читать дальше уменьшить сложная, но понятная историческая терминология поразила нас на экскурсии от гида Эльвины, которая полностью погрузила нас в эпоху Тамерлана и передала свою влюбленность в историю и нам. Выражаю искреннюю благодарность за профессионализм и умение делать свое любимое дело высококлассно и доступно для каждого, экскурсовода Эвелину. Однозначно, буду рекомендовать этого замечательного специалиста, всем моим друзьям и знакомым. Спасибо. Самарканд. 31 марта 2026 года. Антонина. Оренбург.

Великолепно проведённое время в компании необыкновенной Эльвины в Самарканде, доставило нам не только удовольствие, но и познавательно дополнило наш разум историческими событиями, о которым нам было мало известно! Голос, эрудиция,