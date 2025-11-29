Вы увидите основные достопримечательности Самарканда, без которых невозможно понять историю и характер этого города. Вы побываете в усыпальнице Тамерлана и мечети Биби-Ханум. Узнаете, где нельзя молиться, зачем мусульмане посещают некрополь Шахи Зинда и какое значение имеет Гур-Эмир для ислама. Важная информация:

Для посещения мечети важно правильно подобрать одежду: у мужчин - прикрытые колени и плечи, у женщин - прикрытые голова, ноги и руки.

Для посещения мечети важно правильно подобрать одежду: у мужчин - прикрытые колени и плечи, у женщин - прикрытые голова, ноги и руки.

Дополнительно оплачиваются входные билеты: Гур-Эмир — $6,5, Регистан — $8. Мечеть Биби-Ханум и Некрополь Шахи-Зинда без входа подходим к входу и ознакомимся истории и легендами.