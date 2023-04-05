Погулять по парку «Вечный город», познакомиться с древними ремеслами и полюбоваться архитектурой
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даты
Описание
Что вас ожидает.
Историко-этнографический парк «Вечный город»
Мы погуляем по современному парку, раскрывающему культурное наследие страны. Вы увидите шедевры местных зодчих, украшенные традиционными орнаментами и мозаиками. Пройдёте по набережной канала, где в советское время проходили международные соревнования по гребле. В летнее время года насладитесь Поющими фонтанами. Я расскажу, как и кем создавался этот масштабный проект.
Знакомство с древними ремëслами
Мы заглянем к резчикам по дереву, чеканщикам по металлу, вышивальщицам сюзане, гончарам и кузнецам. Понаблюдаем за процессом работы потомственных мастеров, раскроем древние технологические секреты и расшифруем смысл восточных узоров. А также зайдём в мастерскую, где делают самаркандскую шëлковую бумагу. На самом деле, она не из шëлка. Почему еë так называют — узнаете на экскурсии!
Главная площадь Регистан в свете ночных огней
Трудно представить безлюдными самаркандские улицы, но ночь диктует свои правила. Город становится таинственным, загадочным и еще более волшебным. Чтобы погрузиться в атмосферу восточной сказки, я отвезу вас на главную площадь Регистан. Мы оценим еë фантастическую подсветку и сделаем роскошные фото.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.
- По желанию, мы можем зайти в аутентичный ресторан в зороастрийском стиле с видом на Вечный город. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
- Летом в «Вечном городе» работают фонтаны и водный транспорт. Мы можем включить в программу прогулку на лодке. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.