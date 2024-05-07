По вечернему Самарканду - на велосипеде

Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
В детстве мы с друзьями любили по вечерам кататься на велосипедах по старому городу среди зданий 14-15 веков.

После захода солнца все архитектурные объекты подсвечены: это выглядит волшебно, будто в сказке
читать дальше

«1000 и 1 ночь»! Спустя годы я решил снова окунуться в эту атмосферу и разделить эмоции с вами — гостями нашего города! А по пути показать вам главные «жемчужины» древнего Самарканда.

5
3 отзыва
По вечернему Самарканду - на велосипеде
По вечернему Самарканду - на велосипеде
По вечернему Самарканду - на велосипеде
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Русская часть города — Абрамовский бульвар. Был проложен в 70-х годах 19 века после захвата Самарканда царской Россией. В то время его считали своеобразной границей между старой и новой частью города. Здесь расположены административный и банковский центры — внушительные здания из жжёного кирпича.

Старая часть города — мавзолей Гур-Эмир. Прекрасный образец средневекового зодчества. Ребристый купол и стены склепа сплошь покрыты мозаикой из светло- и тёмноголубых кирпичей, позолотой и росписями. А рельефные розетки на куполе имитируют звёздное небо.

Главная площадь Регистан. С трёх сторон её окружают величественные медресе, порталы которых обращены к центру. Все строения имеют уникальный декор, различающийся между собой.

Самая большая мечеть 15 века — Биби-Ханум. Дух захватывает от того, с каким размахом построено это монументальное сооружение. Купол мечети в древности сравнивали с небесным сводом, а арку портала — с Млечным Путём.

Сиабский Базар. Посетить Самарканд и не побывать на базаре — значит, упустить что-то очень важное. Восточный рынок — совершенно особая среда, где лучше всего можно ощутить живую атмосферу древнего города.

Мечеть Хазрет-Хызр. Находится на юге городища Афрасиаб. Айван (крытый навес на колоннах) богато украшен орнаментом. А из него можно попасть в ханаку — обитель дервишей.

Ансамбль Шахи-Зинда. Состоит из вереницы изящных, сверкающих голубыми красками усыпальниц 14-15 веков. Гармонично сплетаясь в живую и подвижную композицию, мавзолеи тесно сгруппированы вдоль узкой средневековой улочки.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Почему Самарканд разделён на несколько частей
  • Где захоронен великий полководец Амир Темур
  • Сколько человек вмещает самая большая мечеть города
  • Как в Самарканде появился «русский квартал»
  • Где находятся лучшие институты мира
  • И многое другое

Организационные детали

  • Возрастное ограничение 16+
  • В стоимость включён велосипед
  • Все достопримечательности осматриваем снаружи

ежедневно в 18:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Исламу Каримову
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Евгения
7 мая 2024
Одна из запоминающихся экскурсий, которая у нас была - это экскурсия с гидом Джалол на электросамокатах 🛴

Едешь с ветерком, ощущаешь себя молодым и беззаботным подростком (почему-то на самокате я чувствую
читать дальше

себя именно так 😛), и экономишь силы для похода по главным достопримечательностям 👍🏻

Мы встретились в районе русской части города, после разглядывали дверь, которой более 150 лет, с 2 ручками на двери, которые издают разный стук (для женщин и мужчин), чтобы понимать кто пришел и кто может открыть дверь (женщина женщине, мужчина мужчине); слушали истории о мавзолее Гур-Эмир, где похоронен великий полководец Амир Тимур (Тамерлан); изучали декор на величественных медресе на главной площади Регистан; смотрели на самую большую мечеть 15 века Биби-Ханум, далее на мечеть Хазрет-Хызр, и в самом конце 3-часовой экскурсии нас ждал ансамбль Шахи-Зинда 😍

Очень понравился рассказ нашего гида про все локации, город, культуру и местные традиции!

От души рекомендую всем данную прогулку на самокатах и совместное изучение города вместе с Джалолом👍🏻

Т
30 апр 2024
Очень необычно, странный эффект- сразу чувствуешь себя в новом городе уютно и комфортно, как дома!)))
Супер, спасибо за классную идею. В других городах теперь будем такое же искать. Джалол спасибо!)
М
29 апр 2024
Спасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытым небом- вечерний Самарканд! Ненапряжно, с любым темпом, особенно интересно прокатиться на велосипеде!
Обычаи и культура Востока- это очень интересно и полезно, а в подсветке древнего Самарканда и с интересным собеседником-редкое удовольствие!
Спасибо, Джалол!
Всем рекомендую!
Спасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытымСпасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытым

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самарканда

ГрупповыеВечерниеЛетниеАктивный отдыхОбзорныеПлощадь РегистанПопулярные местаНекрополь Шахи ЗиндаМечеть Биби-ХанымСвятые местаВосточный базарСиабский БазарСамое главноеМечеть Хазрет-ХызрАктивностиРусский СамаркандМавзолей Гур-Эмир

Похожие экскурсии из Самарканда

Чарующий Самарканд
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
114 отзывов
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
42 за человека
Старинный самобытный Самарканд
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
140 отзывов
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
151129 за всё до 4 чел.
О Самарканде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
136 отзывов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
153 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Самарканде
ХорошоТам