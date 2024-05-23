Вкусный Самарканд

Погружение в самаркандскую культуру через гастрономию и архитектуру. Вкусный завтрак, прогулки по старинным улицам и визит в Шахт-Зинда
Восток - это древняя история и свои собственные, особенные вкусы. В Самарканде нужно не только любоваться архитектурой, но и пробовать еду: самсу, шашлыки, манты.

У всех этих блюд, как и у
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достопримечательностей, которые исследуются, есть свои секреты - они будут раскрыты. Уютные старые улочки, главная площадь с мечетями и медресе и местная гастрономия - вот план. Начнётся утро с настоящего узбекского завтрака - горячей лепёшки с каймаком на древнем базаре Сиаб. Пробудятся вкусовые рецепторы и будет прогулка по старинным улицам с уютными махаллями.

Исследуется комплекс Шахт-Зинда и мечеть Биби-Ханум, прогулка по улочкам, где жила еврейская община, и дегустация компота из урюка. Посещение площади Регистан и Гур-Эмир - мавзолея Тамерлана. На обед - гастрономическая улица с самсой из тандыра, шашлыками и мантами. В течение всего гастропутешествия гид будет делиться удивительными фактами и историями

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🍽️ Узбекский завтрак на древнем базаре
  2. 🏛️ Посещение комплекса Шахт-Зинда
  3. 🍹 Дегустация компота из урюка
  4. 📜 Истории и факты от гида
  5. 🍢 Обед на гастрономической улице

Что можно увидеть

  • Шахт-Зинда
  • Мечеть Биби-Ханум
  • Площадь Регистан
  • Гур-Эмир
Вкусный Самарканд
Вкусный Самарканд
Вкусный Самарканд
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Начнём утро с настоящего узбекского завтрака — горячей лепёшки с каймаком, которую готовят уже не одно столетие на древнем базаре Сиаб. Пробудим свои вкусовые рецепторы и погуляем по старинным улицам c уютными махаллями (кварталами), где каждый уголок пропитан историей.
  • Исследуем комплекс Шахт-Зинда и мечеть Биби-Ханум, пройдёмся по улочкам, где когда-то жила еврейская община, и попробуем настоящий компот из урюка — вкусный напиток, который готовят местные жители в домашних условиях и выставляют на продажу прямо на улице у дома
  • Посетим площадь Регистан и Гур-Эмир — мавзолей Тамерлана
  • На обед отправимся на гастрономическую улицу, где каждое блюдо — настоящее произведение искусства. Отведаем горячую самсу из тандыра, попробуем ароматные шашлыки, насладимся вкусом мантов и раскроем секреты и технологии приготовления этих блюд.

В течение всего гастропутешествия гид будет делиться удивительными фактами и историями, чтобы вы не только попробовали Самарканд на вкус, но и узнали о его прошлом и настоящем.

Организационные детали

  • Маршрут пешеходный, но по запросу мы можем организовать транспорт за отдельную плату
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты (10–12€/чел.) и питание (15–20€/чел.)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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Л
23 мая 2024
Замечательный гид Рафшан, пешеходная прогулка продлилась дольше заявленного, интересный рассказчик, много знаний и интересная подача информации. Побывали там где было нам интересно. Рекомендую.
Наталья
22 апр 2024
Всем доброго дня. Были на экскурсии с Анваром. Очень приятный молодой человек. Провел нам прекрасную экскурсию по основным достопримечательностям Самарканда. Всё в нашем темпе и по нашим запросам. Хотя экскурсия
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пешеходная на 4 часа, Анвар нам провел экскурсию пешеходно-автомобильную, что очень удобно, мы не так устали, хотя вместо 4 часов он провел с нами 7! За что ему большое спасибо. За это время мы посмотрели все основные достопримечательности в городе, поели вкусного плова, попили кофе в тайном местечке с прекрасным видом, вообщем это, на мой взгляд, лучшая экскурсия для первого знакомства с Самаркандом! Рекомендую!

Всем доброго дня. Были на экскурсии с Анваром. Очень приятный молодой человек. Провел нам прекрасную экскурсиюВсем доброго дня. Были на экскурсии с Анваром. Очень приятный молодой человек. Провел нам прекрасную экскурсиюВсем доброго дня. Были на экскурсии с Анваром. Очень приятный молодой человек. Провел нам прекрасную экскурсиюВсем доброго дня. Были на экскурсии с Анваром. Очень приятный молодой человек. Провел нам прекрасную экскурсию
Э
19 апр 2024
Экскурсия очень понравилась. С нами гулял Анвар. Зашел за нами в отель, и от ворот нашей махалли начался рассказ. . Ненавязчиво, чутко чувствуя нашу заинтересованность в той или иной теме,
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он раскрывал нам факты из истории, обычаи и традиции этих мест. Экскурсия получилась намного больше по времени от заявленного. Доп. плату не просил. Помог выбрать сувениры, продегустировали на базаре каймак, курд, сухофрукты. На плов не успели, поели шашлык. Знает секретные места. Остались под большим впечатлением. Если поедем еще - обратимся к Анвару. Очень благодарны🙏

Е
7 апр 2024
Анвар- очень приятный, терпеливый гид))) много знает про историю Самарканда. Отвечает на все вопросы, даже наивные и глупые. Маршрут отличный, узнали и про историю и про вкусные места города. Спасибо большое!

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