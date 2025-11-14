Д Дмитрий Всё хорошо, хорошая экскурсия. Молодой, энергичный гид

О Оксана Наш экскурсовод Владеет огромной информацией о историческом, культурном прошлом своей страны и ее современной жизни. Он с большим энтузиазмом делился ее с нами. Экскурсия длилась намного больше запланированного времени, но была настолько интересной, что никто не хотел уходить. В середине экскурсии нас ждал вкусный обед. И даже холодный узбекский ветер не смог охладить впечатление от прекрасной экскурсии

Г Галина Хотим выразить благодарность нашему экскурсоводу Шерзоду за интересную экскурсию по Самарканду. Несмотря на холодную погоду, остались тёплые впечатления. В его рассказах чувствуется любовь к городу, знание его истории.

А Анна Осталась очень довольна пешей экскурсией по Самарканду. Гиду Шодиеру огромная благодарность за профессионализм и интересный рассказ. Всегда давал время все подробно посмотреть и сфотографироваться)). Особенно запомнился его рассказ о звездной обсерватории Улугбека… мы много смеялись, у Шодиера отличное чувство юмора! Спасибо Вам огромное!

М Максим Ну сложные ощущения от экскурсии… с одной стороны - хорошая программа, которая позволяет увидеть основные места и достаточно легкая подача материала, с шутками и разными историями. И экскурсия проходит легко. Но это же играет злую шутку - все кроме мавзолея Тамерлана очень поверхносто, без погружения и иногда шутки прям плоские.

Н Никита Отличная интересная экскурсия, эрудированный и компетентный гид, отвечал на все вопросы

Л Людмила Маршрут экскурсии построен профессионально. Рассказывает легко. Знающий даты и основные события. По мне- не хватило чуть глубины. А так все очень понравилось.

И Инна читать дальше локациям. Обрушил на меня море информации, которую потом мне пришлось еще переосмыслить. Он сам брал такси, чтобы мы с ним добрались до нужной локации. Отдельное СПАСИБО за посещение абсерватории Улукбека. Это единственный гид, который отвез меня туда и рассказал об этой абсерватории. А я очень хотела там побывать. Это была одна из самых замечательных моих экскурсий! Бесконечное спасибо! Шодиер - замечательный гид! Это была моя самая первая экскурсия в Самарканде. И мне хотелось увидеть все! Шодиер начал экскурсию во время. Учел все мои пожелания. Провел по всем основным

Н НАТАЛЬЯ Увидели много. Мавзолей Гур-эмира, площадь Регистрации, мечеть Библиотека- Ханым, некролог Шахте-Зина, обсерваторию Улугбека. Не понравился гид, много не нужной информации, неуместные сравнения, шутки.

И Ирина Отличная экскурсия по историческим местам Самарканда. Гид Шерзод не только прекрасно знает историю, но и умеет интересно рассказать об исторических событиях и персонажах. Видно, что он сам интересуется этим предметом и пробудил во мне интерес к истории Узбекистана, уважение к гражданам и желание приехать сюда ещё не раз.

Т Тамара Провели полдня с профессиональным гидом Шерзодом. Экскурсия получилась увлекательная, узнали много интересного. Шерзод владеет русским языком и темой прекрасно, с юмором. Остались очень довольны. Спасибо, Самарканд!

Г Галина Посмотрели основные достопримечательности города и узнали много интересного.

О Ольга Очень интересная и насыщенная экскурсия, прошла легко и увлекательно, не смотря на несколько часов на ногах под палящим солнцем👌

Наш экскурсовод Шерзод очень заботливо следил за тем, чтобы мы отдыхали в тени, все объяснял и отвечал на наши бесконечные вопросы👌 Спасибо за чудесный день❤️

Д Дмитрий Посетили все места по маршруту с прекрасным, позитивным и интересным гидом Шрдиером. Всё очень понравилось