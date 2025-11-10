Вечерняя автомобильная экскурсия по Самарканду в свете фонарей — необычный опыт, который позволит взглянуть на город по-новому и открыть для себя ранее неизведанные места, которые в темноте выглядят по-иному. Эта экскурсия для вас, если вы ещё не видели Самарканд с наступлением сумерек.
Что вас ждёт в этом чудесном городе? Вы погрузитесь в атмосферу вечернего Самарканда, насладитесь видом исторических объектов, которые засияют в свете огней. Особенно захватывающее шоу — лазерное представление на входных порталах ночного Регистана. Это зрелище действительно незабываемо!
Дополнительные опции
Если будет желание, мы можем посетить недавно построенный в восточном стиле «Вечный город». Это место наполнено уникальными архитектурными решениями и атмосферой восточной магии.
Ужин в компании друзей
Предлагаю завершить вечер великолепным ужином. Я с удовольствием дам вам рекомендации по лучшим местам, где вы сможете попробовать вкуснейшие блюда. Это станет не только отличным завершением дня, но и прекрасным началом новых приключений!
Возможности вечера
В общем, вечером у нас будет возможность сделать всё то, что не успели или не смогли увидеть днём. Не упустите шанс окунуться в эту удивительную атмосферу!
Самаркандский плов, сомса из тандыра (на усмотрение гостей)
Что включено
Услуги гида
Транспорт
Питьевая вода
Что не входит в цену
Входные билеты
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.