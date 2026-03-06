50 отзывов оставили туристы

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Сказочный Самарканд - эдем Востока

Познакомиться с великолепной архитектурой, удивительной культурой и древней историей города
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Вы погуляете по улочкам старого города и ощутите таинственный колорит прошлого.

Я покажу вам главные достопримечательности Самарканда: площадь Регистан, некрополь
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Шахи Зинда, мечеть Биби-Ханум и другие древние места. Вы прикоснетесь к архитектурному наследию предков и восхититесь его роскошью и величием. А еще заглянете на старинные фабрики и узнаете об уникальных местных ремеслах.

5
506 отзывов
Сказочный Самарканд - эдем Востока
Сказочный Самарканд - эдем Востока
Сказочный Самарканд - эдем Востока

Описание экскурсии

Самарканд сквозь века

Вы пройдете по самым интересным и впечатляющим местам Самарканда. Узнаете, как на него повлиял Великий шелковый путь в древние времена, кто нападал на город и разрушал его на протяжении истории и как Самарканд восставал и вновь расцветал. Я расскажу о возрождении города в эпоху Амира Тимура, известного в Европе как Тамерлан, и покажу шедевры архитектуры, построенные в период правления его семьи и дошедшие до наших дней. Итак, в программе экскурсии:

  • Площадь Регистан — «визитная карточка» Самарканда, расположенная в самом сердце старого города. Я покажу три величественные здания комплекса, олицетворяющие высшие достижения зодчих средневековья, — медресе Улугбека, медресе Шер Дора и медресе Тилла Кори.
  • Мавзолей Гур Эмир — роскошная фамильная усыпальница Тимуридов. Здесь похоронены Амир Тимур, его любимые внуки Мухаммад Султан, Улугбек и другие члены семьи. Я расскажу историю усыпальницы и связанное с ней предание.
  • Мечеть Биби-Ханум — вы увидите грандиозную, украшенную изразцами, резным мрамором и росписями мечеть, символ безграничной любви жены Тимура к мужу.
  • Некрополь Шахи Зинда — один из самых загадочных архитектурных памятников Самарканда. Вас впечатлит вереница изящных, сверкающих голубыми красками усыпальниц, где захоронены царские особы и знать.
  • Обсерватория Улугбека — я расскажу о жизни и научных методах великого ученого, математика и астронома Мирзо Улугбека. Вы узнаете, как ему удалось определить координаты 1018 звезд, которые соответствуют ныне вычисленным с помощью современной техники данным.
  • Захоронение святого Даниила — вы посетите настоящее святое место, куда приходят поклониться иудеи, мусульмане и христиане. Я расскажу историю высохшего фисташкового дерева, которое оживилось и расцвело после визита в Самарканд патриарха Алексия II в 1996 году.

Самарканд знаменит не только святыми местами и великолепной архитектурой, но и ремеслами. Вы посетите несколько фабрик, которые по сей день сохранили аутентичность. Например, на фабрике «Худжум» вы увидите изготовление вручную шелковых ковров по древней технологии. А в месте «Конигил» восстановлено производство высококачественной бумаги по старинным методам.

Организационные детали

  • Я встречу вас в отеле, на вокзале, в аэропорту или другом удобном вам месте
  • В стоимость не включены входные билеты — $37
  • По вашему желанию можно дополнительно организовать дегустацию вина в доме купца Филатова 19 века и мастер-класс по приготовлению плова. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
  • Экскурсия может быть полностью пешеходной или с использованием транспорта (по желанию). Доплата составит $40–100 в зависимости от марки автомобиля.
  • По вашему желанию между локациями мы можем передвигаться на такси (за счет путешественника)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиза
Азиза — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3525 туристов
Я родилась и выросла в старом городе Самарканда. Любовь к истории родного края я переняла у отца, чья увлекательная библиотека и рассказы вдохновили меня на глубокое изучение архивных документов и
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старых фотографий. По образованию я филолог, учитель английского языка. Проведение экскурсий началось как хобби ещё в школе, когда я показывала достопримечательности туристам для практики. Сейчас это работа, которая приносит мне радость. Моя цель — не просто рассказать факты, а окунуть путешественника в историческое прошлое и познакомить с удивительными мастерами и ремесленниками города. Я искренне хочу, чтобы каждый гость Самарканда запомнил его на долгие годы. Добро пожаловать в наш солнечный город!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 506 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
500
4
2
3
4
2
1
И
Дата посещения: 6 мар 2026
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Азизе за незабываемое путешествие по Самарканду! Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю и душу этого древнего города.
С первой минуты нас
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покорил не только профессионализм гида, но и невероятная любовь к своему делу и родному краю. Азиза очень приятный, интеллигентный человек с грамотной речью, умеет понятно и увлекательно рассказывать сложные исторические факты. Экскурсия была построена идеально: мы успели посмотреть все основные достопримечательности - мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан с её восхитительными Медресе, ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека и при этом не почувствовали усталости, не бежали галопом, а скорее прогуливались по городу - 5 часов пешеходной экскурсии прошли незаметно. Спасибо, Азиза, благодаря вам наше знакомство с жемчужиной Узбекистана стало незабываемым.

Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Азизе за незабываемое путешествие по Самарканду! Это была не просто
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Азизе за незабываемое путешествие по Самарканду! Это была не просто
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Азизе за незабываемое путешествие по Самарканду! Это была не просто
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Азизе за незабываемое путешествие по Самарканду! Это была не просто
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Юлия
Я люблю Самарканд!
Хочется именно с этого возгласа начать свой отзыв о прекрасном экскурсоводе -Азизе!
Несколько часов экскурсии стали настоящим погружением не только в историю старинного узбекского города,но и в восточную сказку!
Интересные
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маршруты составлены так грамотно и увлекательно,что не замечаешь пройденных километров 😀 Захватывающие,информативные рассказы о каждом посещаемом объекте,чувствуется что человек владеет глубокими знаниями в совершенстве,любит своё дело,с удовольствием общается с группой и отвечает на различные вопросы по теме!
Именно благодаря таким людям в памяти навсегда остаются места,куда хочется вернуться!
Я люблю Самарканд благодаря Вам,Азиза! с благодарностью, Марина, бабушка маленькой Алисы

Я люблю Самарканд!
Я люблю Самарканд!
Я люблю Самарканд!
Я люблю Самарканд!
Я люблю Самарканд!
Я люблю Самарканд!
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Люси
Поехали с семьей в Ташкент, Самарканд и Бухару на майские праздники, и в Самарканде решили взять экскурсию с Азизой

Приехали из Бухары ночью и боялись, что устанем, поэтому сначала попросили Азизу
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провести вместе не больше 3-х часов (так же исходили из опыта предыдущей экскурсии, которая была крайне утомительной)

Но в итоге Азиза была с нами почти 6 часов. Экскурсия была настолько легкой, непринужденной, а, главное, познавательной, что мы вообще не заметили, как пролетело время, и даже почти не устали!

Помимо достопримечательностей из серии must, которые были заявлены, заходили к местным ремесленникам, были в еврейском дворике, на базаре Азиза помогла нам купить сладости

И еще по пути случайно встретили кого-то из коллег Азизы, и он сказал, как нам с экскурсоводом повезло. И хотя тогда наша прогулка только началась, но мы уже в этом не сомневались!

А на последок Азиза рекомендовала нам, где можно поесть плов в Самарканде. И хочу сказать, плов был действительно выше всяких похвал, а ценник приятно удивил (специально не буду писать, что за место:)

Азиза- лучший гид, крайне рекомендую!

Поехали с семьей в Ташкент, Самарканд и Бухару на майские праздники, и в Самарканде решили взять экскурсию с Азизой
Поехали с семьей в Ташкент, Самарканд и Бухару на майские праздники, и в Самарканде решили взять экскурсию с Азизой
Поехали с семьей в Ташкент, Самарканд и Бухару на майские праздники, и в Самарканде решили взять экскурсию с Азизой
Поехали с семьей в Ташкент, Самарканд и Бухару на майские праздники, и в Самарканде решили взять экскурсию с Азизой
Поехали с семьей в Ташкент, Самарканд и Бухару на майские праздники, и в Самарканде решили взять экскурсию с Азизой
Поехали с семьей в Ташкент, Самарканд и Бухару на майские праздники, и в Самарканде решили взять экскурсию с Азизой
Поехали с семьей в Ташкент, Самарканд и Бухару на майские праздники, и в Самарканде решили взять экскурсию с Азизой
Поехали с семьей в Ташкент, Самарканд и Бухару на майские праздники, и в Самарканде решили взять экскурсию с Азизой
Азиза
Азиза
Ответ организатора:
Люси, здравствуйте!
Благодарю Вас за отзыв!
Я от Вас и вашей семьи просто без ума. Какие вы все яркие, обворожительные и умные женщины.
Очень рада, что Вам экскурсия и наш город понравился.
Передавайте привет маме и тете от меня.
С уважением, Азиза.
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Ю
Были в Самарканде на экскурсии с Азизой в апреле. Она очень интересный рассказчик, мы посетили все основные достопримечательности: площадь Регистан, мавзолей Гур Эмир, мечеть Биби Ханум, комплекс Шахи Зинда. Это
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была очень увлекательная прогулка, в процессе Азиза много рассказывала о местных традициях, быте, обычаях, о том как сейчас живут в Узбекистане. Отвечала на все вопросы. После посещения центральных красот на такси доехали до мавзолея святого Даниила. Азиза ещё предлагала посетить обсерваторию Улугбека, но мы уже уморились и отказались. Экскурсия длилась почти 6 часов. Спасибо большое!

Были в Самарканде на экскурсии с Азизой в апреле. Она очень интересный рассказчик, мы посетили все
Были в Самарканде на экскурсии с Азизой в апреле. Она очень интересный рассказчик, мы посетили все
Были в Самарканде на экскурсии с Азизой в апреле. Она очень интересный рассказчик, мы посетили все
Были в Самарканде на экскурсии с Азизой в апреле. Она очень интересный рассказчик, мы посетили все
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Анастасия
Пишу отзыв спустя несколько месяцев, но впечатления до сих пор в памяти. Очень понравилось гулять с Азизой по городу. Узнала кучу всего интересного о Самарканде и его истории. Для себя поняла, что мне очень подходит такой формат экскурсий. Спасибо большое ❤️
Пишу отзыв спустя несколько месяцев, но впечатления до сих пор в памяти. Очень понравилось гулять с
Пишу отзыв спустя несколько месяцев, но впечатления до сих пор в памяти. Очень понравилось гулять с
Пишу отзыв спустя несколько месяцев, но впечатления до сих пор в памяти. Очень понравилось гулять с
Пишу отзыв спустя несколько месяцев, но впечатления до сих пор в памяти. Очень понравилось гулять с
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Мария
Азиза прекрасный человек и гид. Очень нам понравилась экскусрсия. Все было очень интересно рассказано и показано. Все самые красивые и туристические места Самарканда посетили. Столько в человеке энергии и поддержки и даже после экскурсии предлагала помощь в любом вопросе. Для нас, как для туристов, такая забота очень была приятной. Очень рекомендую эту экскурсию и Азизу!
Азиза прекрасный человек и гид. Очень нам понравилась экскусрсия. Все было очень интересно рассказано и показано.
Азиза прекрасный человек и гид. Очень нам понравилась экскусрсия. Все было очень интересно рассказано и показано.
Азиза прекрасный человек и гид. Очень нам понравилась экскусрсия. Все было очень интересно рассказано и показано.
Азиза прекрасный человек и гид. Очень нам понравилась экскусрсия. Все было очень интересно рассказано и показано.
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