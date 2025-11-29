Вы увидите основные достопримечательности Самарканда, без которых невозможно понять историю и характер этого города. Вы побываете в усыпальнице Тамерлана и мечети Биби-Ханум.
Узнаете, где нельзя молиться, зачем мусульмане посещают некрополь Шахи Зинда и какое значение имеет Гур-Эмир для ислама.
Описание экскурсии
Важная информация:
Для посещения мечети важно правильно подобрать одежду: у мужчин - прикрытые колени и плечи, у женщин - прикрытые голова, ноги и руки.
Дополнительно оплачиваются входные билеты: Гур-Эмир — $6,5, Регистан — $8. Мечеть Биби-Ханум и Некрополь Шахи-Зинда без входа подходим к входу и ознакомимся истории и легендами.
Место начало экскурсии Мавзолей Гур-Эмир.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Ансамбль Регистан
- Мечеть Биби-Ханум
- Некрополь Шахи-Зинда
Что включено
- Услуга профессионального гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в архитектурные памятники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Узбекистан, Самарканд, улица Бустансарай
Завершение: Некрополь Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
