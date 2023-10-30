Народные ремёсла Самарканда: от ковров до гончаров

Народные ремёсла Самарканда

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Традиционные народные ремёсла и исконные искусства древнего Самарканда — это нерушимый сакральный мост, крепко соединяющий современный мир с таинственной вселенной Востока Средних веков.

Зеркало самаркандской души, отражающее в мастерски выполненных изделиях всю суть местной жизни, духовных устремлений и технологических находок.
Народные ремёсла Самарканда: от ковров до гончаров
Народные ремёсла Самарканда: от ковров до гончаров
Народные ремёсла Самарканда: от ковров до гончаров
Народные ремёсла Самарканда: от ковров до гончаров
Народные ремёсла Самарканда: от ковров до гончаров
Народные ремёсла Самарканда: от ковров до гончаров
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Ковроткаческое производство
  • Бумажная фабрика
  • Гончарная мастерская
  • Мельничная маслобойня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • В рамках этой тематической программы в фокусе нашего внимания будут старинные традиции ковроткачества, гончарного ремесла, изготовления бумаги. Все эти направления локального производства столетиями считались «золотым стандартом» для европейских государств, а мы с их помощью окунемся в богатейшее наследие прошлых эпох.
  • К слову, эта экскурсионная поездка будет интересна и познавательная для юных путешественников: обычно исконные ремесла и искусства им приходятся по душе, тем более что дети смогут принять деятельное участие в изготовлении необычной бумаги и испытать свои силы на гончарном круге.
  • Тайны ковров ручной работы.
  • На производстве, где шелковые и шерстяные ковры ткутся вручную, вы увидите, как рождаются знаменитые восточные узоры. Вам раскроют древние секреты ковроткачества и познакомят с разными способами, которые применяются в этом искусстве: от отмотки коконов до окрашивания. Вы сможете сделать пару узелков на коврах и оставить свою подпись, а также заказать ковер с собственным орнаментом.
  • Бумажная фабрика.
  • Самаркандская шёлковая бумага появилась в городе в VIII веке и широко использовалась в Средней Азии, Европе, Китае. На фабрике вы узнаете об особенностях сырья, из которого делают бумагу (и это не шёлк!). А журчание речушки и сама аура места подарят приятное чувство умиротворения.
  • Гончарная мастерская.
  • В кишлаке Конигил ремесленники добывают особый вид глины, из которого создают невероятные керамические изделия. Они по-разному звенят и украшены разными типами узоров, характерных только для самаркандской школы керамистов. На гончарном круге под руководством мастера можно создать своё произведение и увезти его в качестве сувенира.
  • Мельничная маслобойня.
  • На маслобойне, работающей с помощью водной мельницы, мы расскажем и покажем, как выжимают льняное масло, которое используют для самаркандского плова и других узбекских блюд.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Самарканда

Место встречи - Самарканд
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Место встречи - Самарканд
Посетить все главные места города и познакомиться со старинными ремеслами на обзорной экскурсии
Завтра
1 ноя
2 ноя
6 ноя
125 за всё до 4 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
288 отзывов
Сказочный Самарканд - эдем Востока
Познакомиться с великолепной архитектурой, удивительной культурой и древней историей города
13 ноя
16 ноя
17 ноя
18 ноя
75 за всё до 6 чел.
О Самарканде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
116 отзывов
О Самарканде с любовью
Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной экскурсии
Сегодня
Завтра
31 окт
1 ноя
180153 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Самарканде
ХОРОШО
🧭
ТАМ