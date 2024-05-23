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достопримечательностей, которые исследуются, есть свои секреты - они будут раскрыты. Уютные старые улочки, главная площадь с мечетями и медресе и местная гастрономия - вот план. Начнётся утро с настоящего узбекского завтрака - горячей лепёшки с каймаком на древнем базаре Сиаб. Пробудятся вкусовые рецепторы и будет прогулка по старинным улицам с уютными махаллями.



Исследуется комплекс Шахт-Зинда и мечеть Биби-Ханум, прогулка по улочкам, где жила еврейская община, и дегустация компота из урюка. Посещение площади Регистан и Гур-Эмир - мавзолея Тамерлана. На обед - гастрономическая улица с самсой из тандыра, шашлыками и мантами. В течение всего гастропутешествия гид будет делиться удивительными фактами и историями