Насыщенный двухдневный тур по Самарканду

Индивидуальная экскурсия в Самарканде
Дорогие путешественники и ценители истории! Приглашаем вас погрузиться в древний мир Самарканда, где каждый момент становится волшебным прикосновением к прошлому.

Наша экскурсия подарит вам возможность посетить униакальные мастер-классы, дегустации и встретить настоящих хранителей культуры. Экскурсия идеально подходит для индивидуальных путешественников, а также семей с детьми.
Насыщенный двухдневный тур по Самарканду
Насыщенный двухдневный тур по Самарканду
Насыщенный двухдневный тур по Самарканду
Насыщенный двухдневный тур по Самарканду
Насыщенный двухдневный тур по Самарканду
Насыщенный двухдневный тур по Самарканду
Насыщенный двухдневный тур по Самарканду
Насыщенный двухдневный тур по Самарканду
Насыщенный двухдневный тур по Самарканду
Насыщенный двухдневный тур по Самарканду
Насыщенный двухдневный тур по Самарканду
Насыщенный двухдневный тур по Самарканду
Ближайшие даты:
22
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Что вас ожидает:

  • Гур Эмир
  • Регистан
  • Базар
  • Биби Ханым
  • Шахи Зинда
  • Городище Афросияб
  • Музей Афросияб
  • Ковровая фабрика
  • Астрономическая обсерватория Улугбека
  • Могила святого Даниила
  • Комплекс Великий Шелковый путь
  • Поющие фонтаны
  • Бумажная Фабрика

Описание

Что вас ждет Мы познакомимся с культурой, обычаями и историей древнего Самарканда за два дня. Увидим восхитительные архитектурные шедевры. Я расскажу про обычаи и ремесла. Мы приготовим самаркандский плов, поработаем на гончарном круге и посетим святыни, а ночью загадочный Самарканд с поющими фонтанами «Вечного города», добавит больше красок в наше путешествие в восточную сказку. День 1. Встречаемся и начинаем наше путешествие • В усыпальнице великого Тамерлана Гур Эмир, окутанную тайнами и легендами, где царит неведомая сила, мы ощутим дух великого правителя полководца Сахибкирана.
  • На площади Регистан — сердце Самарканда — мы отправимся в глубь веков. Я расскажу про загадочные орнаменты, изображенные на порталах. Заглянем в келью к музыканту, посмотрим национальные музыкальные инструменты и услышим их звучание.
  • На обед мы поедем в чайхану, где собираются только местные и попробуем настоящий самаркандский плов.
  • На ковровой фабрике мы отвлечемся от истории, станем свидетелями, где создаются уникальные ковры ручной работы, мы сами сможем сделать пару узелков и оставить свою подпись. Здесь нам расскажут все секреты, а в конце мы заглянем в комнату Али Бабы.
  • На винодельнях Самарканда вы продегустируете редчайшие коньяки, кагор, чачу и вина из разных сортов винограда (оплачивается дополнительно).
  • Чтобы почувствовать величие Тимура и царицы Биби Ханым, мы отправимся к мечети Биби Ханым одно из самых величественных построек Тимура.
  • Сиабский базар добавит красок — мы попробуем восточные самаркандские сладости, поторгуемся, вам будет отведено время, где вы сможете сделать свои покупки. День 2 • Комплекс Шахи-Зинда — это шедевры восточного зодчества и одна из самых главных святынь Самарканда.
  • На бумажной фабрике мы детально раскроем и посмотрим процесс изготовления шелковой бумаги льняного масла, а в гончарной сможем поработать на гончарном круге.
  • На обед поедем в чайхану попробуем слоеную самсу с тандыра, манты и шашлыки.
  • Астрономическая обсерватория Улугбека — здесь я расскажу о великих достижениях наших астрономов и ученых внесших весомый вклад в науку, медицину, астрономию.
  • Могила Даниила — святыня трех мировых религий, ислам, христианство, иудаизм. мы загадаем свои самые сокровенные желания выпив родниковой воды и совершив паломнический визит.
  • Поднявшись на городище Афросияб — это древнейшая часть Самарканда — мы взглянем на музей Афросияб, где хранятся бесценные фрески согдийцев.
  • Чтоб раскрыть все секреты настоящего самаркандского плова и научится приготовить его — мы отправимся в частный добротный дом к опытной поварихе и приготовим своими руками плов и насладимся им. (не включено) • Вечером после плова сразу едем в «Вечный город» — новый этнографический парк я вас ознакомлю с ремеслами, можем покататься на катерах по каналу сделать суперские фото при ночной подсветке и посмотреть поющие фонтаны. Важно знать • Экскурсия идеально подходит для индивидуальных путешественников, а также семей с детьми.
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
  • Стоимость мастер-класса по приготовлению плова и дегустация коньяка, вина, кагора и чачи оплачиваются дополнительно.

9:00,10:00,11:00,12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги водителя
Что не входит
  • Входные билеты на памятники
  • Дегустация вин
  • Мастер классы
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель, вокзал, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: 9:00,10:00,11:00,12:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Уточняйте все детали экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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