Шахзод Ваш гид в Самарканде Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-4 человека



Описание экскурсии Это обзорная экскурсия без всякой спешки в лучшей атмосфере по главным памятникам нашего божественного Самарканда. Эта экскурсия для тех, особенно кто приезжает в наш город впервые и хочет увидеть и оставить хорошие незабываемое воспоминание за один день, ну и также для любых любителей путешествовать по всему миру. Древнейший город Узбекистана, именно Самарканд является ровесником таких великих античных городов как Рим, Вавилон и Афины. Узбекистан – гостеприимный теплый край, где 300 дней в году ярко светит солнце. Природа щедро наградила страну удивительным разнообразием ландшафтов: горячие пески пустыни Кызылкум, прохлада гор Тянь-Шаня, прозрачные озера, безжизненные степи и зеленые оазисы – все это конечно древний и солнечный Узбекистан. Важная информация: Важно надеть удобную обувь (для женщин каблуки не желательно) и одеть сезонную одежду закрывающую часть тела, а также иметь при себе легкий платок или шарф (для женщин) для покрытие головы это нужно будет для входа в некоторые достопримечательности.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мавзолей Амира Тимура И Династии Тимуридов

Площадь Ансамбль Регистан

Соборная Мечеть Амира Тимура по имени Биби-Ханым

Мавзолей Святого Ходжа Дониёра

Мемориальный Комплекс Некрополь Шахи-Зинда Что включено Услуги гида

Транспортное обслуживание Что не входит в цену Входные билеты

Личные расходы и т.п. Место начала и завершения? По договорённости Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Важно надеть удобную обувь (для женщин каблуки не желательно) и одеть сезонную одежду закрывающую часть тела

А также иметь при себе легкий платок или шарф (для женщин) для покрытие головы это нужно будет для входа в некоторые достопримечательности Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.