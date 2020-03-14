50 отзывов оставили туристы

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Сказочный Самарканд — эдем Востока

Познакомиться с великолепной архитектурой, удивительной культурой и древней историей города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

50 за экскурсию

У этой экскурсии50 отзывов
4.96
Азиза
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
Азиза – Гид в Самарканде
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд.

Вы погуляете по улочкам старого города и ощутите таинственный колорит прошлого.

Я покажу вам главные достопримечательности 🏛️ Самарканда: площадь Регистан, некрополь Шахи Зинда, мечеть Бибиханум и другие древние места.

Вы прикоснетесь к архитектурному наследию предков и восхититесь его роскошью и величием.

А еще заглянете на старинные фабрики и узнаете об уникальных местных ремеслах.
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Сказочный Самарканд — эдем Востока

Что вас ожидает

Самарканд сквозь века
Вы пройдете по самым интересным и впечатляющим местам Самарканда. Узнаете, как на него повлиял Великий шелковый путь в древние времена, кто нападал на город и разрушал его на протяжении истории и как Самарканд восставал и вновь расцветал. Я расскажу о возрождении города в эпоху Амира Тимура, известного в Европе как Тамерлан, и покажу шедевры архитектуры, построенные в период правления его семьи и дошедшие до наших дней. Итак, в программе экскурсии:

  • Площадь Регистан — «визитная карточка» Самарканда, расположенная в самом сердце старого города. Я покажу три величественные здания комплекса, олицетворяющие высшие достижения зодчих средневековья, — медресе Улугбека, медресе Шер Дора и медресе Тилла Кори.
  • Мавзолей Гур Эмир — роскошная фамильная усыпальница Тимуридов. Здесь похоронены Амир Тимур, его любимые внуки Мухаммад Султан, Улугбек и другие члены семьи. Я расскажу историю усыпальницы и связанное с ней предание.
  • Мечеть Бибиханум — вы увидите грандиозную, украшенную изразцами, резным мрамором и росписями мечеть, символ безграничной любви жены Тимура к мужу.
  • Некрополь Шахи Зинда — один из самых загадочных архитектурных памятников Самарканда. Вас впечатлит вереница изящных, сверкающих голубыми красками усыпальниц, где захоронены царские особы и знать.
  • Обсерватория Улугбека — я расскажу о жизни и научных методах великого ученого, математика и астронома Мирзо Улугбека. Вы узнаете, как ему удалось определить координаты 1018 звезд, которые соответствуют ныне вычисленным с помощью современной техники данным.
  • Захоронение святого Даниила — вы посетите настоящее святое место, куда приходят поклониться иудеи, мусульмане и христиане. Я расскажу историю высохшего фисташкового дерева, которое оживилось и расцвело после визита в Самарканд патриарха Алексия II в 1996 году.

Самарканд знаменит не только святыми местами и великолепной архитектурой, но и ремеслами. Вы посетите несколько фабрик, которые по сей день сохранили аутентичность. Например, на фабрике «Худжум» вы увидите изготовление вручную шелковых ковров по древней технологии. А в месте «Конигил» восстановлено производство высококачественной бумаги по старинным методам.

Организационные детали

  • Я встречу вас в отеле, на вокзале, в аэропорту или другом удобном вам месте
  • В стоимость не включены входные билеты — 17€
  • По вашему желанию можно дополнительно организовать дегустацию вина в доме купца Филатова 19 века и мастер-класс по приготовлению плова. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
  • Экскурсия может быть полностью пешеходной или с использованием транспорта (по желанию). Доплата составит 25-45€ в зависимости от марки автомобиля.
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Сказочный Самарканд — эдем Востока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Азиза
Азиза
Меня зовут Азиза, я родилась и выросла в старом городе Самарканда. Люблю свою страну, народ и культуру. По образованию я филолог, учитель английского языка. Проведение экскурсий когда-то было моим хобби, а сейчас стало работой, которая приносит удовольствие и радость встречи с новыми друзьями. Я искренне хочу, чтобы каждый гость Самарканда запомнил его на долгие годы. Добро пожаловать в наш солнечный город!
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50 отзывов оставили туристы

14 марта 2020
Нам очень понравилась экскурсия. Азиза очень интересно рассказывала об истории города и его современной жизни. Время казалось бы продолжительной экскурсии пролетело не заметно. Мы много увидели и узнали. Это был наш первый день в Самарканде и Азиза нам помогла с ориентироваться в плане сувениров, рынка кафешек где вкусный плов. Мы воспользовались её советами и ни разу не пожалели. За что ей отдельное спасибо. Азиза очень хороший гид и отзывчивый человек.
10 марта 2020
Прекрасный город. Очаровательный умный гид. Хорошо продуман маршрут с учётом местоположения гостиницы и особенностями экскурсантов. Хороший русский. Спасибо Вам, Азиза!
9 марта 2020
Супер экскурсовод;) очень интересный маршрут, не перегружен информацией... Спасибо ЭКСКУРСОВОДИЩУ Азизе!!! Не заметили как прошло время (прошли весь город) и наступил вечер. Очень советуем :) Скучно не будет!!!
26 января 2020
Экскурсия понравилась, могу всем рекомендовать.
11 января 2020
Большое спасибо Азизе за потрясающую экскурсию, все было на высшем уровне, Много информации, которая подается доступно и укладывается в голове, умение обращать внимание на детали в памятниках, деликатность и очаровательность самой Азизы. Большое спасибо! Очень рекомендую
Юлия
9 января 2020
Азиза прекрасный рассказчик! Экскурсия раскрыла для нас много интересных моментов не только из истории Самарканда, но и из жизни современных жителей. Спасибо! Все интересно и познавательно! Удачи! Рекомендуем всем!
6 января 2020
Азиза - великолепный рассказчик, очень отзывчивый человек, очень общительная. Несмотря на погоду, на дождь со снегом, мы ни разу не пожалели, что забронировали экскурсию по Самарканду именно с Азизой. Очень советуем экскурсию с этой красивой девушкой. Самарканд - эдем Востока.
6 января 2020
Азиза - прекрасный гид! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Все красоты Самарканда, вся история народа открылись перед нами благодаря рассказу гида. Азиза обладает обширными знаниями по искусству, культуре и истории, любит свой город и его жителей, очень позитивный человек. Мы не заметили, как пролетел день - настолько было интересно! Спасибо Азизе!
6 января 2020
"Вам повезло, у Вас самый лучший гид в Самарканде!" - сказали мне несколько раз по пути. По окончанию экскурсии я могу со всей ответственностью заявить, что все слова - чистая правда! Азиза - замечательный, эрудированный, профессиональный гид, влюбленный в свой город и свое дело. Спасибо за сказочный Самарканд и сказочно вкусный плов! Я в восторге и рекомендую
1 января 2020
Замечательны гид Азиза, замечательный город! Мы провели с ней 2 дня, за которые, надеюсь, мы не только пополнили свои знания истории, но и приобрели друзей в лице Азизы и водителя Азиза. Азиза -очень грамотный гид. ЮОчень много знает. Рассказывает хорошим языком. Не навязчива, интеллигентна. Одним словом, очень рекомендуем всем. Азиз, Водитель - надеюсь мы ещё встретимся. Хорошо знает свою страну. Предлагает интересные, нестандартные маршруты. А как он вкусно рассказывает о приготовлении еды в тандыре! Слюнки текут. С удовольствием воспользуемся его предложением приехать ещё раз в Узбекистан. Нам очень понравился город. Нам очень понравилась страна и люди. И это во многом заслуга Азизы и Азиза. Оценка их работы 5 с плюсом!
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