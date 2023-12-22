На площади Регистан — сердце Самарканда — мы отправимся в глубь веков. Я расскажу про загадочные орнаменты, изображенные на порталах. Заглянем в келью к музыканту, посмотрим национальные музыкальные инструменты и услышим их звучание.

На обед мы поедем в чайхану, где собираются только местные и попробуем настоящий самаркандский плов.

На ковровой фабрике мы отвлечемся от истории, станем свидетелями, где создаются уникальные ковры ручной работы, мы сами сможем сделать пару узелков и оставить свою подпись. Здесь нам расскажут все секреты, а в конце мы заглянем в комнату Али Бабы.

На винодельнях Самарканда вы продегустируете редчайшие коньяки, кагор, чачу и вина из разных сортов винограда (оплачивается дополнительно).

Чтобы почувствовать величие Тимура и царицы Биби Ханым, мы отправимся к мечети Биби Ханым одно из самых величественных построек Тимура.

Сиабский базар добавит красок — мы попробуем восточные самаркандские сладости, поторгуемся, вам будет отведено время, где вы сможете сделать свои покупки. День 2 • Комплекс Шахи-Зинда — это шедевры восточного зодчества и одна из самых главных святынь Самарканда.

На бумажной фабрике мы детально раскроем и посмотрим процесс изготовления шелковой бумаги льняного масла, а в гончарной сможем поработать на гончарном круге.

На обед поедем в чайхану попробуем слоеную самсу с тандыра, манты и шашлыки.

Астрономическая обсерватория Улугбека — здесь я расскажу о великих достижениях наших астрономов и ученых внесших весомый вклад в науку, медицину, астрономию.

Могила Даниила — святыня трех мировых религий, ислам, христианство, иудаизм. мы загадаем свои самые сокровенные желания выпив родниковой воды и совершив паломнический визит.

Поднявшись на городище Афросияб — это древнейшая часть Самарканда — мы взглянем на музей Афросияб, где хранятся бесценные фрески согдийцев.

Чтоб раскрыть все секреты настоящего самаркандского плова и научится приготовить его — мы отправимся в частный добротный дом к опытной поварихе и приготовим своими руками плов и насладимся им. (не включено) • Вечером после плова сразу едем в «Вечный город» — новый этнографический парк я вас ознакомлю с ремеслами, можем покататься на катерах по каналу сделать суперские фото при ночной подсветке и посмотреть поющие фонтаны. Важно знать • Экскурсия идеально подходит для индивидуальных путешественников, а также семей с детьми.

Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Стоимость мастер-класса по приготовлению плова и дегустация коньяка, вина, кагора и чачи оплачиваются дополнительно.

Что вас ждет Мы познакомимся с культурой, обычаями и историей древнего Самарканда за два дня. Увидим восхитительные архитектурные шедевры. Я расскажу про обычаи и ремесла. Мы приготовим самаркандский плов, поработаем на гончарном круге и посетим святыни, а ночью загадочный Самарканд с поющими фонтанами «Вечного города», добавит больше красок в наше путешествие в восточную сказку. День 1. Встречаемся и начинаем наше путешествие • В усыпальнице великого Тамерлана Гур Эмир, окутанную тайнами и легендами, где царит неведомая сила, мы ощутим дух великого правителя полководца Сахибкирана.