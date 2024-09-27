Приглашаю на классическую обзорную экскурсию по Самарканду! Вы оцените все визитные карточки города: нарядную площадь Регистан со старинными медресе, некрополь Шахи-Зинда с бирюзовыми куполами, аутентичный Сиабский базар, мавзолей Тамерлана и мечеть Биби-Ханум. А ещё заглянете в ковровую мастерскую и попробуете местный плов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 16:30
Описание экскурсии
Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница великого средневекового завоевателя Тамерлана и его потомков.
Площадь Регистан — сердце древнего Самарканда и один из самых известных памятников исламской архитектуры.
Мечеть Биби-Ханум — величественная мечеть, построенная по приказу Тамерлана после его успешного индийского похода.
Сиабский базар — один из старейших и крупнейших рынков Самарканда.
Архитектурный комплекс Шахи-Зинда — выдающейся красоты некрополь, состоящий из множества мавзолеев и священных гробниц.
Ковровая мастерская — место, где вручную ткут традиционные ковры из натуральных материалов.
Организационные детали
- В зависимости от количества людей экскурсия проходит на минивэне, микроавтобусе или автобусе. Возможные марки: Hyundai Starex H1, Hyundai Storia, Toyota Hiace, Mercedes Sprinter, King Long, YuTong
- Входные билеты и обед (плов) оплачиваются дополнительно. Общая стоимость — около $25 c человека
ежедневно в 10:00 и 16:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$43
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 16:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джалол — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 35 туристов
Привет! Меня зовут Джалол! Я сертифицированный гид с опытом проведения увлекательных экскурсий по Самарканду. Родился и вырос в старой части города, знаю каждый уголок и готов поделиться историей, которая поможетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Аня
27 сен 2024
Спасибо, все отлично 👍
Входит в следующие категории Самарканда
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