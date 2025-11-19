Погружение в культуру Самарканда: мастер-классы и творческие занятия

Откройте для себя Самарканд — перекресток древних культур, где вы сможете не только наблюдать, но и участвовать в создании уникальных шедевров.
Примите участие в мастер-классах по раскраске шелковых тканей, каллиграфии и кулинарии, погружаясь в атмосферу народного творчества Востока.
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность создать свои собственные произведения искусства!
Примите участие в мастер-классах по раскраске шелковых тканей, каллиграфии и кулинарии, погружаясь в атмосферу народного творчества Востока.
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность создать свои собственные произведения искусства!
Описание мастер-класса
Самарканд: от раскраски тканей до кулинарных изысков Посмотрите, поучаствуйте и попробуйте на вкус свои творения! Самарканд — это перекресток культур и древних цивилизаций, и в этом путешествии мы раскроем все секреты народных промыслов. По вашему желанию вы сможете принять участие в создании своих шедевров и кулинарных изысков. Программа идеально подходит для ценителей народного творчества и искусств древнего Востока. Вы сможете попробовать:
Искусство раскраски шелковых тканей • Каллиграфию, резьбу по глине и раскраску декоративных тыкв • Кузницу древних ножей • Мастер-классы по кулинарии • Изготовление самаркандской шелковой бумаги Важная информация: Экскурсия также возможна без мастер классов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Погрузитесь в атмосферу Самарканда
- Участвуя в мастер-классах по народным промыслам
- От раскраски шелковых тканей до кулинарии
- И создайте свои уникальные шедевры
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты на разные мастер классы
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия также возможна без мастер классов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Самарканда
-
8%
Групповая
до 15 чел.
Погружение в Самарканд: 5 часов красоты и истории
Исследуйте культурное наследие Самарканда, посетив знаковые места, такие как Гур-Эмир и Регистан. Откройте для себя местные традиции и кухню
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$33
$36 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по Самарканду
Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$45 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд на авто
Посетить главные места города и прикоснуться к их истории в комфортном авто-пешеходном формате
Начало: Комплекс Шахи Зинда
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
от $99 за всё до 4 чел.