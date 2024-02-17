Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
Индивидуальная фото-прогулка в Самарканде

Увидеть главные достопримечательности города и получить шикарные снимки на память

Самарканд — легендарный город на Великом шёлковом пути, столица империи Тамерлана.

Мы посетим фамильную усыпальницу Тимуридов, погрузимся в легенды мечети Биби-Ханым и прогуляемся по колоритным улочкам Старого города.

А на главной площади Регистан к нам на час присоединится профессиональный фотограф и проведёт для вас яркую душевную фотосессию.
Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
19
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки Самарканда

Вы посетите самые-самые места города:

Мавзолей Гур-Эмир. Фамильная усыпальница династии Тимуридов и один из самых красивых памятников древнего города. Я расшифрую особенности его архитектуры.

Площадь Регистан. Центральная площадь Самарканда, где возвышаются гордые минареты трех медресе: Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кори. Я поясню, что такое медресе, для чего они строились и какую роль играют в наши дни.

Мечеть Биби-Ханым. Крупнейшая мечеть Средней Азии, возведённая в далёком 15 веке. Вы полюбуетесь её величественными голубыми куполами и узнаете, кому она посвящена.

Профессиональная фотосессия

На площади Регистан к нам на 1 час присоединится профессиональный фотограф и проведёт для вас полноценную фотосессию на фоне сказочной восточной архитектуры. Он поможет вам почувствовать себя перед камерой легко и комфортно, подберёт самые эффектные и выгодные ракурсы. Итогом станут роскошные снимки, которые будут напоминать о вашем путешествии.

Организационные детали

  • Билет на фотосъёмку на площади и профессиональная фотосессия включены в стоимость. Вы получите более 50 обработанных фото на почту в течение 5 рабочих дней.
  • На площади Регистан есть возможность арендовать национальные костюмы для фотосессии — 10-60$
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — около 10$ c человека.
  • По запросу я готов скорректировать маршрут

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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