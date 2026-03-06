50 отзывов оставили туристы

Я покажу вам главные достопримечательности Самарканда: площадь Регистан, некрополь
Описание экскурсии
Самарканд сквозь века
Вы пройдете по самым интересным и впечатляющим местам Самарканда. Узнаете, как на него повлиял Великий шелковый путь в древние времена, кто нападал на город и разрушал его на протяжении истории и как Самарканд восставал и вновь расцветал. Я расскажу о возрождении города в эпоху Амира Тимура, известного в Европе как Тамерлан, и покажу шедевры архитектуры, построенные в период правления его семьи и дошедшие до наших дней. Итак, в программе экскурсии:
- Площадь Регистан — «визитная карточка» Самарканда, расположенная в самом сердце старого города. Я покажу три величественные здания комплекса, олицетворяющие высшие достижения зодчих средневековья, — медресе Улугбека, медресе Шер Дора и медресе Тилла Кори.
- Мавзолей Гур Эмир — роскошная фамильная усыпальница Тимуридов. Здесь похоронены Амир Тимур, его любимые внуки Мухаммад Султан, Улугбек и другие члены семьи. Я расскажу историю усыпальницы и связанное с ней предание.
- Мечеть Биби-Ханум — вы увидите грандиозную, украшенную изразцами, резным мрамором и росписями мечеть, символ безграничной любви жены Тимура к мужу.
- Некрополь Шахи Зинда — один из самых загадочных архитектурных памятников Самарканда. Вас впечатлит вереница изящных, сверкающих голубыми красками усыпальниц, где захоронены царские особы и знать.
- Обсерватория Улугбека — я расскажу о жизни и научных методах великого ученого, математика и астронома Мирзо Улугбека. Вы узнаете, как ему удалось определить координаты 1018 звезд, которые соответствуют ныне вычисленным с помощью современной техники данным.
- Захоронение святого Даниила — вы посетите настоящее святое место, куда приходят поклониться иудеи, мусульмане и христиане. Я расскажу историю высохшего фисташкового дерева, которое оживилось и расцвело после визита в Самарканд патриарха Алексия II в 1996 году.
Самарканд знаменит не только святыми местами и великолепной архитектурой, но и ремеслами. Вы посетите несколько фабрик, которые по сей день сохранили аутентичность. Например, на фабрике «Худжум» вы увидите изготовление вручную шелковых ковров по древней технологии. А в месте «Конигил» восстановлено производство высококачественной бумаги по старинным методам.
Организационные детали
- Я встречу вас в отеле, на вокзале, в аэропорту или другом удобном вам месте
- В стоимость не включены входные билеты — $37
- По вашему желанию можно дополнительно организовать дегустацию вина в доме купца Филатова 19 века и мастер-класс по приготовлению плова. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
- Экскурсия может быть полностью пешеходной или с использованием транспорта (по желанию). Доплата составит $40–100 в зависимости от марки автомобиля.
- По вашему желанию между локациями мы можем передвигаться на такси (за счет путешественника)
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
С первой минуты нас
Хочется именно с этого возгласа начать свой отзыв о прекрасном экскурсоводе -Азизе!
Несколько часов экскурсии стали настоящим погружением не только в историю старинного узбекского города,но и в восточную сказку!
Интересные
Приехали из Бухары ночью и боялись, что устанем, поэтому сначала попросили Азизу
Благодарю Вас за отзыв!
Я от Вас и вашей семьи просто без ума. Какие вы все яркие, обворожительные и умные женщины.
Очень рада, что Вам экскурсия и наш город понравился.
Передавайте привет маме и тете от меня.
С уважением, Азиза.