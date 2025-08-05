Откройте для себя магию Самарканда на увлекательной пешей экскурсии! Вы посетите величественный мавзолей Тимура в Гур-Эмире, насладитесь красотой Регистана и окунетесь в атмосферу местного рынка Сияб.
Завершите путешествие у мавзолея Ислама Каримова, погружаясь в уникальную историю этого удивительного города!
Описание экскурсии
Магия Самарканда: Пешая экскурсия по историческим жемчужинам Приглашаем вас на увлекательную пешую экскурсию по Самарканду, одному из самых красивых городов Узбекистана. Мы начнем с Гур-Эмира, мавзолея великого завоевателя Тимура, а затем направимся к Регистану, знаменитой площади с величественными медресе. Вы также посетите Биби Ханум, красивую мечеть, и окунетесь в атмосферу Сияб базара, где сможете попробовать местные деликатесы и приобрести сувениры. Завершим нашу прогулку у мавзолея Ислама Каримова, первого президента Узбекистана, который стал важной частью современной истории страны. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя магию Самарканда! Важная информация:
Длительность: 4-5 ч.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гур-Эмир
- Регистан
- Биби Ханум
- Сияб базар
- Мавзолей Ислама Каримова
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Обед
- Страховка
Место начала и завершения?
Площадь Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
- Длительность: 4-5 ч
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
5 авг 2025
Спасибо Shams Tour за великолепную экскурсию по Самарканду! Наш гид рассказывал с такой любовью к городу, что мы буквально влюбились в каждую улицу. Особенно впечатлил Регистан и вкусный обед в местной чайхане. Хотим вернуться!
Л
Людмила
2 авг 2025
Спасибо за экскурсию по духовным местам Самарканда. Гид деликатно и уважительно рассказывал про святыни, мавзолеи, мечети. Мы почувствовали настоящую атмосферу этого древнего города. Всё было организовано с душой.
А
Анастасия
28 июл 2025
Никогда не думала, что за один день можно увидеть столько красоты! Экскурсия была насыщенной, но не утомительной. Гид рассказывал живо и интересно. Особенно запомнился мавзолей Гур-Эмир. Спасибо за атмосферу восточной сказки!
Е
Елена
16 июл 2025
Очень понравилась пешеходная экскурсия по Самарканду. Темп был удобный, гид рассказывала интересно и с душой. Отдельное спасибо за рекомендации по местным сладостям — чак-чак и халву везу домой!
А
Артём
19 июн 2025
Shams Tour организовали просто невероятный день в Самарканде! Мы узнали много нового о культуре и традициях. Понравилось, что экскурсия была не только историческая, но и с элементами живого общения с местными жителями. Восторг!
Входит в следующие категории Самарканда
