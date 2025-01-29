8 часов
Групповая
до 15 чел.
Все памятники Самарканда за один день
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Расписание: Ежедневно, точная дата и время согласовываются с гидом
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
$50 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономический Самарканд
Начало: Ваш отель в Самарканде
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с вечным Самаркандом
Начало: Мавзолей Тамерлана Гур-Эмир
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$80 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Бумажная фабрика»
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