1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Изучить сооружения, которые должны были превратить город во вторую роскошную столицу империи
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
170€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тюльпаны и горы Самарканда: уникальное путешествие в деревню Ургут
Откройте для себя красоту весенних тюльпанов и живописные Зеравшанские горы в компании местных жителей
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Проехать по серпантину и увидеть результат борьбы тёмных и светлых сил
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Древний Самарканд и винные традиции Багизаган: путешествие и дегустация
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда и откройте мир узбекского виноделия на экскурсии по винзаводу Багизаган
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€65 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
375€282 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз: исторические чудеса и природные красоты Узбекистана
Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180€144 за всё до 7 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Главное в Самарканде + обед в центре плова
Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо
Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 115€110 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
Путешествие на премиальном авто в Зааминский национальный парк. Оцените красоту природы, деревни вдали от цивилизации и уникальные мастер-классы
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
299€255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
В Шахрисабз из Самарканда: путешествие на родину Тамерлана
Погрузитесь в мир средневекового Востока, посетив родину Амира Тимура. Уникальные пейзажи, исторические рассказы и вкус тандыр-гушта ждут вас
Начало: По запросу гостей. Пр. Отель, Вокзал, Аэрапорт и т...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Узбекская свадебная церемония
Познакомиться с национальными обрядами бракосочетания и поучаствовать в пышном свадебном пире
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€112 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Самарканда - в древний Шахрисабз: индивидуальная экскурсия
Шахрисабз - зелёный город с богатой историей. Посетите мавзолеи, мечети и дворцы, связанные с Амиром Тимуром, и насладитесь горными пейзажами
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
Проехать по следам торговых караванов и побывать в самом древнем городе Узбекистана
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Шесть озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
Увидеть волшебные озёра Таджикистана и сравнить уклад жизни двух соседних народов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€266 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда в Бухару: путешествие через века за один день
Погрузитесь в великолепие Бухары: от величественных медресе до исторических крепостей. Путешествие на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
399€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
Индивидуальная экскурсия к Семи озёрам через Фанские горы. Путешествие на внедорожнике, остановки в горных кишлаках и знакомство с местными традициями
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое
Начало: В отеле, аэропорту или на ж/д вокзале
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Путешествие по следам Тамерлана: Шахрисабз и Плато Дьявола
Исследуйте древний Шахрисабз и загадочное Плато Дьявола, насладитесь красотой и историей Узбекистана
Начало: Место встречи уточняется с туристами
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
180€162 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Отправиться в живописные уголки, поесть в гостях у местных жителей, а с утра - пойти пасти скот
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от €230 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана: Индивидуальная экскурсия
Амир Темур - личность уникальная и неоднозначная. Прогулка по нетуристическим улочкам Шахрисабза, гробница великого завоевателя и тайны проклятия Тамерлана
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Хафткуль «Семь озер» - жемчужина Таджикистана в Фанских горах
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самарканд - сказочный город на Шелковом Пути
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$40 за человека
Индивидуальная
6 часов
Самарканд - колыбель цивилизации
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
2-дневный тур: Самарканд и Шахрисабз - родина великого Тамерлана
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день недели в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в Шахрисабз: в гости к Амиру Темуру из Самарканда
Погрузитесь в историю Великого Амира, увидев родину правителя, его резиденцию и усыпальницу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в горы Шахрисабза
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самарканд - город из сказок 1001 ночи
Начало: Университетский бульвар, памятник А. Тимура
Расписание: В любой день, в любое время
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$87.50 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
6 часов
Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор
Начало: Ваш отель, вокзал
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Архитектурные шедевры: фотопрогулка по историческим сокровищам Самарканда
Начало: Университетский бульвар, памятник А. Тимура
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Самарканда в Бухару: один волшебный день
Начало: Железнодорожный вокзал Самарканда
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$180 за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
Погулять по стеклянному мосту и насладиться горными пейзажами
Начало: От места вашего проживания в Самарканде
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
€120 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
2000 ступеней в пещеру к Святому Давиду-Хазрати Довуд
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 89$80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда - к Фанским горам и Маргузорским озёрам
Увидеть 7 голубооких красавиц-озёр и пообщаться с горцами
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
В поисках узбекских традиций
Побывать в гостях у местных жителей, познакомиться с их бытом и попробовать самаркандский плов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гастро-винный тур по Самарканду с экскурсией
Начало: Ваше место назначения
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ремёсла Самарканда
Узнать, как ткут ковры и делают бумагу, зайти на базар за сладостями и посетить главные места города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Самарканда в Шахрисабз
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самарканд - жемчужина мира, столица Империи Тамерлана и родина плова
Начало: Ж/д вокзал, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
По следам легендарного Тамерлана и династии Тимуридов
Начало: Мавзолей Амира Тимура (Тамерлана)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Все самое главное в Самарканде и изысканный плов в узбекском ресторане
Начало: Вокзал,отель, аэропорт или по договорённости
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 14:00
10 июня в 08:00
$225 за всё до 3 чел.
Мини-группа
6 часов
Самарканд - земля на пересечении цивилизаций
Начало: Оговаривается заранее
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Исследовать живописные природные и исторические локации
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Самарканду с погружением в мир ремесел
Начало: Отель, вокзал, аэропорт
Расписание: В любой день и в любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
15 часов
Насыщенный двухдневный тур по Самарканду
Начало: По договоренности
Расписание: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 июня 2024Добрый день! Очень интересная экскурсия были семьей с двумя детьми. Время пролетело очень незаметно Азиз экскурсовод наивысший квалификации. Передвижение между локациями на комфортабельном авто. Огромное спасибо за преподнесенный материал и чудесную экскурсию.
- ММаксим4 июня 2024Отличные гиды и в Узбекистане, и Таджикистане. Было очень интересно и познавательно. А сама экскурсия крайне живописная!
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо Евгению за экскурсию. Было очень интересно и красиво. Отдельное спасибо за невероятно вкусный обед в ресторане, где готовят баранину в тандыре. Всем советую попробовать.
- ААнастасия3 июня 2024Природа Узбекистана невероятная и разнообразная, ущелья, горы и ледники. Всем рекомендуем эту экскурсию.
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо Шохруху за экскурсию, классно проведёный день, узнали и увидели много нового и интересного. Советую всем.
- LLydia2 июня 2024Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую
- ЖЖанна2 июня 2024Хочу поблагодарить гида Олега за интересную экскурсию 27.05.2024г. по прекрасному Самарканду и организатора Наилю за отличную организацию мероприятия с учетом
- ННаталия1 июня 2024Эта экскурсия попала в самое сердечко. Если быть краткой - впечатляюще и незабываемо. Природные красоты и самобытность жизни местных неповторимы.
- ССветлана1 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Зафару за экскурсию 👍🏻
- ААнна31 мая 2024Огромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! Были на экскурсии 22 мая!
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «На весь день»
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