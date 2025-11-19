Погружение в культуру Самарканда: мастер-классы и творческие занятия

Самарканд: от раскраски тканей до кулинарных изысков Посмотрите, поучаствуйте и попробуйте на вкус свои творения! Самарканд — это перекресток культур и древних цивилизаций, и в этом путешествии мы раскроем все секреты народных промыслов. По вашему желанию вы сможете принять участие в создании своих шедевров и кулинарных изысков. Программа идеально подходит для ценителей народного творчества и искусств древнего Востока. Вы сможете попробовать:

Искусство раскраски шелковых тканей • Каллиграфию, резьбу по глине и раскраску декоративных тыкв • Кузницу древних ножей • Мастер-классы по кулинарии • Изготовление самаркандской шелковой бумаги Важная информация: Экскурсия также возможна без мастер классов.