Индивидуальные экскурсии в Самарканде с личным гидом

Найдено 146 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Самарканде на русском языке, цены от €13, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказка вечернего Самарканда
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Популярное предложение
Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
Завтра в 18:30
11 июня в 18:30
154116 за всё до 4 чел.
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Изучить сооружения, которые должны были превратить город во вторую роскошную столицу империи
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
170153 за всё до 4 чел.
Цветущие горы Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
56 отзывов
Тюльпаны и горы Самарканда: уникальное путешествие в деревню Ургут
Откройте для себя красоту весенних тюльпанов и живописные Зеравшанские горы в компании местных жителей
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 110 за всё до 10 чел.
Самарканд для искушённых путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Самарканд для искушённых путешественников: уникальное путешествие
Откройте для себя уникальный Самарканд в индивидуальной экскурсии, полной удивительных открытий и тайн
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129 за всё до 4 чел.
Самарканд - город голубых куполов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
119 отзывов
Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
150 за всё до 4 чел.
Старинный самобытный Самарканд
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
140 отзывов
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
151129 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
140 отзывов
Гостеприимный Самарканд: Путешествие по древним уголкам
Погрузитесь в историю Самарканда, узнайте о его культуре и традициях. Экскурсия откроет вам величие древних мавзолеев и мечетей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
77 за всё до 10 чел.
Самарканд во всей красе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Самарканд во всей красе: от мавзолея Тамерлана до Сиабского базара
Погрузитесь в историю Самарканда, открывая его знаменитые места и уникальные архитектурные шедевры вместе с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Самарканд - жемчужина Востока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
228 отзывов
Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
125 за всё до 3 чел.
Место встречи - Самарканд
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
Место встречи - Самарканд: индивидуальная экскурсия
Самарканд удивит вас роскошной архитектурой, богатой историей и уникальными ремеслами. Погрузитесь в сказочную атмосферу города
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
353 отзыва
Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
90 за всё до 6 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Популярное предложение
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Проехать по серпантину и увидеть результат борьбы тёмных и светлых сил
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 7 чел.
О Самарканде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
135 отзывов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
153 за всё до 4 чел.
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел
Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:30
200160 за всё до 4 чел.
Самарканд глазами художника Верещагина
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Самарканд глазами художника Верещагина: культурное погружение
Погрузитесь в историю Самарканда, пройдя по маршрутам Верещагина, и узнайте, как жил город в 19 веке
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10090 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
75 отзывов
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Любимый Самарканд
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10090 за всё до 6 чел.
Экспресс-экскурсия по Самарканду
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Экспресс-экскурсия по Самарканду: величие истории в комфортном формате
За короткое время вы увидите самые значимые достопримечательности Самарканда, познакомитесь с его историей и архитектурой
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
78 за всё до 4 чел.
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Узбекская кухня: мастер-класс по приготовлению самаркандского плова
Плов - легенда среднеазиатской кухни. Узнайте секреты его приготовления на мастер-классе в уютной квартире самаркандской семьи
Начало: Частная квартира где проживает повар
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
150 за всё до 4 чел.
Древний Самарканд и винзавод «Багизаган»
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Древний Самарканд и винные традиции Багизаган: путешествие и дегустация
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда и откройте мир узбекского виноделия на экскурсии по винзаводу Багизаган
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
65 за всё до 8 чел.
Как приготовить самаркандский плов
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Как приготовить самаркандский плов: мастер-класс в традиционном доме
Приглашаем вас стать частью уникального кулинарного путешествия и научиться готовить самаркандский плов в аутентичной обстановке
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
10090 за всё до 4 чел.
10000 шагов по древнему Самарканду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
10000 шагов по древнему Самарканду: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, пройдя 10000 шагов по его историческим местам. Увидите памятники, махаллю и бурлящий восточный базар
Сегодня в 09:30
Завтра в 04:30
160 за всё до 7 чел.
Хафткул: семь удивительных озёр
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
35 отзывов
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
375282 за всё до 3 чел.
Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
7 отзывов
Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова
Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
125 за всё до 4 чел.
Вечерние огни Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Эксклюзивная экскурсия Вечерние огни Самарканда: погружение в историю
Откройте вечерний Самарканд под новым углом: меньше толп, больше атмосферы. Индивидуальный подход и уникальные истории
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
103 за всё до 4 чел.
Девичник в Самарканде
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Девичник в Самарканде: экскурсия с фотосессией и историей
Насладитесь насыщенным днём в Самарканде с подругами! Посетите главные достопримечательности, узнайте тайны и сделайте незабываемые фото
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
100 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Самарканду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Вечерняя прогулка по знаковым местам Самарканда
Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
43 за всё до 10 чел.
Шахрисабз: история и природа
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Шахрисабз: исторические чудеса и природные красоты Узбекистана
Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180144 за всё до 7 чел.
Главное в Самарканде + обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Главное в Самарканде + обед в центре плова
Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо
Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 115110 за всё до 10 чел.
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
Ваши дети откроют для себя тайны древнего Самарканда, освоят ремёсла и попробуют настоящий узбекский плов
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
140126 за всё до 4 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
🚶 Пешая
скидка
29%
Фотопрогулка
2 часа
11 отзывов
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
6848 за всё до 8 чел.
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
Путешествие на премиальном авто в Зааминский национальный парк. Оцените красоту природы, деревни вдали от цивилизации и уникальные мастер-классы
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
299255 за всё до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:30
155 за всё до 4 чел.
Мир искусств Самарканда: полное погружение
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
92 за всё до 6 чел.
Магия ночного Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Магия ночного Самарканда: «Вечный город», Регистан и Гур-Эмир
Прогулка по ночному Самарканду: этнографический парк, яркие фонтаны и легендарные памятники в свете огней. Идеально для первого знакомства с городом
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
110 за всё до 4 чел.
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
92 отзыва
В Шахрисабз из Самарканда: путешествие на родину Тамерлана
Погрузитесь в мир средневекового Востока, посетив родину Амира Тимура. Уникальные пейзажи, исторические рассказы и вкус тандыр-гушта ждут вас
Начало: По запросу гостей. Пр. Отель, Вокзал, Аэрапорт и т...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Кухня и ремёсла Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Кухня и ремёсла Самарканда: мастер-класс по плову и коврам
Погрузитесь в мир самаркандской кухни и ремёсел. Плов, базар, шёлковая бумага и ковры ждут вас
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
45 за человека
Узбекская свадебная церемония
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Узбекская свадебная церемония
Познакомиться с национальными обрядами бракосочетания и поучаствовать в пышном свадебном пире
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
112 за всё до 3 чел.
Из Самарканда - в древний Шахрисабз
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Из Самарканда - в древний Шахрисабз: индивидуальная экскурсия
Шахрисабз - зелёный город с богатой историей. Посетите мавзолеи, мечети и дворцы, связанные с Амиром Тимуром, и насладитесь горными пейзажами
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
Проехать по следам торговых караванов и побывать в самом древнем городе Узбекистана
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Шесть озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Шесть озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
Увидеть волшебные озёра Таджикистана и сравнить уклад жизни двух соседних народов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
266 за всё до 3 чел.
Огни Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Огни Самарканда: вечерняя экскурсия по историко-этнографическому комплексу
Погрузитесь в атмосферу древнего восточного города, прогуляйтесь по подсвеченным улицам и насладитесь уникальными ремеслами и гастрономией
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
103 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
Организуем индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит по указанному адресу
Начало: В аэропорту или на вокзале
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3528 за всё до 6 чел.
Из Самарканда в Бухару за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Из Самарканда в Бухару: путешествие через века за один день
Погрузитесь в великолепие Бухары: от величественных медресе до исторических крепостей. Путешествие на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
399360 за всё до 4 чел.
Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Пещера Хазрата Дауда: историческое и природное наследие Самарканда
Откройте для себя красоту и духовность пещеры Хазрата Дауда, погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10090 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Прекрасный гид с отличным чувством юмора и умением интересно преподнести информацию. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    О Самарканде с любовью
    Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши
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    пожелания, так что все прошло легко при хорошем объеме информации. Мы заезжали на обед в самую вкусную чайхану и пили кофе в секретном месте старого медресе) Джамшед, еще раз выражаю вам нашу с мужем благодарность и рекомендую всем от души!

  • З
    Зиннят
    5 июня 2024
    Гостеприимный Самарканд
    Экскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательно. Рекомендую.
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Самарканд - жемчужина Востока
    Добрый день! Очень интересная экскурсия были семьей с двумя детьми. Время пролетело очень незаметно Азиз экскурсовод наивысший квалификации. Передвижение между локациями на комфортабельном авто. Огромное спасибо за преподнесенный материал и чудесную экскурсию.
  • М
    Максим
    4 июня 2024
    Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
    Отличные гиды и в Узбекистане, и Таджикистане. Было очень интересно и познавательно. А сама экскурсия крайне живописная!
    Отличные гиды и в Узбекистане, и Таджикистане. Было очень интересно и познавательно. А сама экскурсия крайне живописная!Отличные гиды и в Узбекистане, и Таджикистане. Было очень интересно и познавательно. А сама экскурсия крайне живописная!Отличные гиды и в Узбекистане, и Таджикистане. Было очень интересно и познавательно. А сама экскурсия крайне живописная!
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Сказочный Самарканд - эдем Востока
    Потрясающая Азиза!!! Чудесно преподносит информацию. Она не то, что отвечает на ВСЕ возникающие вопросы, но и ещё добавит от себя историю.
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    Плюс ко всему профессионально фотографирует и вы не останетесь без потрясающих снимков, даже если придете на экскурсию один. Предоставит время для личных фото, не поторапливая и не стоя над душой. Предложит выпить кофе в атмосферном месте, откуда не захочется уходить. Даст много дельных советов по организации отдыха и досуга в городе. Мы остались невероятно довольны и искренне благодарны за столь чудесное знакомство с основными достопримечательностями города Самарканда! Удачи, успехов и процветания Вам, наш замечательный проводник в мир древней истории! ❤️

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Долина демонов - поездка в горы Самарканда
    Спасибо Евгению за экскурсию. Было очень интересно и красиво. Отдельное спасибо за невероятно вкусный обед в ресторане, где готовят баранину в тандыре. Всем советую попробовать.
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
    Природа Узбекистана невероятная и разнообразная, ущелья, горы и ледники. Всем рекомендуем эту экскурсию.
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Из Самарканда в Бухару за 1 день
    Спасибо Шохруху за экскурсию, классно проведёный день, узнали и увидели много нового и интересного. Советую всем.
  • Б
    Борис
    3 июня 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Экскурсия очень понравилась, а Эвелина - прекрасный экскурсовод. Удалось посмотреть нетривиальные туристические места, рассказ - выше всяческих похвал. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Сказка вечернего Самарканда
  2. Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
  3. Цветущие горы Самарканда
  4. Самарканд для искушённых путешественников
  5. Самарканд - город голубых куполов
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 146 экскурсий и билетов от 13 до 500 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 2554 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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