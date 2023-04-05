Магия ночного Самарканда

Погулять по парку «Вечный город», познакомиться с древними ремеслами и полюбоваться архитектурой

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Приглашаю на вечернюю экскурсию по грандиозному этнографическому парку «Вечный город» со стилизованной под старину изящной архитектурой, приятной набережной и аутентичными ремесленными лавочками. Вы понаблюдаете за работой вышивальщиц, резчиков по дереву и чеканщиков по металлу. Впечатлитесь цветной мозаикой на стенах домов и узнаете много нового о древних восточных традициях.
Магия ночного Самарканда
Магия ночного Самарканда
Магия ночного Самарканда
Магия ночного Самарканда
Магия ночного Самарканда
Магия ночного Самарканда
Магия ночного Самарканда
Магия ночного Самарканда
Магия ночного Самарканда
Магия ночного Самарканда
Магия ночного Самарканда
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Описание

Что вас ожидает.

Историко-этнографический парк «Вечный город»

Мы погуляем по современному парку, раскрывающему культурное наследие страны. Вы увидите шедевры местных зодчих, украшенные традиционными орнаментами и мозаиками. Пройдёте по набережной канала, где в советское время проходили международные соревнования по гребле. В летнее время года насладитесь Поющими фонтанами. Я расскажу, как и кем создавался этот масштабный проект.

Знакомство с древними ремëслами

Мы заглянем к резчикам по дереву, чеканщикам по металлу, вышивальщицам сюзане, гончарам и кузнецам. Понаблюдаем за процессом работы потомственных мастеров, раскроем древние технологические секреты и расшифруем смысл восточных узоров. А также зайдём в мастерскую, где делают самаркандскую шëлковую бумагу. На самом деле, она не из шëлка. Почему еë так называют — узнаете на экскурсии!

Главная площадь Регистан в свете ночных огней

Трудно представить безлюдными самаркандские улицы, но ночь диктует свои правила. Город становится таинственным, загадочным и еще более волшебным. Чтобы погрузиться в атмосферу восточной сказки, я отвезу вас на главную площадь Регистан. Мы оценим еë фантастическую подсветку и сделаем роскошные фото.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.
  • По желанию, мы можем зайти в аутентичный ресторан в зороастрийском стиле с видом на Вечный город. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • Летом в «Вечном городе» работают фонтаны и водный транспорт. Мы можем включить в программу прогулку на лодке. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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