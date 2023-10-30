Народные ремёсла Самарканда
Традиционные народные ремёсла и исконные искусства древнего Самарканда — это нерушимый сакральный мост, крепко соединяющий современный мир с таинственной вселенной Востока Средних веков.
Зеркало самаркандской души, отражающее в мастерски выполненных изделиях всю суть местной жизни, духовных устремлений и технологических находок.
Зеркало самаркандской души, отражающее в мастерски выполненных изделиях всю суть местной жизни, духовных устремлений и технологических находок.
Ближайшие даты:
30
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Что вас ожидает:
- Ковроткаческое производство
- Бумажная фабрика
- Гончарная мастерская
- Мельничная маслобойня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- В рамках этой тематической программы в фокусе нашего внимания будут старинные традиции ковроткачества, гончарного ремесла, изготовления бумаги. Все эти направления локального производства столетиями считались «золотым стандартом» для европейских государств, а мы с их помощью окунемся в богатейшее наследие прошлых эпох.
- К слову, эта экскурсионная поездка будет интересна и познавательная для юных путешественников: обычно исконные ремесла и искусства им приходятся по душе, тем более что дети смогут принять деятельное участие в изготовлении необычной бумаги и испытать свои силы на гончарном круге.
- Тайны ковров ручной работы.
- На производстве, где шелковые и шерстяные ковры ткутся вручную, вы увидите, как рождаются знаменитые восточные узоры. Вам раскроют древние секреты ковроткачества и познакомят с разными способами, которые применяются в этом искусстве: от отмотки коконов до окрашивания. Вы сможете сделать пару узелков на коврах и оставить свою подпись, а также заказать ковер с собственным орнаментом.
- Бумажная фабрика.
- Самаркандская шёлковая бумага появилась в городе в VIII веке и широко использовалась в Средней Азии, Европе, Китае. На фабрике вы узнаете об особенностях сырья, из которого делают бумагу (и это не шёлк!). А журчание речушки и сама аура места подарят приятное чувство умиротворения.
- Гончарная мастерская.
- В кишлаке Конигил ремесленники добывают особый вид глины, из которого создают невероятные керамические изделия. Они по-разному звенят и украшены разными типами узоров, характерных только для самаркандской школы керамистов. На гончарном круге под руководством мастера можно создать своё произведение и увезти его в качестве сувенира.
- Мельничная маслобойня.
- На маслобойне, работающей с помощью водной мельницы, мы расскажем и покажем, как выжимают льняное масло, которое используют для самаркандского плова и других узбекских блюд.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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