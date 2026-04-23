Мои заказы

Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)

Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности
Представьте себя идущим по древним улицам Самарканда, где каждый камень хранит истории великих завоеваний и невероятных любовных историй. Ваш путь пролегает через Мавзолей Гур-Эмир, где покоятся великие правители прошлого. Вы
читать дальшеуменьшить

стоите на Площади Регистан, ощущая дух веков.

Мечеть Биби-Ханым раскрывает вам легенду о запретной любви, а Некрополь Шахи-Зинда ведет вас в мир вечной красоты.

И, наконец, Обсерватория Улугбека позволяет заглянуть в космос, как это делали великие астрономы прошлого.

Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в историю и культуру одного из самых загадочных городов Востока

4.7
375 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Увидите исторические жемчужины Востока
  • 🏛 Узнаете легенды и истории Самарканда
  • 👫 Познакомитесь с обычаями и традициями края
  • 📸 Сделаете потрясающие фотографии
  • 🍵 Остановитесь на чай и самсу в местном кафе
Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)

Что можно увидеть

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Биби-Ханым
  • Некрополь Шахи-Зинда
  • Обсерватория Улугбека

Описание экскурсии

  • Мавзолей Гур-Эмир — гробница Тамерлана. Здесь же погребены его сыновья Мираншах и Шахрух и внук Улугбек.
  • Площадь Регистан — сердце древнего Самарканда. Вы узнаете, почему её называют песчаным местом.
  • Мечеть Биби-Ханым — соборная мечеть 15 века. Вы услышите легенду о том, как архитектор влюбился в жену Тамерлана, которая руководила постройкой.
  • Некрополь Шахи-Зинда — архитектурный ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Мы расскажем, почему это место называют городом мёртвых, хотя название переводится как «живой царь».
  • Обсерватория Улугбека — одна из самых значимых обсерваторий средневековья. Её построил правитель тюркской державы Тимуридов, просветитель и астроном Улугбек.

Организационные детали

  • Передвижение на такси входит в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: входные билеты во все достопримечательности — примерно 16 $/чел.
  • После второго памятника остановимся в кафе на чай, пирожки и самсу.
  • В зависимости от ситуации на дорогах и очередей к достопримечательностям, экскурсия может занять до 6 часов.

ежедневно в 10:30 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$30
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От мавзолея Тамерлана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шодиер
Шодиер — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4885 туристов
Добрый день! Меня зовут Шодиер, я родился и вырос в городе Самарканде. Работаю гидом уже 7 лет и очень люблю свою профессию. Люблю легенды и историю моей родины. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся этой любовью и знаниями с вами.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 375 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
306
4
31
3
24
2
9
1
5
L
Экскурсия оказалась очень содержательной и хорошо организованной. Мы успели побывать на всех главных достопримечательностях города. Гид Шерзод подробно и увлечённо рассказывал об исторических личностях и событиях, связанных с каждым местом. После экскурсии осталось ощущение, что по-настоящему погрузился в историю Самарканда, а не просто прогулялся по красивым местам.
Рекомендую всем, кто хочет по-настоящему увидеть город.
Экскурсия оказалась очень содержательной и хорошо организованной. Мы успели побывать на всех главных достопримечательностях города. Гид
Экскурсия оказалась очень содержательной и хорошо организованной. Мы успели побывать на всех главных достопримечательностях города. Гид
Экскурсия оказалась очень содержательной и хорошо организованной. Мы успели побывать на всех главных достопримечательностях города. Гид
Экскурсия оказалась очень содержательной и хорошо организованной. Мы успели побывать на всех главных достопримечательностях города. Гид
Экскурсия оказалась очень содержательной и хорошо организованной. Мы успели побывать на всех главных достопримечательностях города. Гид
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
отличная экскурсия, очень душевная и очень подробная. ярко интересно. по всем ключевым достопримечательностям прошли, больше 4 часов беседовали. пролетели незаметно!
отличная экскурсия, очень душевная и очень подробная. ярко интересно. по всем ключевым достопримечательностям прошли, больше 4
Вам был полезен этот отзыв?
А
Гуляли по городу с Шерзодом. В комфортном темпе, без перегруза информацией. Почти на все наши вопросы ответил. Мы были в будни, народу мало, без очередей и толкучки. Очень вкусно поели, вообще заметили, что гиды рекомендуют реально хорошие места в Узбекистане, в отличие от того, что бывает в других странах. .
Гуляли по городу с Шерзодом. В комфортном темпе, без перегруза информацией. Почти на все наши вопросы
Гуляли по городу с Шерзодом. В комфортном темпе, без перегруза информацией. Почти на все наши вопросы
Гуляли по городу с Шерзодом. В комфортном темпе, без перегруза информацией. Почти на все наши вопросы
Гуляли по городу с Шерзодом. В комфортном темпе, без перегруза информацией. Почти на все наши вопросы
Вам был полезен этот отзыв?
С
Насыщенная экскурсия. Прошли 5 объектов, с перерывом на обед.
Нашим гидом был Шерзод, весёлый молодой человек. Всю дорогу он непрерывно что-то нам рассказывал, а ходили мы почти 7 часов!
Имейте ввиду, что в каждую достопримечательность нужно покупать входной билет по 50-80 тыс сум на человека.
Насыщенная экскурсия. Прошли 5 объектов, с перерывом на обед.
Насыщенная экскурсия. Прошли 5 объектов, с перерывом на обед.
Насыщенная экскурсия. Прошли 5 объектов, с перерывом на обед.
Насыщенная экскурсия. Прошли 5 объектов, с перерывом на обед.
Насыщенная экскурсия. Прошли 5 объектов, с перерывом на обед.
Насыщенная экскурсия. Прошли 5 объектов, с перерывом на обед.
Насыщенная экскурсия. Прошли 5 объектов, с перерывом на обед.
Насыщенная экскурсия. Прошли 5 объектов, с перерывом на обед.+2
Насыщенная экскурсия. Прошли 5 объектов, с перерывом на обед.
Насыщенная экскурсия. Прошли 5 объектов, с перерывом на обед.
Вам был полезен этот отзыв?
Эльмира
Экскурсию проводил Шерзод. Все понравилось, хорошо подает информацию, добавляет интересные факты, легенды, шутки. По времени чуть задержались, но это не вина экскурсовода (высокий сезон, передвигались в своем темпе). Экскурсия была в мини-группе - 2 семьи, очень удобно и комфортно)
Экскурсию проводил Шерзод. Все понравилось, хорошо подает информацию, добавляет интересные факты, легенды, шутки. По времени чуть
Экскурсию проводил Шерзод. Все понравилось, хорошо подает информацию, добавляет интересные факты, легенды, шутки. По времени чуть
Экскурсию проводил Шерзод. Все понравилось, хорошо подает информацию, добавляет интересные факты, легенды, шутки. По времени чуть
Вам был полезен этот отзыв?
О
Наша компания в количестве трех человек осталась в полном восторге от экскурсии. Мы выбрали Шодиера по отзывам, но произошла замена, у нас был Шерзод. Нам понравилось, что в самом начале
читать дальшеуменьшить

экскурсии он поинтересовался, что мы предпочитаем: погружение в историю или лёгкую прогулку. Мы - любители истории и получили, что хотели в полной мере. Шерзод разложил все по полочкам и к концу экскурсии, конечно с учётом нашей подготовки до поездки, в голове все более менее уложилось. Шерзод расположил нас к себе и покорил своим обаянием, также понравилось, что легко согласился зайти на незапланированный в экскурсии обьект, рассказав о нем. Толково отвечал на вопросы, рассказывал о традициях, лёгок в общении, настоятельно рекомендуем. Туристы из Питера)

Наша компания в количестве трех человек осталась в полном восторге от экскурсии. Мы выбрали Шодиера по
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Самарканда

Похожие экскурсии на «Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)»

Самарканд на авто
На машине
4 часа
91 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд на авто
Посетить главные места города и прикоснуться к их истории в комфортном авто-пешеходном формате
Начало: Комплекс Шахи Зинда
Сегодня в 08:30
Завтра в 10:00
от $109 за всё до 4 чел.
Ваш вечер в Самарканде
Пешая
3.5 часа
21 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Ваш вечер в Самарканде
Проведите вечер в Самарканде, погружаясь в его историю и культуру. Узнайте о великих правителях и легендах, гуляя по старинным улицам
Начало: У памятника Тамерлану
Расписание: ежедневно в 17:00 и 20:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$31 за человека
Легенды империи и история любви в Самарканде
Пешая
3 часа
-
16%
3 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Легенды империи и история любви в Самарканде
Пройти по Старому городу, заглянуть в старые махалли и услышать о романе Тамерлана и Биби-ханум
Начало: У мавзолей Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00, 17:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$16$19 за человека
Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
На машине
5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
Исследовать безлюдный город ранним утром или вечером и сделать красивые фотографии
Сегодня в 08:00
Завтра в 05:30
от $165 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самарканде
$30 за человека