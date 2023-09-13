Очень насыщенная экскурсия с хорошим, дружелюбным и весёлым гидом. Подходит для тех кто хочет хорошо провести время без жары.

С самого начала экскурсии он увлеченно рассказывал о богатой истории Самарканда, о его культурном и архитектурном наследии. Он знает все о каждом здании, каждом памятнике и каждой улице, что делает его экскурсию настоящим путешествием во времени.

Но что меня поразило больше всего, это его страсть и любовь к своей работе. Он не просто рассказывал о городе, он живо описывал его жизнь и культуру, которые заставляли меня чувствовать себя частью этого места.

Он отвечал на все наши вопросы и давал нам рекомендации о том, как лучше провести время в Самарканде.

В общем, я очень благодарен за такую замечательную экскурсию и рекомендую этого экскурсовода всем, кто хочет узнать больше о Самарканде и его истории.