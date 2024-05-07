В детстве мы с друзьями любили по вечерам кататься на велосипедах по старому городу среди зданий 14-15 веков.После захода солнца все архитектурные объекты подсвечены: это выглядит волшебно, будто в сказке

«1000 и 1 ночь»! Спустя годы я решил снова окунуться в эту атмосферу и разделить эмоции с вами — гостями нашего города! А по пути показать вам главные «жемчужины» древнего Самарканда.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Русская часть города — Абрамовский бульвар. Был проложен в 70-х годах 19 века после захвата Самарканда царской Россией. В то время его считали своеобразной границей между старой и новой частью города. Здесь расположены административный и банковский центры — внушительные здания из жжёного кирпича.

Старая часть города — мавзолей Гур-Эмир. Прекрасный образец средневекового зодчества. Ребристый купол и стены склепа сплошь покрыты мозаикой из светло- и тёмноголубых кирпичей, позолотой и росписями. А рельефные розетки на куполе имитируют звёздное небо.

Главная площадь Регистан. С трёх сторон её окружают величественные медресе, порталы которых обращены к центру. Все строения имеют уникальный декор, различающийся между собой.

Самая большая мечеть 15 века — Биби-Ханум. Дух захватывает от того, с каким размахом построено это монументальное сооружение. Купол мечети в древности сравнивали с небесным сводом, а арку портала — с Млечным Путём.

Сиабский Базар. Посетить Самарканд и не побывать на базаре — значит, упустить что-то очень важное. Восточный рынок — совершенно особая среда, где лучше всего можно ощутить живую атмосферу древнего города.

Мечеть Хазрет-Хызр. Находится на юге городища Афрасиаб. Айван (крытый навес на колоннах) богато украшен орнаментом. А из него можно попасть в ханаку — обитель дервишей.

Ансамбль Шахи-Зинда. Состоит из вереницы изящных, сверкающих голубыми красками усыпальниц 14-15 веков. Гармонично сплетаясь в живую и подвижную композицию, мавзолеи тесно сгруппированы вдоль узкой средневековой улочки.

Во время экскурсии вы узнаете:

Почему Самарканд разделён на несколько частей

Где захоронен великий полководец Амир Темур

Сколько человек вмещает самая большая мечеть города

Как в Самарканде появился «русский квартал»

Где находятся лучшие институты мира

И многое другое

Организационные детали