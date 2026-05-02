Я расскажу об основании «города ветров» и о том, почему, согласно преданию, именно он стал столицей империи Тамерлана. Ну а в центре внимания будут памятники 14-15 вв., ради которых, в первую очередь, сюда и приезжают. Вы посетите Гур-Эмир — усыпальницу династии Темуридов, ставшую прототипом Тадж-Махала. Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества. На центральной площади Регистан осознаете роль трех местных медресе в мире исламской цивилизации. А также осмотрите мечеть Биби Ханум, воздвигнутую после победного похода Тамерлана в Индию.
Вкусы и ароматы Востока
Кроме того, вы посетите Центр плова — отведать главное национальное угощение в его самаркандской вариации совершенно необходимо каждому гостю. Нельзя же уехать, не попробовав блюдо, которое высоко оценил сам Александр Македонский! И конечно, мы погуляем по колоритному Сиябскому базару, где так легко потеряться в многообразии фруктов, сладостей, специй и всевозможных сувениров. Я сориентирую вас в богатом ассортименте товаров и помогу выбрать лучшее.
Организационные детали
Трансфер и полное сопровождение по маршруту включены в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы: входные билеты на памятники — общая сумма $25/человека; питание (плов — $5); траты на сувениры и другие покупки
Можем провести экскурсию для большего количества участников на микроавтобусе, стоимость уточняйте в переписке к заказу
В нашей семье несколько гидов — экскурсию проведет один из нас)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Локация обозначается гостями
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Собир, Фуркат и Нисо — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2764 туристов
Здравствуйте, мы — семья гидов по Самарканду и Шахрисабзу. С нашими гидами у вас будет возможность погрузиться в атмосферу местной жизни, ознакомиться с обычаями и традициями узбекского народа. До встречи! 😊
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 178 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Огромное спасибо нашему гиду Фариде за незабываемую поездку по Самарканду! Всё было прекрасно организовано: она не только увлекательно рассказала о каждой достопримечательности, но и показала настоящую душу города. а еще читать дальшеуменьшить
поделилась интересными фактами и традициями страны. Отдельное удовольствие — гастрономическая часть: свозила нас в центр плова, на колоритный рынок, а самса и манты с тончайшим тестом оказались просто божественными. Ездили на комфортном автомобиле, никакой спешки, только удовольствие. Фарида, вы — профессионал и спасибо Вам огромное! Всем, кто едет в Самарканд, очень рекомендую
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Светлана
Очень понравилась экскурсия, интересно и необыкновенно красива древняя архитектура Самарканда. Спасибо большое за интересные факты, очень удобно перемещаться на машине по самым значимым местам.
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Ася
Экскурсия с Фаридой прошла на 100 из 10!!! Это самый заботливый и прекрасный человек и очень хороший гид. Отлично водит машину, что очень важно в таком активном городе с бешенным трафиком. Экскурсия выстроена последовательно. Рассказывает очень интересно, не перегружая при этом деталями. Все локации прошли на одном дыхании. Очень понравилось! Рекомендую!
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К
Кристина
Мы были на экскурсии 05.01.2026 г. (В зимнее время после захода солнца ощутимо холодает, одевайтесь теплее) Нашим гидом был Фуркат. Нам очень повезло! Лицензированный, знающий своё дело гид! Во первых читать дальшеуменьшить
экскурсия очень насыщенная, много локаций, много интересной, не поверхностной, а детальной информации. Фуркат нам как будто сказку рассказывал и дополняло его слова просто сказочная красота вокруг, как в сказке 1001 ночь, только Алладина на ковре-самолете не хватало) Фуркат нам посоветовал посмотреть «Падение империи 1» в дополнение к экскурсии про самого знаменитого и жестокого правителя, рожденного в Узбекистане - Тамерлана, который за время своего правления уничтожил 1/5 населения планеты, это конечно в сказку не вписывается… Фуркат много про него впечатляющих фактов рассказал, но этот, из фильма меня сильно впечатлил. Экскурсия очень хорошо организована, всё рассчитано по времени, везде успели, но нигде не торопились! Фуркат встретил нас на вокзале, с табличкой, вовремя и туда же вернул. У нас был всего 1 день в Самарканде и благодаря нашему гиду время пролетело не заметно и сложилось полное впечатление о городе. Сами бы мы никогда за такое время столько всего не увидели и не узнали. Передвигались на минивене, вождение Фурката комфортное, уверенное. Спасибо огромное за такой ответственный подход к своей работе! Желаю порядочных и отзывчивых клиентов! P.S. фото семьи в интернет никогда не выкладываю, поэтому к отзыву получилось добавить только 1 фото.
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Е
Елена
Были на данной экскурсии с Фаридой. Очень рады, что выбор пал на этого гида. Замечательная девушка, прекрасный русский язык, приятный тембр голоса, на наш взгляд глубокое знание истории Узбекистана. Информация воспринималась легко. Очень клиентоориентирована- посоветовала ресторан и забронировала для нас столик. Благодаря Фариде посетили красочное танцевальное шоу. Смело рекомендуем Фариду как отличного гида.
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Елена
Спасибо большое Фурхаду. Экскурсия прошла на одном дыхании. просто погрузились в восточную сказку. Интересная информация без сухих сводок и все по полочкам. И отдельное спасибо за фото) гид прекрасно знает удачные локации и предлагает разные «фишечки» по фотографии. Однозначно рекомендую!
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