Обсерватория Улугбека – экскурсии в Самарканде

Найдено 10 экскурсий в категории «Обсерватория Улугбека» в Самарканде на русском языке, цены от €11, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
188 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по историческим жемчужинам Самарканда: утро или вечер
Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности
Начало: От мавзолея Тамерлана
Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
11 за человека
Старинный самобытный Самарканд
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
140 отзывов
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
151129 за всё до 4 чел.
Самарканд - жемчужина Востока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
228 отзывов
Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
125 за всё до 3 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
353 отзыва
Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
90 за всё до 6 чел.
О Самарканде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
135 отзывов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
153 за всё до 4 чел.
Главное в Самарканде + обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Главное в Самарканде + обед в центре плова
Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо
Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 115110 за всё до 10 чел.
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
Ваши дети откроют для себя тайны древнего Самарканда, освоят ремёсла и попробуют настоящий узбекский плов
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
140126 за всё до 4 чел.
Главное о Самарканде и империи Тамерлана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Самарканд: История Тамерлана и древние памятники - Путешествие в прошлое
Погрузитесь в величественную историю Самарканда, узнайте о Тамерлане и его вкладе в мировую культуру
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129 за всё до 4 чел.
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Встреча в отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с национальной кухней за 1 день
Начало: Мавзолей Гур Эмир
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
99 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
    Насыщенная интересная экскурсия по вечернему Самарканду. Шодиер много рассказал об истории и культуре Средней Азии. Увидели все основные исторические места Самарканда. Рекомендую эту экскурсию.
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    О Самарканде с любовью
    Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши
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    пожелания, так что все прошло легко при хорошем объеме информации. Мы заезжали на обед в самую вкусную чайхану и пили кофе в секретном месте старого медресе) Джамшед, еще раз выражаю вам нашу с мужем благодарность и рекомендую всем от души!

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Самарканд - жемчужина Востока
    Добрый день! Очень интересная экскурсия были семьей с двумя детьми. Время пролетело очень незаметно Азиз экскурсовод наивысший квалификации. Передвижение между локациями на комфортабельном авто. Огромное спасибо за преподнесенный материал и чудесную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Сказочный Самарканд - эдем Востока
    Потрясающая Азиза!!! Чудесно преподносит информацию. Она не то, что отвечает на ВСЕ возникающие вопросы, но и ещё добавит от себя историю.
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    Плюс ко всему профессионально фотографирует и вы не останетесь без потрясающих снимков, даже если придете на экскурсию один. Предоставит время для личных фото, не поторапливая и не стоя над душой. Предложит выпить кофе в атмосферном месте, откуда не захочется уходить. Даст много дельных советов по организации отдыха и досуга в городе. Мы остались невероятно довольны и искренне благодарны за столь чудесное знакомство с основными достопримечательностями города Самарканда! Удачи, успехов и процветания Вам, наш замечательный проводник в мир древней истории! ❤️

  • Ж
    Жанна
    2 июня 2024
    Самарканд - жемчужина Востока
    Хочу поблагодарить гида Олега за интересную экскурсию 27.05.2024г. по прекрасному Самарканду и организатора Наилю за отличную организацию мероприятия с учетом
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    всех наших индивидуальных пожеланий и просьб. Нас встретили на вокзале на хорошей машине, завезли в отель, где мы смогли оставить багаж, так же в процессе экскурсии предоставили возможность лишний раз немного отдохнуть, т. к. люди мы уже не очень молодые и передвигаться без остановок и отдыха было бы тяжело. Всё прошло в соответствии с планом, не было никаких накладок, недоразумений и непредвиденных дополнительных расхдов. И экскурсия не перегружена избыточной исторической или научной информацией. Мы остались очень довольны и всем рекомендуем заказывать экскурсии у Наили. = Жанна, Ирина, Андрей.

    Хочу поблагодарить гида Олега за интересную экскурсию 27.05.2024г. по прекрасному Самарканду и организатора Наилю за отличнуюХочу поблагодарить гида Олега за интересную экскурсию 27.05.2024г. по прекрасному Самарканду и организатора Наилю за отличнуюХочу поблагодарить гида Олега за интересную экскурсию 27.05.2024г. по прекрасному Самарканду и организатора Наилю за отличнуюХочу поблагодарить гида Олега за интересную экскурсию 27.05.2024г. по прекрасному Самарканду и организатора Наилю за отличнуюХочу поблагодарить гида Олега за интересную экскурсию 27.05.2024г. по прекрасному Самарканду и организатора Наилю за отличную
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
    Были на экскурсии 18.05.24 в 17.30 Экскурсия понравилась. Очень содержательная. интересная группа небольшая-6чел. гид ответил на все вопросы. Рекомендую!
  • П
    Павел
    28 мая 2024
    Сказочный Самарканд - эдем Востока
    Экскурсия очень понравилась! Посетили все основные достопримечательности Самарканда. Очень много интересной информации, включая легенды и исторические факты. Рекомендую вместе с
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    экскурсией заказать машину, так быстрее будете передвигаться между объектами и больше успеете посмотреть. На обед - конечно в плов центр Самарканда! Нереально вкусный плов и салаты на любой вкус, цены радуют! Рекомендую ВСЁМ!

    Экскурсия очень понравилась! Посетили все основные достопримечательности Самарканда. Очень много интересной информации, включая легенды и исторические
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Старинный самобытный Самарканд
    Хорошая экскурсия, было интересно. Рекомендуем детям и взрослым.
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    Самарканд - жемчужина Востока
    Нас знакомили с Самаркандом Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). Получили незабываемые впечатления, живые, эмоции, очень приятное,
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    дружественное общение. Спасибо вам за ваши знания, легкую и емкую подачу истории. Как будто открыли энциклопедию и в картинках все увидели. Браво! Два дня прошли незаметно. Успехов вам и процветания! Вова и Миша.

  • В
    Вера
    27 мая 2024
    Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
    Провели прекрасный день с Нафисой! С учетом того, что от группы почти в самом начале откололось несколько человек (ребенок не
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    выдержал темпа))), получили практически индивидуальную экскурсию в мини-группе. Было комфортно, интересно, насыщенно. Со стороны гида чувствуется большая заинтересованность и желание расти в выбранной профессии. Желаем дальнейших успехов)))

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Обсерватория Улугбека»

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  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Обсерватория Улугбека" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 11 до 153 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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