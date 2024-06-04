По популярности

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 14 отзывов Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов Изучить сооружения, которые должны были превратить город во вторую роскошную столицу империи 170 € 153 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 56 отзывов Тюльпаны и горы Самарканда: уникальное путешествие в деревню Ургут Откройте для себя красоту весенних тюльпанов и живописные Зеравшанские горы в компании местных жителей от € 110 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 228 отзывов Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города € 125 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 18 отзывов Популярное предложение Долина демонов - поездка в горы Самарканда Проехать по серпантину и увидеть результат борьбы тёмных и светлых сил € 150 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 6 часов 28 отзывов Древний Самарканд и винные традиции Багизаган: путешествие и дегустация Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда и откройте мир узбекского виноделия на экскурсии по винзаводу Багизаган € 65 за всё до 8 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 9 часов 35 отзывов Хафткул: семь удивительных озёр На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам 375 € 282 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Шахрисабз: исторические чудеса и природные красоты Узбекистана Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни 180 € 144 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 4% скидка Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Главное в Самарканде + обед в центре плова Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале от 115 € 110 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию Путешествие на премиальном авто в Зааминский национальный парк. Оцените красоту природы, деревни вдали от цивилизации и уникальные мастер-классы Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту 299 € 255 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 92 отзыва В Шахрисабз из Самарканда: путешествие на родину Тамерлана Погрузитесь в мир средневекового Востока, посетив родину Амира Тимура. Уникальные пейзажи, исторические рассказы и вкус тандыр-гушта ждут вас Начало: По запросу гостей. Пр. Отель, Вокзал, Аэрапорт и т... € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Узбекская свадебная церемония Познакомиться с национальными обрядами бракосочетания и поучаствовать в пышном свадебном пире € 112 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Из Самарканда - в древний Шахрисабз: индивидуальная экскурсия Шахрисабз - зелёный город с богатой историей. Посетите мавзолеи, мечети и дворцы, связанные с Амиром Тимуром, и насладитесь горными пейзажами € 130 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути Проехать по следам торговых караванов и побывать в самом древнем городе Узбекистана Начало: В вашем отеле € 400 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 4 отзыва Шесть озёр - из Самарканда и обратно (всё включено) Увидеть волшебные озёра Таджикистана и сравнить уклад жизни двух соседних народов Начало: В вашем отеле € 266 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 13 часов 8 отзывов Из Самарканда в Бухару: путешествие через века за один день Погрузитесь в великолепие Бухары: от величественных медресе до исторических крепостей. Путешествие на комфортабельном автомобиле с личным гидом Начало: У вашего отеля 399 € 360 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 11 отзывов Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане Индивидуальная экскурсия к Семи озёрам через Фанские горы. Путешествие на внедорожнике, остановки в горных кишлаках и знакомство с местными традициями Начало: У вашего отеля € 290 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое Начало: В отеле, аэропорту или на ж/д вокзале € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6.5 часов 34 отзыва Путешествие по следам Тамерлана: Шахрисабз и Плато Дьявола Исследуйте древний Шахрисабз и загадочное Плато Дьявола, насладитесь красотой и историей Узбекистана Начало: Место встречи уточняется с туристами 180 € 162 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено) Отправиться в живописные уголки, поесть в гостях у местных жителей, а с утра - пойти пасти скот Начало: В вашем отеле от € 230 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана: Индивидуальная экскурсия Амир Темур - личность уникальная и неоднозначная. Прогулка по нетуристическим улочкам Шахрисабза, гробница великого завоевателя и тайны проклятия Тамерлана 150 € 135 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 21 отзыв Загадочный Шахрисабз и плато дьявола Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день в 09:00 $ 150 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Хафткуль «Семь озер» - жемчужина Таджикистана в Фанских горах Начало: Ваш отель $ 270 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Самарканд - сказочный город на Шелковом Пути Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 10:00 $ 40 за человека

Индивидуальная 6 часов 19 отзывов Самарканд - колыбель цивилизации Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно с 10:00 $ 100 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 14 часов 1 отзыв 2-дневный тур: Самарканд и Шахрисабз - родина великого Тамерлана Начало: По договоренности Расписание: В любой день недели в 10:00 $ 250 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Экскурсия в Шахрисабз: в гости к Амиру Темуру из Самарканда Погрузитесь в историю Великого Амира, увидев родину правителя, его резиденцию и усыпальницу Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно $ 140 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Поездка в горы Шахрисабза Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день в 10:00 $ 130 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Самарканд - город из сказок 1001 ночи Начало: Университетский бульвар, памятник А. Тимура Расписание: В любой день, в любое время $ 87.50 за всё до 12 чел.

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор Начало: Ваш отель, вокзал $ 180 за всё до 4 чел.

Фотопрогулка 6 часов 3 отзыва Архитектурные шедевры: фотопрогулка по историческим сокровищам Самарканда Начало: Университетский бульвар, памятник А. Тимура Расписание: Ежедневно по расписанию $ 100 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Из Самарканда в Бухару: один волшебный день Начало: Железнодорожный вокзал Самарканда Расписание: 09:00 $ 180 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 4 отзыва Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин Погулять по стеклянному мосту и насладиться горными пейзажами Начало: От места вашего проживания в Самарканде € 120 за всё до 3 чел.

10% скидка Индивидуальная 6 часов 2 отзыва 2000 ступеней в пещеру к Святому Давиду-Хазрати Довуд Начало: Ваш отель от 89 $ 80 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Из Самарканда - к Фанским горам и Маргузорским озёрам Увидеть 7 голубооких красавиц-озёр и пообщаться с горцами € 350 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов В поисках узбекских традиций Побывать в гостях у местных жителей, познакомиться с их бытом и попробовать самаркандский плов € 200 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 7 часов Гастро-винный тур по Самарканду с экскурсией Начало: Ваше место назначения $ 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Ремёсла Самарканда Узнать, как ткут ковры и делают бумагу, зайти на базар за сладостями и посетить главные места города € 140 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов Из Самарканда в Шахрисабз Начало: Ваш адрес $ 200 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Самарканд - жемчужина мира, столица Империи Тамерлана и родина плова Начало: Ж/д вокзал, ваш отель Расписание: Ежедневно в 10:00 $ 155 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов По следам легендарного Тамерлана и династии Тимуридов Начало: Мавзолей Амира Тимура (Тамерлана) Расписание: Ежедневно $ 80 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 6 часов Все самое главное в Самарканде и изысканный плов в узбекском ресторане Начало: Вокзал,отель, аэропорт или по договорённости Расписание: В любой день, в любое время $ 225 за всё до 3 чел.

Мини-группа 6 часов Самарканд - земля на пересечении цивилизаций Начало: Оговаривается заранее Расписание: По договоренности $ 150 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент Исследовать живописные природные и исторические локации € 454 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Экскурсия по Самарканду с погружением в мир ремесел Начало: Отель, вокзал, аэропорт Расписание: В любой день и в любое время $ 190 за всё до 4 чел.