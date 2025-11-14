Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей Самарканда через его выдающиеся памятники. Посетители смогут увидеть мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан, и узнать о его потомках.
На площади Регистан откроется красота медресе, а мечеть Биби-Ханым удивит своей грандиозностью и романтической историей.
Некрополь Шахи-Зинда и обсерватория Улугбека дополнят путешествие в прошлое, раскрывая тайны древних цивилизаций
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные исторические памятники
- 📜 Легенды о великих правителях
- 🌟 Величие площади Регистан
- 🔭 Обсерватория Улугбека
- 💫 Романтика мечети Биби-Ханым
Что можно увидеть
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Некрополь Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека
Описание экскурсииМавзолей Гур-Эмир Гробница Тамерлана — место вечного покоя одного из величайших завоевателей Средневековья. Вы также узнаете о судьбах его сыновей Мираншаха и Шахруха и легендарного внука Улугбека. Площадь Регистан Сердце Самарканда, окружённое великолепными медресе. Мы расскажем, почему площадь называется песчаной, несмотря на отсутствие песка. Мечеть Биби-Ханым Соборная мечеть XV века — памятник грандиозного замысла Тамерлана. Услышите романтическую легенду о любви архитектора к жене великого завоевателя, которая играла важную роль в постройке мечети. Некрополь Шахи-Зинда Архитектурный ансамбль, где покоятся представители знатных семей Караханидов и Тимуридов. Мы объясним, почему место называют «городом мёртвых», хотя его название переводится как «живой царь». Обсерватория Улугбека Величайший научный центр своего времени, построенный Улугбеком — правителем, астрономом и просветителем. Вы узнаете о его вкладе в науку и историю. Важная информация: Длительность экскурсии до 6 часов, в зависимости от дорожной ситуации и очередей.
Ежедневно в 10:30 и 17:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (передвижение на такси входит в стоимость экскурсии).
Что не входит в цену
- Входные билеты в достопримечательности - около 16 $ на человека
- Перекус после посещения второго памятника (чай, пирожки и самса в местном кафе).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: Обсерваторитя Удугбека
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30 и 17:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Длительность экскурсии до 6 часов
- В зависимости от дорожной ситуации и очередей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 100 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
14 ноя 2025
Всё хорошо, хорошая экскурсия. Молодой, энергичный гид
О
Оксана
12 ноя 2025
Наш экскурсовод Владеет огромной информацией о историческом, культурном прошлом своей страны и ее современной жизни. Он с большим энтузиазмом делился ее с нами. Экскурсия длилась намного больше запланированного времени, но была настолько интересной, что никто не хотел уходить. В середине экскурсии нас ждал вкусный обед. И даже холодный узбекский ветер не смог охладить впечатление от прекрасной экскурсии
Г
Галина
6 ноя 2025
Хотим выразить благодарность нашему экскурсоводу Шерзоду за интересную экскурсию по Самарканду. Несмотря на холодную погоду, остались тёплые впечатления. В его рассказах чувствуется любовь к городу, знание его истории.
А
Анна
4 ноя 2025
Осталась очень довольна пешей экскурсией по Самарканду. Гиду Шодиеру огромная благодарность за профессионализм и интересный рассказ. Всегда давал время все подробно посмотреть и сфотографироваться)). Особенно запомнился его рассказ о звездной обсерватории Улугбека… мы много смеялись, у Шодиера отличное чувство юмора! Спасибо Вам огромное!
М
Максим
3 ноя 2025
Ну сложные ощущения от экскурсии… с одной стороны - хорошая программа, которая позволяет увидеть основные места и достаточно легкая подача материала, с шутками и разными историями. И экскурсия проходит легко. Но это же играет злую шутку - все кроме мавзолея Тамерлана очень поверхносто, без погружения и иногда шутки прям плоские.
Н
Никита
31 окт 2025
Отличная интересная экскурсия, эрудированный и компетентный гид, отвечал на все вопросы
Л
Людмила
27 окт 2025
Маршрут экскурсии построен профессионально. Рассказывает легко. Знающий даты и основные события. По мне- не хватило чуть глубины. А так все очень понравилось.
И
Инна
26 окт 2025
Шодиер - замечательный гид! Это была моя самая первая экскурсия в Самарканде. И мне хотелось увидеть все! Шодиер начал экскурсию во время. Учел все мои пожелания. Провел по всем основным
Н
НАТАЛЬЯ
23 окт 2025
Увидели много. Мавзолей Гур-эмира, площадь Регистрации, мечеть Библиотека- Ханым, некролог Шахте-Зина, обсерваторию Улугбека. Не понравился гид, много не нужной информации, неуместные сравнения, шутки.
И
Ирина
23 окт 2025
Отличная экскурсия по историческим местам Самарканда. Гид Шерзод не только прекрасно знает историю, но и умеет интересно рассказать об исторических событиях и персонажах. Видно, что он сам интересуется этим предметом и пробудил во мне интерес к истории Узбекистана, уважение к гражданам и желание приехать сюда ещё не раз.
Т
Тамара
18 окт 2025
Провели полдня с профессиональным гидом Шерзодом. Экскурсия получилась увлекательная, узнали много интересного. Шерзод владеет русским языком и темой прекрасно, с юмором. Остались очень довольны. Спасибо, Самарканд!
Г
Галина
18 окт 2025
Посмотрели основные достопримечательности города и узнали много интересного.
О
Ольга
17 окт 2025
Очень интересная и насыщенная экскурсия, прошла легко и увлекательно, не смотря на несколько часов на ногах под палящим солнцем👌
Наш экскурсовод Шерзод очень заботливо следил за тем, чтобы мы отдыхали в тени, все объяснял и отвечал на наши бесконечные вопросы👌 Спасибо за чудесный день❤️
Д
Дмитрий
16 окт 2025
Посетили все места по маршруту с прекрасным, позитивным и интересным гидом Шрдиером. Всё очень понравилось
Л
Людмила
14 окт 2025
Нам все понравилось, спасибо за познавательно экскурсию. .
Входит в следующие категории Самарканда
