Восток - это древняя история и свои собственные, особенные вкусы. В Самарканде нужно не только любоваться архитектурой, но и пробовать еду: самсу, шашлыки, манты.
У всех этих блюд, как и у
У всех этих блюд, как и у
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Узбекский завтрак на древнем базаре
- 🏛️ Посещение комплекса Шахт-Зинда
- 🍹 Дегустация компота из урюка
- 📜 Истории и факты от гида
- 🍢 Обед на гастрономической улице
Что можно увидеть
- Шахт-Зинда
- Мечеть Биби-Ханум
- Площадь Регистан
- Гур-Эмир
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём утро с настоящего узбекского завтрака — горячей лепёшки с каймаком, которую готовят уже не одно столетие на древнем базаре Сиаб. Пробудим свои вкусовые рецепторы и погуляем по старинным улицам c уютными махаллями (кварталами), где каждый уголок пропитан историей.
- Исследуем комплекс Шахт-Зинда и мечеть Биби-Ханум, пройдёмся по улочкам, где когда-то жила еврейская община, и попробуем настоящий компот из урюка — вкусный напиток, который готовят местные жители в домашних условиях и выставляют на продажу прямо на улице у дома
- Посетим площадь Регистан и Гур-Эмир — мавзолей Тамерлана
- На обед отправимся на гастрономическую улицу, где каждое блюдо — настоящее произведение искусства. Отведаем горячую самсу из тандыра, попробуем ароматные шашлыки, насладимся вкусом мантов и раскроем секреты и технологии приготовления этих блюд.
В течение всего гастропутешествия гид будет делиться удивительными фактами и историями, чтобы вы не только попробовали Самарканд на вкус, но и узнали о его прошлом и настоящем.
Организационные детали
- Маршрут пешеходный, но по запросу мы можем организовать транспорт за отдельную плату
- Дополнительно оплачиваются входные билеты (10–12€/чел.) и питание (15–20€/чел.)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лайло — Организатор в Самарканде
Провёл экскурсии для 237 туристов
Всем привет! Меня зовут Лайло, я организатор иммерсивных экскурсий по Самарканду. Приглашаю вас познакомиться с нашим старинным городом в необычном формате.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лиана
23 мая 2024
Замечательный гид Рафшан, пешеходная прогулка продлилась дольше заявленного, интересный рассказчик, много знаний и интересная подача информации. Побывали там где было нам интересно. Рекомендую.
Наталья
22 апр 2024
Всем доброго дня. Были на экскурсии с Анваром. Очень приятный молодой человек. Провел нам прекрасную экскурсию по основным достопримечательностям Самарканда. Всё в нашем темпе и по нашим запросам. Хотя экскурсия
Э
Энже
19 апр 2024
Экскурсия очень понравилась. С нами гулял Анвар. Зашел за нами в отель, и от ворот нашей махалли начался рассказ. . Ненавязчиво, чутко чувствуя нашу заинтересованность в той или иной теме,
Е
Елена
7 апр 2024
Анвар- очень приятный, терпеливый гид))) много знает про историю Самарканда. Отвечает на все вопросы, даже наивные и глупые. Маршрут отличный, узнали и про историю и про вкусные места города. Спасибо большое!
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