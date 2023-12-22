Дорогие путешественники и ценители истории! Приглашаем вас погрузиться в древний мир Самарканда, где каждый момент становится волшебным прикосновением к прошлому.
Наша экскурсия подарит вам возможность посетить униакальные мастер-классы, дегустации и встретить настоящих хранителей культуры. Экскурсия идеально подходит для индивидуальных путешественников, а также семей с детьми.
Наша экскурсия подарит вам возможность посетить униакальные мастер-классы, дегустации и встретить настоящих хранителей культуры. Экскурсия идеально подходит для индивидуальных путешественников, а также семей с детьми.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гур Эмир
- Регистан
- Базар
- Биби Ханым
- Шахи Зинда
- Городище Афросияб
- Музей Афросияб
- Ковровая фабрика
- Астрономическая обсерватория Улугбека
- Могила святого Даниила
- Комплекс Великий Шелковый путь
- Поющие фонтаны
- Бумажная Фабрика
Описание
Что вас ждет Мы познакомимся с культурой, обычаями и историей древнего Самарканда за два дня. Увидим восхитительные архитектурные шедевры. Я расскажу про обычаи и ремесла. Мы приготовим самаркандский плов, поработаем на гончарном круге и посетим святыни, а ночью загадочный Самарканд с поющими фонтанами «Вечного города», добавит больше красок в наше путешествие в восточную сказку. День 1. Встречаемся и начинаем наше путешествие • В усыпальнице великого Тамерлана Гур Эмир, окутанную тайнами и легендами, где царит неведомая сила, мы ощутим дух великого правителя полководца Сахибкирана.
- На площади Регистан — сердце Самарканда — мы отправимся в глубь веков. Я расскажу про загадочные орнаменты, изображенные на порталах. Заглянем в келью к музыканту, посмотрим национальные музыкальные инструменты и услышим их звучание.
- На обед мы поедем в чайхану, где собираются только местные и попробуем настоящий самаркандский плов.
- На ковровой фабрике мы отвлечемся от истории, станем свидетелями, где создаются уникальные ковры ручной работы, мы сами сможем сделать пару узелков и оставить свою подпись. Здесь нам расскажут все секреты, а в конце мы заглянем в комнату Али Бабы.
- На винодельнях Самарканда вы продегустируете редчайшие коньяки, кагор, чачу и вина из разных сортов винограда (оплачивается дополнительно).
- Чтобы почувствовать величие Тимура и царицы Биби Ханым, мы отправимся к мечети Биби Ханым одно из самых величественных построек Тимура.
- Сиабский базар добавит красок — мы попробуем восточные самаркандские сладости, поторгуемся, вам будет отведено время, где вы сможете сделать свои покупки. День 2 • Комплекс Шахи-Зинда — это шедевры восточного зодчества и одна из самых главных святынь Самарканда.
- На бумажной фабрике мы детально раскроем и посмотрим процесс изготовления шелковой бумаги льняного масла, а в гончарной сможем поработать на гончарном круге.
- На обед поедем в чайхану попробуем слоеную самсу с тандыра, манты и шашлыки.
- Астрономическая обсерватория Улугбека — здесь я расскажу о великих достижениях наших астрономов и ученых внесших весомый вклад в науку, медицину, астрономию.
- Могила Даниила — святыня трех мировых религий, ислам, христианство, иудаизм. мы загадаем свои самые сокровенные желания выпив родниковой воды и совершив паломнический визит.
- Поднявшись на городище Афросияб — это древнейшая часть Самарканда — мы взглянем на музей Афросияб, где хранятся бесценные фрески согдийцев.
- Чтоб раскрыть все секреты настоящего самаркандского плова и научится приготовить его — мы отправимся в частный добротный дом к опытной поварихе и приготовим своими руками плов и насладимся им. (не включено) • Вечером после плова сразу едем в «Вечный город» — новый этнографический парк я вас ознакомлю с ремеслами, можем покататься на катерах по каналу сделать суперские фото при ночной подсветке и посмотреть поющие фонтаны. Важно знать • Экскурсия идеально подходит для индивидуальных путешественников, а также семей с детьми.
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Стоимость мастер-класса по приготовлению плова и дегустация коньяка, вина, кагора и чачи оплачиваются дополнительно.
9:00,10:00,11:00,12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Услуги водителя
- Что не входит
- Входные билеты на памятники
- Дегустация вин
- Мастер классы
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваш отель, вокзал, аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9:00,10:00,11:00,12:00Экскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Уточняйте все детали экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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