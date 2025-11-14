Мои заказы

Пешком по Самарканду

Увлекательное путешествие по древнему Самарканду, где вы откроете для себя великие памятники и услышите легенды о правителях прошлого
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей Самарканда через его выдающиеся памятники. Посетители смогут увидеть мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан, и узнать о его потомках.

На площади Регистан откроется красота медресе, а мечеть Биби-Ханым удивит своей грандиозностью и романтической историей.

Некрополь Шахи-Зинда и обсерватория Улугбека дополнят путешествие в прошлое, раскрывая тайны древних цивилизаций
4.8
100 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные исторические памятники
  • 📜 Легенды о великих правителях
  • 🌟 Величие площади Регистан
  • 🔭 Обсерватория Улугбека
  • 💫 Романтика мечети Биби-Ханым
Что можно увидеть

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Биби-Ханым
  • Некрополь Шахи-Зинда
  • Обсерватория Улугбека

Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир Гробница Тамерлана — место вечного покоя одного из величайших завоевателей Средневековья. Вы также узнаете о судьбах его сыновей Мираншаха и Шахруха и легендарного внука Улугбека. Площадь Регистан Сердце Самарканда, окружённое великолепными медресе. Мы расскажем, почему площадь называется песчаной, несмотря на отсутствие песка. Мечеть Биби-Ханым Соборная мечеть XV века — памятник грандиозного замысла Тамерлана. Услышите романтическую легенду о любви архитектора к жене великого завоевателя, которая играла важную роль в постройке мечети. Некрополь Шахи-Зинда Архитектурный ансамбль, где покоятся представители знатных семей Караханидов и Тимуридов. Мы объясним, почему место называют «городом мёртвых», хотя его название переводится как «живой царь». Обсерватория Улугбека Величайший научный центр своего времени, построенный Улугбеком — правителем, астрономом и просветителем. Вы узнаете о его вкладе в науку и историю. Важная информация: Длительность экскурсии до 6 часов, в зависимости от дорожной ситуации и очередей.

Ежедневно в 10:30 и 17:30

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт (передвижение на такси входит в стоимость экскурсии).
Что не входит в цену
  • Входные билеты в достопримечательности - около 16 $ на человека
  • Перекус после посещения второго памятника (чай, пирожки и самса в местном кафе).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: Обсерваторитя Удугбека
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30 и 17:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Длительность экскурсии до 6 часов
  • В зависимости от дорожной ситуации и очередей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
96
4
2
3
2
2
1
Д
Дмитрий
14 ноя 2025
Всё хорошо, хорошая экскурсия. Молодой, энергичный гид
О
Оксана
12 ноя 2025
Наш экскурсовод Владеет огромной информацией о историческом, культурном прошлом своей страны и ее современной жизни. Он с большим энтузиазмом делился ее с нами. Экскурсия длилась намного больше запланированного времени, но была настолько интересной, что никто не хотел уходить. В середине экскурсии нас ждал вкусный обед. И даже холодный узбекский ветер не смог охладить впечатление от прекрасной экскурсии
Г
Галина
6 ноя 2025
Хотим выразить благодарность нашему экскурсоводу Шерзоду за интересную экскурсию по Самарканду. Несмотря на холодную погоду, остались тёплые впечатления. В его рассказах чувствуется любовь к городу, знание его истории.
А
Анна
4 ноя 2025
Осталась очень довольна пешей экскурсией по Самарканду. Гиду Шодиеру огромная благодарность за профессионализм и интересный рассказ. Всегда давал время все подробно посмотреть и сфотографироваться)). Особенно запомнился его рассказ о звездной обсерватории Улугбека… мы много смеялись, у Шодиера отличное чувство юмора! Спасибо Вам огромное!
М
Максим
3 ноя 2025
Ну сложные ощущения от экскурсии… с одной стороны - хорошая программа, которая позволяет увидеть основные места и достаточно легкая подача материала, с шутками и разными историями. И экскурсия проходит легко. Но это же играет злую шутку - все кроме мавзолея Тамерлана очень поверхносто, без погружения и иногда шутки прям плоские.
Н
Никита
31 окт 2025
Отличная интересная экскурсия, эрудированный и компетентный гид, отвечал на все вопросы
Л
Людмила
27 окт 2025
Маршрут экскурсии построен профессионально. Рассказывает легко. Знающий даты и основные события. По мне- не хватило чуть глубины. А так все очень понравилось.
И
Инна
26 окт 2025
Шодиер - замечательный гид! Это была моя самая первая экскурсия в Самарканде. И мне хотелось увидеть все! Шодиер начал экскурсию во время. Учел все мои пожелания. Провел по всем основным
читать дальше

локациям. Обрушил на меня море информации, которую потом мне пришлось еще переосмыслить. Он сам брал такси, чтобы мы с ним добрались до нужной локации. Отдельное СПАСИБО за посещение абсерватории Улукбека. Это единственный гид, который отвез меня туда и рассказал об этой абсерватории. А я очень хотела там побывать. Это была одна из самых замечательных моих экскурсий! Бесконечное спасибо!

Н
НАТАЛЬЯ
23 окт 2025
Увидели много. Мавзолей Гур-эмира, площадь Регистрации, мечеть Библиотека- Ханым, некролог Шахте-Зина, обсерваторию Улугбека. Не понравился гид, много не нужной информации, неуместные сравнения, шутки.
И
Ирина
23 окт 2025
Отличная экскурсия по историческим местам Самарканда. Гид Шерзод не только прекрасно знает историю, но и умеет интересно рассказать об исторических событиях и персонажах. Видно, что он сам интересуется этим предметом и пробудил во мне интерес к истории Узбекистана, уважение к гражданам и желание приехать сюда ещё не раз.
Т
Тамара
18 окт 2025
Провели полдня с профессиональным гидом Шерзодом. Экскурсия получилась увлекательная, узнали много интересного. Шерзод владеет русским языком и темой прекрасно, с юмором. Остались очень довольны. Спасибо, Самарканд!
Г
Галина
18 окт 2025
Посмотрели основные достопримечательности города и узнали много интересного.
О
Ольга
17 окт 2025
Очень интересная и насыщенная экскурсия, прошла легко и увлекательно, не смотря на несколько часов на ногах под палящим солнцем👌
Наш экскурсовод Шерзод очень заботливо следил за тем, чтобы мы отдыхали в тени, все объяснял и отвечал на наши бесконечные вопросы👌 Спасибо за чудесный день❤️
Д
Дмитрий
16 окт 2025
Посетили все места по маршруту с прекрасным, позитивным и интересным гидом Шрдиером. Всё очень понравилось
Л
Людмила
14 окт 2025
Нам все понравилось, спасибо за познавательно экскурсию. .

Входит в следующие категории Самарканда

