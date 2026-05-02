Самарканд, город с тысячелетней историей, приглашает вас в путешествие по страницам времени.Под руководством опытного гида вы узнаете истории, обернутые в легенды, и увидите архитектурные шедевры, вдохновившие мир: от Гур-Эмира до

величественного Регистана. Познакомьтесь с местными традициями через самаркандский плов, который покорил великих завоевателей, и окунитесь в атмосферу восточного базара, полного экзотических ароматов и ярких красок. Эта экскурсия - не просто осмотр достопримечательностей, это погружение в культуру и быт одного из самых загадочных городов Востока. В стоимость включены трансфер и сопровождение, а также помощь в выборе сувениров, чтобы ваше путешествие оставило незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Визитные карточки Самарканда

Я расскажу об основании «города ветров» и о том, почему, согласно преданию, именно он стал столицей империи Тамерлана. Ну а в центре внимания будут памятники 14-15 вв., ради которых, в первую очередь, сюда и приезжают. Вы посетите Гур-Эмир — усыпальницу династии Темуридов, ставшую прототипом Тадж-Махала. Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества. На центральной площади Регистан осознаете роль трех местных медресе в мире исламской цивилизации. А также осмотрите мечеть Биби Ханум, воздвигнутую после победного похода Тамерлана в Индию.

Вкусы и ароматы Востока

Кроме того, вы посетите Центр плова — отведать главное национальное угощение в его самаркандской вариации совершенно необходимо каждому гостю. Нельзя же уехать, не попробовав блюдо, которое высоко оценил сам Александр Македонский! И конечно, мы погуляем по колоритному Сиябскому базару, где так легко потеряться в многообразии фруктов, сладостей, специй и всевозможных сувениров. Я сориентирую вас в богатом ассортименте товаров и помогу выбрать лучшее.

Организационные детали