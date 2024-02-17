Увидеть главные достопримечательности города и получить шикарные снимки на память
Мы посетим фамильную усыпальницу Тимуридов, погрузимся в легенды мечети Биби-Ханым и прогуляемся по колоритным улочкам Старого города.
А на главной площади Регистан к нам на час присоединится профессиональный фотограф и проведёт для вас яркую душевную фотосессию.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Визитные карточки Самарканда
Вы посетите самые-самые места города:
Мавзолей Гур-Эмир. Фамильная усыпальница династии Тимуридов и один из самых красивых памятников древнего города. Я расшифрую особенности его архитектуры.
Площадь Регистан. Центральная площадь Самарканда, где возвышаются гордые минареты трех медресе: Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кори. Я поясню, что такое медресе, для чего они строились и какую роль играют в наши дни.
Мечеть Биби-Ханым. Крупнейшая мечеть Средней Азии, возведённая в далёком 15 веке. Вы полюбуетесь её величественными голубыми куполами и узнаете, кому она посвящена.
Профессиональная фотосессия
На площади Регистан к нам на 1 час присоединится профессиональный фотограф и проведёт для вас полноценную фотосессию на фоне сказочной восточной архитектуры. Он поможет вам почувствовать себя перед камерой легко и комфортно, подберёт самые эффектные и выгодные ракурсы. Итогом станут роскошные снимки, которые будут напоминать о вашем путешествии.
Организационные детали
- Билет на фотосъёмку на площади и профессиональная фотосессия включены в стоимость. Вы получите более 50 обработанных фото на почту в течение 5 рабочих дней.
- На площади Регистан есть возможность арендовать национальные костюмы для фотосессии — 10-60$
- Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — около 10$ c человека.
- По запросу я готов скорректировать маршрут
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у мавзолея Гур-Эмир
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.