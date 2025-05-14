Мои заказы

Незабываемый обзорный тур по чудесному Самарканду за один день

5
3 отзыва
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Это обзорная экскурсия без всякой спешки в лучшей атмосфере по главным памятникам нашего божественного Самарканда. Эта экскурсия для тех, особенно кто приезжает в наш город впервые и хочет увидеть и оставить хорошие незабываемое воспоминание за один день, ну и также для любых любителей путешествовать по всему миру. Древнейший город Узбекистана, именно Самарканд является ровесником таких великих античных городов как Рим, Вавилон и Афины. Узбекистан – гостеприимный теплый край, где 300 дней в году ярко светит солнце. Природа щедро наградила страну удивительным разнообразием ландшафтов: горячие пески пустыни Кызылкум, прохлада гор Тянь-Шаня, прозрачные озера, безжизненные степи и зеленые оазисы – все это конечно древний и солнечный Узбекистан. Важная информация: Важно надеть удобную обувь (для женщин каблуки не желательно) и одеть сезонную одежду закрывающую часть тела, а также иметь при себе легкий платок или шарф (для женщин) для покрытие головы это нужно будет для входа в некоторые достопримечательности.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Амира Тимура И Династии Тимуридов
  • Площадь Ансамбль Регистан
  • Соборная Мечеть Амира Тимура по имени Биби-Ханым
  • Мавзолей Святого Ходжа Дониёра
  • Мемориальный Комплекс Некрополь Шахи-Зинда
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы и т.п.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Важно надеть удобную обувь (для женщин каблуки не желательно) и одеть сезонную одежду закрывающую часть тела
  • А также иметь при себе легкий платок или шарф (для женщин) для покрытие головы это нужно будет для входа в некоторые достопримечательности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

5
Основано на 3 отзывах
5
3
4
3
2
1
О
Ольга
14 мая 2025
Недавно мы с подругами посетили Самарканд и хотели отметить нашего гида Шахзода, который провел для нас автомобильно-пешеходную экскурсию. Мы побывали во всех знаковых местах, не тратили время на очереди и
успели много всего осмотреть. Шахзод не только много рассказывал нам об истории и культуре этого удивительного города, но по пути решал много наших бытовых вопросов: деньги обменять, найти самый вкусный плов и т. д. Он подвижен по времени и отлично ориентируется на запрос группы, готов менять концепцию программы в зависимости от запроса, подстраивается по временным рамкам и готов их расширять. Спасибо за доброжелательность, отзывчивость, вежливость и гостеприимство.

Н
Наталья
9 апр 2025
Отличная экскурсия. Шахзод - профессиональный гид, прекрасно подает материал, узнали много новых для нас исторических фактов, рассказывает с душой. Видно, что занимается любимым делом. Веселый. Отзывчивый. Плюс огромный - это транспорт, пешком мы бы столько не увидели
v
vagif
28 мар 2025
Все супер, на высшем уровне! Будем обращаться еще)

