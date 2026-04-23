Представьте себя идущим по древним улицам Самарканда, где каждый камень хранит истории великих завоеваний и невероятных любовных историй. Ваш путь пролегает через Мавзолей Гур-Эмир, где покоятся великие правители прошлого. Вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увидите исторические жемчужины Востока
- 🏛 Узнаете легенды и истории Самарканда
- 👫 Познакомитесь с обычаями и традициями края
- 📸 Сделаете потрясающие фотографии
- 🍵 Остановитесь на чай и самсу в местном кафе
Что можно увидеть
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Некрополь Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека
Описание экскурсии
- Мавзолей Гур-Эмир — гробница Тамерлана. Здесь же погребены его сыновья Мираншах и Шахрух и внук Улугбек.
- Площадь Регистан — сердце древнего Самарканда. Вы узнаете, почему её называют песчаным местом.
- Мечеть Биби-Ханым — соборная мечеть 15 века. Вы услышите легенду о том, как архитектор влюбился в жену Тамерлана, которая руководила постройкой.
- Некрополь Шахи-Зинда — архитектурный ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Мы расскажем, почему это место называют городом мёртвых, хотя название переводится как «живой царь».
- Обсерватория Улугбека — одна из самых значимых обсерваторий средневековья. Её построил правитель тюркской державы Тимуридов, просветитель и астроном Улугбек.
Организационные детали
- Передвижение на такси входит в стоимость экскурсии.
- Дополнительные расходы: входные билеты во все достопримечательности — примерно 16 $/чел.
- После второго памятника остановимся в кафе на чай, пирожки и самсу.
- В зависимости от ситуации на дорогах и очередей к достопримечательностям, экскурсия может занять до 6 часов.
ежедневно в 10:30 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От мавзолея Тамерлана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шодиер — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4885 туристов
Добрый день! Меня зовут Шодиер, я родился и вырос в городе Самарканде. Работаю гидом уже 7 лет и очень люблю свою профессию. Люблю легенды и историю моей родины. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся этой любовью и знаниями с вами.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 375 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Экскурсия оказалась очень содержательной и хорошо организованной. Мы успели побывать на всех главных достопримечательностях города. Гид Шерзод подробно и увлечённо рассказывал об исторических личностях и событиях, связанных с каждым местом. После экскурсии осталось ощущение, что по-настоящему погрузился в историю Самарканда, а не просто прогулялся по красивым местам.
Рекомендую всем, кто хочет по-настоящему увидеть город.
Рекомендую всем, кто хочет по-настоящему увидеть город.
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отличная экскурсия, очень душевная и очень подробная. ярко интересно. по всем ключевым достопримечательностям прошли, больше 4 часов беседовали. пролетели незаметно!
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А
Гуляли по городу с Шерзодом. В комфортном темпе, без перегруза информацией. Почти на все наши вопросы ответил. Мы были в будни, народу мало, без очередей и толкучки. Очень вкусно поели, вообще заметили, что гиды рекомендуют реально хорошие места в Узбекистане, в отличие от того, что бывает в других странах. .
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С
Насыщенная экскурсия. Прошли 5 объектов, с перерывом на обед.
Нашим гидом был Шерзод, весёлый молодой человек. Всю дорогу он непрерывно что-то нам рассказывал, а ходили мы почти 7 часов!
Имейте ввиду, что в каждую достопримечательность нужно покупать входной билет по 50-80 тыс сум на человека.
Нашим гидом был Шерзод, весёлый молодой человек. Всю дорогу он непрерывно что-то нам рассказывал, а ходили мы почти 7 часов!
Имейте ввиду, что в каждую достопримечательность нужно покупать входной билет по 50-80 тыс сум на человека.
+2
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Экскурсию проводил Шерзод. Все понравилось, хорошо подает информацию, добавляет интересные факты, легенды, шутки. По времени чуть задержались, но это не вина экскурсовода (высокий сезон, передвигались в своем темпе). Экскурсия была в мини-группе - 2 семьи, очень удобно и комфортно)
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О
Наша компания в количестве трех человек осталась в полном восторге от экскурсии. Мы выбрали Шодиера по отзывам, но произошла замена, у нас был Шерзод. Нам понравилось, что в самом начале
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