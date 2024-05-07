Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
В детстве мы с друзьями любили по вечерам кататься на велосипедах по старому городу среди зданий 14-15 веков.
После захода солнца все архитектурные объекты подсвечены: это выглядит волшебно, будто в сказке читать дальше
«1000 и 1 ночь»! Спустя годы я решил снова окунуться в эту атмосферу и разделить эмоции с вами — гостями нашего города! А по пути показать вам главные «жемчужины» древнего Самарканда.
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3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Русская часть города — Абрамовский бульвар. Был проложен в 70-х годах 19 века после захвата Самарканда царской Россией. В то время его считали своеобразной границей между старой и новой частью города. Здесь расположены административный и банковский центры — внушительные здания из жжёного кирпича.
Старая часть города — мавзолей Гур-Эмир. Прекрасный образец средневекового зодчества. Ребристый купол и стены склепа сплошь покрыты мозаикой из светло- и тёмноголубых кирпичей, позолотой и росписями. А рельефные розетки на куполе имитируют звёздное небо.
Главная площадь Регистан. С трёх сторон её окружают величественные медресе, порталы которых обращены к центру. Все строения имеют уникальный декор, различающийся между собой.
Самая большая мечеть 15 века — Биби-Ханум. Дух захватывает от того, с каким размахом построено это монументальное сооружение. Купол мечети в древности сравнивали с небесным сводом, а арку портала — с Млечным Путём.
Сиабский Базар. Посетить Самарканд и не побывать на базаре — значит, упустить что-то очень важное. Восточный рынок — совершенно особая среда, где лучше всего можно ощутить живую атмосферу древнего города.
Мечеть Хазрет-Хызр. Находится на юге городища Афрасиаб. Айван (крытый навес на колоннах) богато украшен орнаментом. А из него можно попасть в ханаку — обитель дервишей.
Ансамбль Шахи-Зинда. Состоит из вереницы изящных, сверкающих голубыми красками усыпальниц 14-15 веков. Гармонично сплетаясь в живую и подвижную композицию, мавзолеи тесно сгруппированы вдоль узкой средневековой улочки.
Во время экскурсии вы узнаете:
Почему Самарканд разделён на несколько частей
Где захоронен великий полководец Амир Темур
Сколько человек вмещает самая большая мечеть города
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Исламу Каримову
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джалол — ваш гид в Самарканде
Привет! Меня зовут Джалол! Я сертифицированный гид с опытом проведения увлекательных экскурсий по Самарканду. Родился и вырос в старой части города, знаю каждый уголок и готов поделиться историей, которая поможет читать дальше
вам запомнить Самарканд. Также провожу экскурсии в других городах Узбекистана.
Отмечу, что если я занят, вас встретит и проведет для вас экскурсию гид из моей команды! Команда профессионалов, каждый гид из команды с большим опытом работы и долго со мной сотрудничает!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
7 мая 2024
Одна из запоминающихся экскурсий, которая у нас была - это экскурсия с гидом Джалол на электросамокатах 🛴
Едешь с ветерком, ощущаешь себя молодым и беззаботным подростком (почему-то на самокате я чувствую читать дальше
себя именно так 😛), и экономишь силы для похода по главным достопримечательностям 👍🏻
Мы встретились в районе русской части города, после разглядывали дверь, которой более 150 лет, с 2 ручками на двери, которые издают разный стук (для женщин и мужчин), чтобы понимать кто пришел и кто может открыть дверь (женщина женщине, мужчина мужчине); слушали истории о мавзолее Гур-Эмир, где похоронен великий полководец Амир Тимур (Тамерлан); изучали декор на величественных медресе на главной площади Регистан; смотрели на самую большую мечеть 15 века Биби-Ханум, далее на мечеть Хазрет-Хызр, и в самом конце 3-часовой экскурсии нас ждал ансамбль Шахи-Зинда 😍
Очень понравился рассказ нашего гида про все локации, город, культуру и местные традиции!
От души рекомендую всем данную прогулку на самокатах и совместное изучение города вместе с Джалолом👍🏻
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Татьяна
30 апр 2024
Очень необычно, странный эффект- сразу чувствуешь себя в новом городе уютно и комфортно, как дома!))) Супер, спасибо за классную идею. В других городах теперь будем такое же искать. Джалол спасибо!)
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Михаил
29 апр 2024
Спасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытым небом- вечерний Самарканд! Ненапряжно, с любым темпом, особенно интересно прокатиться на велосипеде! Обычаи и культура Востока- это очень интересно и полезно, а в подсветке древнего Самарканда и с интересным собеседником-редкое удовольствие! Спасибо, Джалол! Всем рекомендую!
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