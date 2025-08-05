М Марина Спасибо Shams Tour за великолепную экскурсию по Самарканду! Наш гид рассказывал с такой любовью к городу, что мы буквально влюбились в каждую улицу. Особенно впечатлил Регистан и вкусный обед в местной чайхане. Хотим вернуться!

Л Людмила Спасибо за экскурсию по духовным местам Самарканда. Гид деликатно и уважительно рассказывал про святыни, мавзолеи, мечети. Мы почувствовали настоящую атмосферу этого древнего города. Всё было организовано с душой.

А Анастасия Никогда не думала, что за один день можно увидеть столько красоты! Экскурсия была насыщенной, но не утомительной. Гид рассказывал живо и интересно. Особенно запомнился мавзолей Гур-Эмир. Спасибо за атмосферу восточной сказки!

Е Елена Очень понравилась пешеходная экскурсия по Самарканду. Темп был удобный, гид рассказывала интересно и с душой. Отдельное спасибо за рекомендации по местным сладостям — чак-чак и халву везу домой!