Ильдар — ваш гид в Самарканде

Меня зовут Ильдар. Я влюбился в историческое наследие Самарканда ещё подростком. Уже тогда проводил целые часы в старинных местах, погружаясь в глубину веков и просто наслаждаясь видами. С годами моё увлечение переросло в профессию. Больше всего в жизни я люблю делиться тем, что знаю о городе и моей прекрасной стране. Испытываю огромное удовольствие, когда понимаю, что гости прониклись Самаркандом и смогли его прочувствовать.

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