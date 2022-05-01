Самарканд - город голубых куполов

Познакомиться с шедеврами Средневекового Востока и погрузиться в сказочный мир исламской цивилизации

Индивидуальная
Ровесник Рима и Вавилона, сердце Великого шелкового пути, столица империи династии Темуридов, жемчужина Востока — все это о неповторимом Самарканде.

В сопровождении исторических фактов, тайн и легенд вы исследуете главные памятники города — древние мечети, медресе и усыпальницы.

А также отведаете легендарный самаркандский плов и посетите базар, где в изобилии представлены дары Азии.
Самарканд - город голубых куполов
Самарканд - город голубых куполов
Самарканд - город голубых куполов
Самарканд - город голубых куполов
Самарканд - город голубых куполов
Самарканд - город голубых куполов
Самарканд - город голубых куполов
Самарканд - город голубых куполов
Самарканд - город голубых куполов
Самарканд - город голубых куполов
Самарканд - город голубых куполов
Самарканд - город голубых куполов
Самарканд - город голубых куполов
Самарканд - город голубых куполов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Визитные карточки Самарканда

Я расскажу об основании «города ветров» и о том, почему, согласно преданию, именно он стал столицей империи Тамерлана. Ну а в центре внимания будут памятники 14-15 вв., ради которых, в первую очередь, сюда и приезжают. Вы посетите Гур-Эмир — усыпальницу династии Темуридов, ставшую прототипом Тадж-Махала. Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества. На центральной площади Регистане осознаете роль трех местных медресе в мире исламской цивилизации. А также осмотрите мечеть Биби Ханум, воздвигнутую после победного похода Тамерлана в Индию.

Вкусы и ароматы Востока

Кроме того, вы посетите Центр плова — отведать главное национальное угощение в его самаркандской вариации совершенно необходимо каждому гостю. Нельзя же уехать, не попробовав блюдо, которое высоко оценил сам Александр Македонский! И конечно, мы погуляем по колоритному Сиябскому базару, где так легко потеряться в многообразии фруктов, сладостей, специй и всевозможных сувениров. Я сориентирую вас в богатом ассортименте товаров и помогу выбрать лучшее.

Организационные детали

  • Трансфер и полное сопровождение по маршруту включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: входные билеты на памятники — общая сумма 10-15 $/человека; питание (плов — 5 $); траты на сувениры и другие покупки
  • Я могу провести экскурсию для большего количества участников на микроавтобусе, стоимость уточняйте в переписке к заказу

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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