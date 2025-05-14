Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииЭто обзорная экскурсия без всякой спешки в лучшей атмосфере по главным памятникам нашего божественного Самарканда. Эта экскурсия для тех, особенно кто приезжает в наш город впервые и хочет увидеть и оставить хорошие незабываемое воспоминание за один день, ну и также для любых любителей путешествовать по всему миру. Древнейший город Узбекистана, именно Самарканд является ровесником таких великих античных городов как Рим, Вавилон и Афины. Узбекистан – гостеприимный теплый край, где 300 дней в году ярко светит солнце. Природа щедро наградила страну удивительным разнообразием ландшафтов: горячие пески пустыни Кызылкум, прохлада гор Тянь-Шаня, прозрачные озера, безжизненные степи и зеленые оазисы – все это конечно древний и солнечный Узбекистан. Важная информация: Важно надеть удобную обувь (для женщин каблуки не желательно) и одеть сезонную одежду закрывающую часть тела, а также иметь при себе легкий платок или шарф (для женщин) для покрытие головы это нужно будет для входа в некоторые достопримечательности.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Амира Тимура И Династии Тимуридов
- Площадь Ансамбль Регистан
- Соборная Мечеть Амира Тимура по имени Биби-Ханым
- Мавзолей Святого Ходжа Дониёра
- Мемориальный Комплекс Некрополь Шахи-Зинда
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы и т.п.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Важно надеть удобную обувь (для женщин каблуки не желательно) и одеть сезонную одежду закрывающую часть тела
- А также иметь при себе легкий платок или шарф (для женщин) для покрытие головы это нужно будет для входа в некоторые достопримечательности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
О
Ольга
14 мая 2025
Недавно мы с подругами посетили Самарканд и хотели отметить нашего гида Шахзода, который провел для нас автомобильно-пешеходную экскурсию. Мы побывали во всех знаковых местах, не тратили время на очереди и
Н
Наталья
9 апр 2025
Отличная экскурсия. Шахзод - профессиональный гид, прекрасно подает материал, узнали много новых для нас исторических фактов, рассказывает с душой. Видно, что занимается любимым делом. Веселый. Отзывчивый. Плюс огромный - это транспорт, пешком мы бы столько не увидели
v
vagif
28 мар 2025
Все супер, на высшем уровне! Будем обращаться еще)
