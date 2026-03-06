50 отзывов оставили туристы

Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Вы погуляете по улочкам старого города и ощутите таинственный колорит прошлого.Я покажу вам главные достопримечательности Самарканда: площадь Регистан, некрополь

Шахи Зинда, мечеть Биби-Ханум и другие древние места. Вы прикоснетесь к архитектурному наследию предков и восхититесь его роскошью и величием. А еще заглянете на старинные фабрики и узнаете об уникальных местных ремеслах.

Описание экскурсии

Самарканд сквозь века

Вы пройдете по самым интересным и впечатляющим местам Самарканда. Узнаете, как на него повлиял Великий шелковый путь в древние времена, кто нападал на город и разрушал его на протяжении истории и как Самарканд восставал и вновь расцветал. Я расскажу о возрождении города в эпоху Амира Тимура, известного в Европе как Тамерлан, и покажу шедевры архитектуры, построенные в период правления его семьи и дошедшие до наших дней. Итак, в программе экскурсии:

Площадь Регистан — «визитная карточка» Самарканда, расположенная в самом сердце старого города. Я покажу три величественные здания комплекса, олицетворяющие высшие достижения зодчих средневековья, — медресе Улугбека, медресе Шер Дора и медресе Тилла Кори.

Мавзолей Гур Эмир — роскошная фамильная усыпальница Тимуридов. Здесь похоронены Амир Тимур, его любимые внуки Мухаммад Султан, Улугбек и другие члены семьи. Я расскажу историю усыпальницы и связанное с ней предание.

Мечеть Биби-Ханум — вы увидите грандиозную, украшенную изразцами, резным мрамором и росписями мечеть, символ безграничной любви жены Тимура к мужу.

Некрополь Шахи Зинда — один из самых загадочных архитектурных памятников Самарканда. Вас впечатлит вереница изящных, сверкающих голубыми красками усыпальниц, где захоронены царские особы и знать.

Обсерватория Улугбека — я расскажу о жизни и научных методах великого ученого, математика и астронома Мирзо Улугбека. Вы узнаете, как ему удалось определить координаты 1018 звезд, которые соответствуют ныне вычисленным с помощью современной техники данным.

Захоронение святого Даниила — вы посетите настоящее святое место, куда приходят поклониться иудеи, мусульмане и христиане. Я расскажу историю высохшего фисташкового дерева, которое оживилось и расцвело после визита в Самарканд патриарха Алексия II в 1996 году.

Самарканд знаменит не только святыми местами и великолепной архитектурой, но и ремеслами. Вы посетите несколько фабрик, которые по сей день сохранили аутентичность. Например, на фабрике «Худжум» вы увидите изготовление вручную шелковых ковров по древней технологии. А в месте «Конигил» восстановлено производство высококачественной бумаги по старинным методам.

Организационные детали