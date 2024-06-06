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всех наших индивидуальных пожеланий и просьб. Нас встретили на вокзале на хорошей машине, завезли в отель, где мы смогли оставить багаж, так же в процессе экскурсии предоставили возможность лишний раз немного отдохнуть, т. к. люди мы уже не очень молодые и передвигаться без остановок и отдыха было бы тяжело. Всё прошло в соответствии с планом, не было никаких накладок, недоразумений и непредвиденных дополнительных расхдов. И экскурсия не перегружена избыточной исторической или научной информацией. Мы остались очень довольны и всем рекомендуем заказывать экскурсии у Наили. = Жанна, Ирина, Андрей.