов от начала и до самого конца в казане на открытом огне. А потом поужинать вместе с узбекской семьей за гостеприимным столом. Только ради одного этого стоило приехать в Узбекистан. Если будете в Самарканде, очень рекомендую🔥

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Узбекский плов: готовим и едим
    Очень интересный мастер-класс! Если хочется других впечатлений, кроме просмотра достопримечательностей, то рекомендую. Гостеприимная хозяйка Барчиной и ее семья очень тепло
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    встретили! Показали, какие продукты нужно выбирать для плова на рынке, как готовить (мы принимали участие в каждом этапе готовки). Также лепили и пекли лепешки в тандыре. А после - трапеза с рассказами о местных обычаях. Барчиной - прекрасная и веселая рассказчица! Спасибо за проведенный вечер!

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Как приготовить самаркандский плов
    Нам очень понравился мастер класс с Дилей. Чувствуется опыт, она все объясняет так, что можно повторить потом дома. Прямо побывали
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    в гостях. Мы во всех поездках стараемся принимать участие в мастер классах, в том числе кулинарных. Этот опыт был одним из лучших: все ингредиенты подготовлены и наглядно разложены. Работы вроде чистки морковки или шинковки лука делать не нужно, но в то же время готовите вы сами (под руководством Дили, разумеется). По поводу трудности нахождения адреса: Азамат прислал геоточку, мы на нее заказали яндекс такси и водитель привез нас прямо к воротам. Судя по всему, если проблема была, то она исправлена.

    Нам очень понравился мастер класс с Дилей. Чувствуется опыт, она все объясняет так, что можно повторить потом дома. Прямо побывали в гостях
  • Е
    Евгений
    31 мая 2024
    Узбекский плов: готовим и едим
    Всё было превосходно! Хозяйка прекрасная рассказчица, много интересной информации о кухне Самарканда, обычаях Узбекистана. Было очень интересно участвовать на каждом этапе
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    готовки плова: покупка ингредиентов на базаре, чистка и резка овощей, растопка тандыра и очага, само приготовление плова, и конечно же приятно увидеть результат и насладится вкусом настоящего самаркандского слоёного плова!

  • М
    Марина
    16 мая 2024
    Как приготовить самаркандский плов
    Все прошло замечательно! Пола был очень вкусный и хозяева очень гостеприимные. Теперь я точно могу приготовить настоящий узбекский плов сама!
    Все прошло замечательно! Пола был очень вкусный и хозяева очень гостеприимные. Теперь я точно могу приготовить настоящий узбекский плов сама!Все прошло замечательно! Пола был очень вкусный и хозяева очень гостеприимные. Теперь я точно могу приготовить настоящий узбекский плов сама!
  • M
    Marina
    11 мая 2024
    Аппетитный самаркандский плов своими руками
    Мастер -класс проходит в частном доме у замечательной женщины Дили. Хочется сказать большое спасибо 🙏. Плов получился очень вкусным, общение было
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    приятным и интересным. Будем пробовать дома примерить полученные знания)). Пара советов тем, кто так же захочет посетить данную экскурсию: 1) пока готовится плов, Диля предлагает вкусную самсу, чай… не налегайте), потом тяжело съесть плов)) 2) при бронировании можно дать свои пожелания: делать плов из баранины или говядины, класть ли курдюк, готовить на улице на огне или на плите

    Мастер -класс проходит в частном доме у замечательной женщины ДилиМастер -класс проходит в частном доме у замечательной женщины ДилиМастер -класс проходит в частном доме у замечательной женщины Дили
  • Е
    Екатерина
    9 мая 2024
    Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
    Очень душевный приятный мастер-класс с умной заботливой Гулей! Приятное общение, гостеприимство, вкусная еда и полезные советы. И, конечно, «президентский плов», названный нами так неспроста. 😊 Это кулинарный шедевр! Оооочень вкусно было. Гуля- Вам спасибо и успехов!
  • Ж
    Женя
    6 мая 2024
    Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
    Огромное спасибо Гуле за отличный мастер класс. Было познавательно, весело и очень вкусно! И отдельное спасибо за фотосессию в национальных костюмах
    Огромное спасибо Гуле за отличный мастер классОгромное спасибо Гуле за отличный мастер классОгромное спасибо Гуле за отличный мастер класс
  • Е
    Евгения
    4 мая 2024
    Аппетитный самаркандский плов своими руками
    На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно! Начиная от хозяйки Дили,
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    кто нас встретил, как самых дорогих гостей, и заканчивая процессом приготовления плова, когда из понятных ингредиентов получается самый вкусный в мире плов 😍 Диля - прекрасная добрая и душевная женщина, которая готова с каждым поделиться своими рецептами, чтобы в любой стране, готовя плов, ты вспоминал Самарканд с особой теплотой! Лично я так и вспоминаю! А еще Диля готова научить готовить не только плов, но и разные супы, манты и другие блюда! В следующий раз мы обязательно приедем к ней на самсу, которой она нас угощала🤤🤤🤤

    На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно!На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно!На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно!На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно!На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно!На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно!На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно!
  • М
    Михаил
    3 мая 2024
    Аппетитный самаркандский плов своими руками
    Самаркандский плов - просто космос. И Дилбар отлично знает, как его готовить! Посетили ее гостеприимный дом и научились тонкостям приготовления
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    плова от начала до конца! В отличие от многих других вариантов, Дилбар показывает весь процесс целиком и дает самим резать и жарить мясо, мыть рис и так далее. В общем, полноценный мастер-класс. Все продукты у нее высшего качества, очень вкусно. Принимает она как дорогих гостей, а не как клиентов. Это уникальная возможность побывать в настоящем узбекском доме, выпить чаю за топчаном и пообщаться за жизнь с приятным человеком, пока рис, мясо и овощи превращаются в чудесное ароматное блюдо. Приготовленного плова хватило еще на один ужин, и он даже на второй день не утратил своих вкусовых качеств. Горячо рекомендуем посетить этот мастер-класс!

    Самаркандский плов - просто космос. И Дилбар отлично знает, как его готовить! Посетили ее гостеприимный дом

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мастер-классы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Узбекский плов: готовим и едим
  2. Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
  3. Как приготовить самаркандский плов
  4. Мир искусств Самарканда: полное погружение
  5. Кухня и ремёсла Самарканда
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
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