1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Узбекский плов: кулинарный мастер-класс в Самарканде
Откройте для себя секреты узбекской кухни на мастер-классе по приготовлению плова. Путешествие в мир вкусов ждет вас
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€37 за человека
Индивидуальная
2 часа
Узбекская кухня: мастер-класс по приготовлению самаркандского плова
Плов - легенда среднеазиатской кухни. Узнайте секреты его приготовления на мастер-классе в уютной квартире самаркандской семьи
Начало: Частная квартира где проживает повар
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Как приготовить самаркандский плов: мастер-класс в традиционном доме
Приглашаем вас стать частью уникального кулинарного путешествия и научиться готовить самаркандский плов в аутентичной обстановке
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
100€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
€92 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кухня и ремёсла Самарканда: мастер-класс по плову и коврам
Погрузитесь в мир самаркандской кухни и ремёсел. Плов, базар, шёлковая бумага и ковры ждут вас
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€45 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Кулинарное путешествие: самса, манты, бичак - мастер-класс в Самарканде
Погрузитесь в мир восточной гастрономии, готовя традиционные узбекские блюда в атмосфере настоящего Самарканда
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
100€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Аппетитный самаркандский плов своими руками
Приготовить национальное блюдо с местной хозяйкой и раскрыть секреты узбекской кухни
Начало: В частном доме недалеко от Мавзолея Даниила
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
€140 за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Мастер-класс по приготовлению плова в кишлаке
Начало: Площадь Регситан
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$38 за человека
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс по приготовлению барака - пельмени по-узбекски в Самарканде
Погрузитесь в мир узбекской кулинарии: научитесь готовить барак, традиционные пельмени с восточным колоритом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€54 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Научиться готовить одно из самых вкусных блюд среднеазиатских народов
Начало: На улице Арабшах
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
96€87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономический мастер-класс - манты и машхурда своими руками
Начало: В частном доме, сами добираетесь до адреса
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мастер-класс по приготовлению самаркандского плова
Начало: В частном доме
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Вылепить сочные манты, сварить пряный суп и устроить настоящий восточный пир
Начало: в частном доме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Шёлковый путь Самарканда
Познакомиться с древними ремёслами Узбекистана и увидеть, как из шёлка делают бумагу, шарфы и ковры
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья2 июня 2024Это совершенно незабываемый опыт. Сначала сходить на базар, где покупают продукты местные. Побывать в гостях в узбекском доме. Узнать все
- ММария1 июня 2024Очень интересный мастер-класс! Если хочется других впечатлений, кроме просмотра достопримечательностей, то рекомендую. Гостеприимная хозяйка Барчиной и ее семья очень тепло
- ЕЕвгения1 июня 2024Нам очень понравился мастер класс с Дилей. Чувствуется опыт, она все объясняет так, что можно повторить потом дома. Прямо побывали
- ЕЕвгений31 мая 2024Всё было превосходно! Хозяйка прекрасная рассказчица, много интересной информации о кухне Самарканда, обычаях Узбекистана. Было очень интересно участвовать на каждом этапе
- ММарина16 мая 2024Все прошло замечательно! Пола был очень вкусный и хозяева очень гостеприимные. Теперь я точно могу приготовить настоящий узбекский плов сама!
- MMarina11 мая 2024Мастер -класс проходит в частном доме у замечательной женщины Дили. Хочется сказать большое спасибо 🙏. Плов получился очень вкусным, общение было
- ЕЕкатерина9 мая 2024Очень душевный приятный мастер-класс с умной заботливой Гулей! Приятное общение, гостеприимство, вкусная еда и полезные советы. И, конечно, «президентский плов», названный нами так неспроста. 😊 Это кулинарный шедевр! Оооочень вкусно было. Гуля- Вам спасибо и успехов!
- ЖЖеня6 мая 2024Огромное спасибо Гуле за отличный мастер класс. Было познавательно, весело и очень вкусно! И отдельное спасибо за фотосессию в национальных костюмах
- ЕЕвгения4 мая 2024На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно! Начиная от хозяйки Дили,
- ММихаил3 мая 2024Самаркандский плов - просто космос. И Дилбар отлично знает, как его готовить! Посетили ее гостеприимный дом и научились тонкостям приготовления
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Мастер-классы" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 37 до 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 194 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 15 экскурсий на 2024 год по теме «Мастер-классы», 194 ⭐ отзыва, цены от €37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август