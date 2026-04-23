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L Leyli Экскурсия оказалась очень содержательной и хорошо организованной. Мы успели побывать на всех главных достопримечательностях города. Гид Шерзод подробно и увлечённо рассказывал об исторических личностях и событиях, связанных с каждым местом. После экскурсии осталось ощущение, что по-настоящему погрузился в историю Самарканда, а не просто прогулялся по красивым местам.

Рекомендую всем, кто хочет по-настоящему увидеть город. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Александр отличная экскурсия, очень душевная и очень подробная. ярко интересно. по всем ключевым достопримечательностям прошли, больше 4 часов беседовали. пролетели незаметно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александра Гуляли по городу с Шерзодом. В комфортном темпе, без перегруза информацией. Почти на все наши вопросы ответил. Мы были в будни, народу мало, без очередей и толкучки. Очень вкусно поели, вообще заметили, что гиды рекомендуют реально хорошие места в Узбекистане, в отличие от того, что бывает в других странах. . Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Суслопарова Насыщенная экскурсия. Прошли 5 объектов, с перерывом на обед.

Нашим гидом был Шерзод, весёлый молодой человек. Всю дорогу он непрерывно что-то нам рассказывал, а ходили мы почти 7 часов!

Имейте ввиду, что в каждую достопримечательность нужно покупать входной билет по 50-80 тыс сум на человека. +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Эльмира Экскурсию проводил Шерзод. Все понравилось, хорошо подает информацию, добавляет интересные факты, легенды, шутки. По времени чуть задержались, но это не вина экскурсовода (высокий сезон, передвигались в своем темпе). Экскурсия была в мини-группе - 2 семьи, очень удобно и комфортно) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет