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вам запомнить Самарканд. Также провожу экскурсии в других городах Узбекистана. Отмечу, что если я занят, вас встретит и проведет для вас экскурсию гид из моей команды! Команда профессионалов, каждый гид из команды с большим опытом работы и долго со мной сотрудничает!