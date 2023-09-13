Посетить важные локации, послушать местные легенды и погрузиться в культуру Узбекистана
В вечерней прохладе вы прогуляетесь по городу и увидите основные исторические жемчужины Востока. Увидите, где похоронен Тамерлан и его потомки. Узнаете, почему площадь в центре Самарканда называют песчаной, хотя никакого песка там нет. Услышите легенду о любви архитектора к жене основателя империи Тимуридов. А ещё познакомитесь с обычаями и традициями нашего края.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мавзолей Гур-Эмир — гробница Тамерлана. Здесь же погребены его сыновья Мираншах и Шахрух и внук Улугбек.
- Площадь Регистан — сердце древнего Самарканда. Вы узнаете, почему её называют песчаным местом.
- Мечеть Биби-Ханым — соборная мечеть 15 века. Вы услышите легенду о том, как архитектор влюбился в жену Тамерлана, которая руководила постройкой.
- Некрополь Шахи-Зинда — архитектурный ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Мы расскажем, почему это место называют городом мёртвых, хотя название переводится как «живой царь».
- Обсерватория Улугбека — одна из самых значимых обсерваторий средневековья. Её построил правитель тюркской державы Тимуридов, просветитель и астроном Улугбек.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты во все достопримечательности — примерно 16 $/чел.
ежедневно в 10:30 и 17:30
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Её забронировали уже 26 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от мавзолея Тамерлана
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:30 и 17:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шодиер — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 588 туристов
Добрый день! Меня зовут Шодиер, я родился и вырос в городе Самарканд. Работаю гидом уже 7 лет и очень люблю свою профессию. Люблю легенды и историю моей родины. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся этой любовью и знаниями с вами.
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Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльвира
13 сен 2023
Экскурсией по вечернему Самарканду мы с мужем очень довольны. Было содержательно, но не утомительно! Получили много информации, которую необходимо ещё переварить!! Спасибо экскурсоводу Шодиеру за увлекательную прогулку. Шодиер начитанный, образованный, знает несколько языков. Спасибо Вам!
Я
Янина
11 сен 2023
Незабываемый вечер с гидом Камолой принёс массу эмоций! Понравилось всей нашей семье взрослым и детям 8 и 15 лет, т. е. так заинтересовать разновозрастную группу может только чудесный рассказчик!
Спасибо Вам большое!
Сегодня с этой командой едем в горы!
Мы в предвкушении…
Спасибо Вам большое!
Сегодня с этой командой едем в горы!
Мы в предвкушении…
В
Валерий
10 сен 2023
Шикарная прогулка сразу по всем основным достопримечательностям Самарканда и всего за один вечер, в меру познавательная,, в меру утомительная - пешком 10км в комфортный временной интервал с 17:30 до 21:30, красиво и не жарко. Информация в атмосфере общей беседы с гидом и гостями по интересующим вопросам тематики и не только. Вполне умеренные цены, но надо иметь ввиду, что вход на все объекты платный и оплачивается отдельно
Анастасия
10 сен 2023
Я много лет пользуюсь трипстером, всегда везло, но видно в этот раз было неприятное исключение. Скучно, банально, монотонно, все время теряли линию рассказа из-за того, что гид перепрыгивала с одной темы на другую. Несколько лет назад мы были в Самарканде, хотелось освежить детали и вдохновится. Лучшее, что могли сделать -уйти с половины и продолжить приятную прогулку.
Шодиер
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв. Сожалеем, что вам не понравилась работа гида. Будем улучшать качество экскурсии.
P
Poftalnaia
9 сен 2023
Отличная экскурсия! Время оптимальное, уже не жарко, включается подсветка, очень интересно, рекомендую! По моему мнению, смотреть на Шахи Зинда, например, лучше именно вечером, он гораздо более загадочный в темноте.
Татьяна
27 авг 2023
Огромное спасибо, сайту Tripster. Пользуюсь его услугами не первый раз. Вот и летом 2023 года, решив отправиться в путешествие по Узбекистану, обратились к нему за помощью в поиске вариантов экскурсий. Выбранная групповая экскурсия по вечернему Самарканду и экскурсовод Камола очень порадовали. Встретились с ней согласно времени и месту, указанным в билете, посетили все заявленные объекты. Общение сложилось сразу. Рассказ о городе с многовековой историей был подан увлекательно и интересно. Отдельная благодарность Камоле за посещение некрополя Шахи-Зинда. Вечерняя прогулка по этому месту со своим узнаваемым восточным колоритом, освещенному луной, оставила незабываемые впечатления. Рекомендую!
Н
Наталья
27 авг 2023
Очень понравилась экскурсия, только самые приятные впечатления 🙂 Групповые экскурсии вообще в Самарканде не развиты, поэтому я была рада, что нашла эту.
Гидом у нас была очень приятная доброжелательная девушка Камола. Она в день экскурсии написала, напомнила ещё раз, где и во сколько встречаемся и заранее уже была на месте.
Программа очень насыщенная! И Гур Эмир, и Регистан, и мечеть Биби-Ханым, и мавзолей Шахи Зинда. Для желающих (было нас 9 человек) можно ещё было поехать в обсерваторию напоследок, но из нас никто не пожелал 😁 Смотреть там, как оказалось, особо нечего. Всё осмотрели, обо всём Камола нам рассказала. Дала время на фото. Начали в 17:30, закончили в 21.00.
Соотношение "цена - качество" как в СССР - очень высокое качество по очень хорошей цене 😊 Очень большой объём информации. Приготовьтесь много ходить.
Но это того стоит! От души рекомендую Камолу и других гидов её семьи и желаю им дальнейшего процветания! 🙂❤
Гидом у нас была очень приятная доброжелательная девушка Камола. Она в день экскурсии написала, напомнила ещё раз, где и во сколько встречаемся и заранее уже была на месте.
Программа очень насыщенная! И Гур Эмир, и Регистан, и мечеть Биби-Ханым, и мавзолей Шахи Зинда. Для желающих (было нас 9 человек) можно ещё было поехать в обсерваторию напоследок, но из нас никто не пожелал 😁 Смотреть там, как оказалось, особо нечего. Всё осмотрели, обо всём Камола нам рассказала. Дала время на фото. Начали в 17:30, закончили в 21.00.
Соотношение "цена - качество" как в СССР - очень высокое качество по очень хорошей цене 😊 Очень большой объём информации. Приготовьтесь много ходить.
Но это того стоит! От души рекомендую Камолу и других гидов её семьи и желаю им дальнейшего процветания! 🙂❤
С
Светлана
22 авг 2023
Проводила экскурсию Нафиса. Очень душевный гид. Время пролетело незаметно, интересно пообщались и погуляли. Спасибо.
Е
Елена
22 авг 2023
Отличная экскурсия в вечерняя время, когда уже нет сильной жары. Познавательно и интересно. Быстро отвечают на вопросы в чате перед экскурсией.
А
Альбина
18 авг 2023
Благодарим организаторов за прекрасную экскурсию!
Наш экскурсовод Камола - увлекательная рассказчица, легко и просто рассказала историю города, которому 2,5 тысячи лет. Маршрут экскурсии охватывает все основные достопримечательности, что в целом очень важно, когда у туриста очень ограниченное время, а хочется увидеть все и сразу. Длительность экскурсии дольше заявленной, тк действительно маршрут длинный, но при этом экскурсовод не торопила нас, не пыталась что-то сократить, а наоборот пыталась показать нам все и даже больше. При этом никакой доплаты за лишние часы с нас не попросили. Камола рассказала не только о городе, но и порекомендовала где можно угоститься местной кухней, что лучше взять в качестве гостинцев, подарков. Мы очень довольные прошедшей прогулкой, будем рекомендовать друзьям!
Наш экскурсовод Камола - увлекательная рассказчица, легко и просто рассказала историю города, которому 2,5 тысячи лет. Маршрут экскурсии охватывает все основные достопримечательности, что в целом очень важно, когда у туриста очень ограниченное время, а хочется увидеть все и сразу. Длительность экскурсии дольше заявленной, тк действительно маршрут длинный, но при этом экскурсовод не торопила нас, не пыталась что-то сократить, а наоборот пыталась показать нам все и даже больше. При этом никакой доплаты за лишние часы с нас не попросили. Камола рассказала не только о городе, но и порекомендовала где можно угоститься местной кухней, что лучше взять в качестве гостинцев, подарков. Мы очень довольные прошедшей прогулкой, будем рекомендовать друзьям!
О
Ольга
17 авг 2023
Интересный материал, внимательный гид, были учтены все пожелания. Спасибо большое!
Т
Трофимец
7 авг 2023
Очень насыщенная экскурсия с хорошим, дружелюбным и весёлым гидом. Подходит для тех кто хочет хорошо провести время без жары.
С самого начала экскурсии он увлеченно рассказывал о богатой истории Самарканда, о его культурном и архитектурном наследии. Он знает все о каждом здании, каждом памятнике и каждой улице, что делает его экскурсию настоящим путешествием во времени.
Но что меня поразило больше всего, это его страсть и любовь к своей работе. Он не просто рассказывал о городе, он живо описывал его жизнь и культуру, которые заставляли меня чувствовать себя частью этого места.
Он отвечал на все наши вопросы и давал нам рекомендации о том, как лучше провести время в Самарканде.
В общем, я очень благодарен за такую замечательную экскурсию и рекомендую этого экскурсовода всем, кто хочет узнать больше о Самарканде и его истории.
С самого начала экскурсии он увлеченно рассказывал о богатой истории Самарканда, о его культурном и архитектурном наследии. Он знает все о каждом здании, каждом памятнике и каждой улице, что делает его экскурсию настоящим путешествием во времени.
Но что меня поразило больше всего, это его страсть и любовь к своей работе. Он не просто рассказывал о городе, он живо описывал его жизнь и культуру, которые заставляли меня чувствовать себя частью этого места.
Он отвечал на все наши вопросы и давал нам рекомендации о том, как лучше провести время в Самарканде.
В общем, я очень благодарен за такую замечательную экскурсию и рекомендую этого экскурсовода всем, кто хочет узнать больше о Самарканде и его истории.
З
Захар
6 авг 2023
Шодиер провел замечательную экскурсию, спасибо большое за увлекательное знакомство с Самаркандом!
С
Сергей
4 авг 2023
Хочется выразить огромную благодарность Шодиеру за замечательную экскурсию!
3,5 часа мы гуляли по красивейшим местам Самарканда, узнали много интересного. Свой рассказ гид разбавлял шутками, интересными фактами и даже задачками дня нас - было увлекательно. Шодиер отвечал на наши вопросы, давал время полюбоваться видами и сделать фото.
Отдельно хочется отметить преимущества вечерней экскурсии перед дневной:
1. Не так жарко, как днём. Гулять было вполне комфортно (мы были в начале августа).
2. Меньше туристов (брали экскурсию в 20:30). За исключением Регистана, в остальных достопримечательностях мы были единственными туристами (правда, нужно учесть, что это не сезон).
3. Очень и очень красиво смотрятся достопримечательности в подсветках. Регистан в ярких огнях - это просто сказка. Но и остальные места очень выигрышно, на наш взгляд, выглядят именно вечером. На следующий день после экскурсии мы прошлись по всем местам ещё днём - впечатления другие. Пожалуй, только в Шахи Зинда, нам не хватило света, чтобы все досконально рассмотреть и сделать красивые фото.
Как итог, экскурсия замечательная, получили море впечатлений!
3,5 часа мы гуляли по красивейшим местам Самарканда, узнали много интересного. Свой рассказ гид разбавлял шутками, интересными фактами и даже задачками дня нас - было увлекательно. Шодиер отвечал на наши вопросы, давал время полюбоваться видами и сделать фото.
Отдельно хочется отметить преимущества вечерней экскурсии перед дневной:
1. Не так жарко, как днём. Гулять было вполне комфортно (мы были в начале августа).
2. Меньше туристов (брали экскурсию в 20:30). За исключением Регистана, в остальных достопримечательностях мы были единственными туристами (правда, нужно учесть, что это не сезон).
3. Очень и очень красиво смотрятся достопримечательности в подсветках. Регистан в ярких огнях - это просто сказка. Но и остальные места очень выигрышно, на наш взгляд, выглядят именно вечером. На следующий день после экскурсии мы прошлись по всем местам ещё днём - впечатления другие. Пожалуй, только в Шахи Зинда, нам не хватило света, чтобы все досконально рассмотреть и сделать красивые фото.
Как итог, экскурсия замечательная, получили море впечатлений!
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