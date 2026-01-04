Старый город Самарканда оживает вечером, раскрывая свои тайны под мягким светом заката.
Эта экскурсия предлагает не просто прогулку, а путешествие в прошлое, где каждый камень рассказывает свою историю.
Под вечерний свет вы
Эта экскурсия предлагает не просто прогулку, а путешествие в прошлое, где каждый камень рассказывает свою историю.
Под вечерний свет вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная вечерняя атмосфера
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 📜 Исторические факты
- 🎇 Световое шоу на Регистане
- 🚗 Комфортное передвижение
Что можно увидеть
- Усыпальница Тамерлана Гур-Эмир
- Ансамбль Регистан
- Мечеть Биби-Ханум
- Некрополь Шахи Зинда
Описание экскурсии
Я выбрал эти места, потому что считаю их наиболее интересными для вечерней экскурсии. Вы насладитесь архитектурой древнего города без спешки и толп туристов, так как большинство групп осматривают достопримечательности днём. Итак, в программе:
- Усыпальница Тамерлана Гур-Эмир — прекрасный пример архитектуры 14-15 веков. Я расскажу вам любопытные факты про одного из самых успешных завоевателей в истории и покажу яркий пример зодчества того времени.
- Ансамбль Регистан. Легендарный архитектурный комплекс на центральной городской площади точно не оставит вас равнодушными. Здесь можно гулять часами, наслаждаясь его величием и красотой. В вечернее время на Регистане включается приятная подсветка. Если повезёт, вы увидите световое шоу, от которого мурашки по коже.
- Мечеть Биби-Ханум, поражающая своими размерами. Вы узнаете, когда и в честь кого она была построена.
- Некрополь Шахи Зинда, также известный как «город мёртвых». Это место заслуживает особого внимания за свою архитектурную уникальность, за небывалой красоты изразцы, за таинственную вечернюю атмосферу и за то, что находится на территории Афросиаба — древнего городища, где большую часть своей истории и находился Самарканд.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Gentra или Hyundai Starex в зависимости от размера группы
- Отдельно оплачиваются все входные билеты — $18/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильдар — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 738 туристов
Меня зовут Ильдар. Я влюбился в историческое наследие Самарканда ещё подростком. Уже тогда проводил целые часы в старинных местах, погружаясь в глубину веков и просто наслаждаясь видами. С годами моё
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Великолепный гид Ильдар, очень образован, интересно преподносит исторический материал, удобное перемещение на очень комфортабельном автомобиле, очень приятная вечерняя экскурсия и ровно столько по времени, сколько хотелось без усталости. В общей сложности - 4 часа. Очень рекомендуем!
+1
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Великолепно проведённое время в компании необыкновенной Эльвины в Самарканде, доставило нам не только удовольствие, но и познавательно дополнило наш разум историческими событиями, о которым нам было мало известно! Голос, эрудиция,
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А
Оказалось, вечерняя экскурсия - правильный выбор. В хорошую погоду насладиться главными достопримечательностями Самарканда с вечерней подсветкой.
Спасибо Ильдару за интересную, информативную и не перегруженную фактами экскурсию. Дети слушали внимательно и прекрасно продержались до самого конца экскурсии, несмотря на активный день с перелетом.
Именно с этой экскурсии началось наше знакомство с Узбекистаном и влюбило в него.
Спасибо Ильдару за интересную, информативную и не перегруженную фактами экскурсию. Дети слушали внимательно и прекрасно продержались до самого конца экскурсии, несмотря на активный день с перелетом.
Именно с этой экскурсии началось наше знакомство с Узбекистаном и влюбило в него.
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Т
Экскурсия по вечернему Самарканду оставила незабываемые впечатления. Наш гид оказалась настоящим профессионалом своего дела, знающим историю города и умеющим интересно рассказать о каждом памятнике архитектуры. Ее умение вести экскурсию так,
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Все четко, спокойно и понятно. Самарканд вечером чудесен. Чудесно подобраны локации.
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Экскурсия хорошая. Гид Эвелина - отличный! Но вечернее время не очень удачное. Возможно, потому что мы сами сбили порядок посещения объектов. Сначала посмотрели Регистан и покинули его, не дождавшись музыкальной
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