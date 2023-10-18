Изучить древний город на закате и окунуться в его историю на автопешеходной экскурсии
Старый город Самарканда прекрасен в любое время, но именно ближе к вечеру он наполняется совершенно иными — более манящими и загадочными — красками, становится уютнее и гораздо атмосфернее.
Вы увидите самые грандиозные сооружения —усыпальницу Тамерлана, Регистан, мечеть Биби-Ханум, некрополь Шахи Зинда и откроете их тайны.
Вы увидите самые грандиозные сооружения —усыпальницу Тамерлана, Регистан, мечеть Биби-Ханум, некрополь Шахи Зинда и откроете их тайны.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я выбрал эти места, потому что считаю их наиболее интересными для вечерней экскурсии. Вы насладитесь архитектурой древнего города без спешки и толп туристов, так как большинство групп осматривают достопримечательности днём. Итак, в программе:
- Усыпальница Тамерлана Гур-Эмир — прекрасный пример архитектуры 14-15 веков. Я расскажу вам любопытные факты про одного из самых успешных завоевателей в истории и покажу яркий пример зодчества того времени.
- Ансамбль Регистан. Легендарный архитектурный комплекс на центральной городской площади точно не оставит вас равнодушными. Здесь можно гулять часами, наслаждаясь его величием и красотой. В вечернее время на Регистане включается приятная подсветка. Если повезёт, вы увидите световое шоу, от которого мурашки по коже.
- Мечеть Биби-Ханум, поражающая своими размерами. Вы узнаете, когда и в честь кого она была построена.
- Некрополь Шахи Зинда, также известный как «город мёртвых». Это место заслуживает особого внимания за свою архитектурную уникальность, за небывалой красоты изразцы, за таинственную вечернюю атмосферу и за то, что находится на территории Афросиаба — древнего городища, где большую часть своей истории и находился Самарканд.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Gentra или Hyundai Starex в зависимости от размера группы
- Отдельно оплачиваются все входные билеты — $18/чел.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильдар — ваш гид в Самарканде
Меня зовут Ильдар. Я влюбился в историческое наследие Самарканда ещё подростком. Уже тогда проводил целые часы в старинных местах, погружаясь в глубину веков и просто наслаждаясь видами. С годами моё увлечение переросло в профессию. Больше всего в жизни я люблю делиться тем, что знаю о городе и моей прекрасной стране. Испытываю огромное удовольствие, когда понимаю, что гости прониклись Самаркандом и смогли его прочувствовать.
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