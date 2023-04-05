Приглашаю на вечернюю экскурсию по грандиозному этнографическому парку «Вечный город» со стилизованной под старину изящной архитектурой, приятной набережной и аутентичными ремесленными лавочками. Вы понаблюдаете за работой вышивальщиц, резчиков по дереву и чеканщиков по металлу. Впечатлитесь цветной мозаикой на стенах домов и узнаете много нового о древних восточных традициях.

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Описание

Что вас ожидает.

Историко-этнографический парк «Вечный город»

Мы погуляем по современному парку, раскрывающему культурное наследие страны. Вы увидите шедевры местных зодчих, украшенные традиционными орнаментами и мозаиками. Пройдёте по набережной канала, где в советское время проходили международные соревнования по гребле. В летнее время года насладитесь Поющими фонтанами. Я расскажу, как и кем создавался этот масштабный проект.

Знакомство с древними ремëслами

Мы заглянем к резчикам по дереву, чеканщикам по металлу, вышивальщицам сюзане, гончарам и кузнецам. Понаблюдаем за процессом работы потомственных мастеров, раскроем древние технологические секреты и расшифруем смысл восточных узоров. А также зайдём в мастерскую, где делают самаркандскую шëлковую бумагу. На самом деле, она не из шëлка. Почему еë так называют — узнаете на экскурсии!

Главная площадь Регистан в свете ночных огней

Трудно представить безлюдными самаркандские улицы, но ночь диктует свои правила. Город становится таинственным, загадочным и еще более волшебным. Чтобы погрузиться в атмосферу восточной сказки, я отвезу вас на главную площадь Регистан. Мы оценим еë фантастическую подсветку и сделаем роскошные фото.

Организационные детали