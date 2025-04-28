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Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком

Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Групповая экскурсия по Самарканду - это не просто путешествие по городу, это погружение в историю и культуру древнего мира.

Вы увидите мавзолей Гур-Эмир, где покоится великий Тамерлан, ансамбль Регистана, который является
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визитной карточкой города, мечеть Биби-ханым, демонстрирующую великолепие исламской архитектуры, и некрополь Шахи-Зинда, где каждый камень хранит часть истории.

Эта экскурсия позволит вам ощутить дух Самарканда, узнать о его многовековой истории и увидеть, как древние традиции переплетаются с современностью

5
13 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические факты
  • 🏛 Посещение объектов ЮНЕСКО
  • 📚 Погружение в местную культуру
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🕌 Восточная архитектура
  • 🗺 Профессиональные гиды
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком

Что можно увидеть

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Ансамбль Регистана
  • Мечеть Биби-ханым
  • Ансамбль Шахи-Зинда

Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир

Один из самых значимых архитектурных памятников Узбекистана появился в начале 15 века. Это фамильный мавзолей династии Тимуридов. Вы ближе познакомитесь с великим эмиром, могущественным завоевателем и основателем династии — Тамерланом.

Ансамбль Регистана

На площади Регистан вы увидите три знаменитые медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Все они — объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этой локации мы поговорим о местной системе образования 15 века.

Мечеть Биби-ханым

Была построена в 14-15 веках — как раз в тот период, когда в архитектуре Средней Азии сложился монументальный парадный стиль. Так правители стремились прославить своё имя и величие государства. Вы полюбуетесь восточной архитектурой под рассказы гида об исламе.

Ансамбль Шахи-Зинда

И конечно, мы не обойдём вниманием один из лучших памятников архитектуры Средней Азии. Некрополь образовался вокруг могилы двоюродного брата пророка Мухаммеда. Гид расскажет подробнее об этом, а также о том, как религия пришла на территорию Узбекистана и как проникала в жизнь людей и сложную судьбу страны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы: билет в мавзолей Гур-Эмир — $4 за чел., билет на площадь Регистан — $6 за чел., вход в мечеть Биби-Ханум — $4 за чел., билет в некрополь Шахи-Зинда — $5 за чел.
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 14:00 и 17:00, в воскресенье в 10:00 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$65
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 14:00 и 17:00, в воскресенье в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аврам
Аврам — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 697 туристов
Я родился и вырос в древнем Самарканде — городе, где каждая улица хранит историю Великого шелкового пути. Представляю команду гидов, искренне влюблённых в Узбекистан, его культуру, традиции и атмосферу Востока. Для
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нас путешествия — это не просто экскурсии, а возможность показать гостям настоящий Узбекистан: величественные древние города, шумные восточные базары, уникальную кухню, тёплое гостеприимство и места, о которых знают только местные. Мы создаём маршруты по всей стране так, чтобы каждая поездка была живой, комфортной и наполненной яркими эмоциями. Вас ждут интересные истории, легенды, красивые локации и настоящее погружение в атмосферу страны. Наша цель — не просто провести экскурсию, а подарить вам впечатления и воспоминания, которые останутся с вами надолго. Добро пожаловать в Узбекистан!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
К
Очень понравилась экскурсия! Нашим экскурсоводом был Бек. Превосходный гид! Экскурсия была рассчитана на 4 часа,но наш гид ходил с нами весь день! Сделали перерыв на обед,съели очень вкусный плов! И
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так же дополнительно заехали на ковровую фабрику,было интересно. Там же можно купить шелковую одежду и халаты! 😍 Наш гид ждал нас пока мы выбирали одежду и затем продолжили экскурсию. Было приятно,что мы никуда не торопились и очень комфортно в нашем ритме посмотрели все достопримечательности и даже посетили дополнительные места! Спасибо большое Беку!!

Очень понравилась экскурсия! Нашим экскурсоводом был Бек. Превосходный гид! Экскурсия была рассчитана на 4 часа,но наш
Очень понравилась экскурсия! Нашим экскурсоводом был Бек. Превосходный гид! Экскурсия была рассчитана на 4 часа,но наш
Очень понравилась экскурсия! Нашим экскурсоводом был Бек. Превосходный гид! Экскурсия была рассчитана на 4 часа,но наш
Очень понравилась экскурсия! Нашим экскурсоводом был Бек. Превосходный гид! Экскурсия была рассчитана на 4 часа,но наш
Очень понравилась экскурсия! Нашим экскурсоводом был Бек. Превосходный гид! Экскурсия была рассчитана на 4 часа,но наш
Очень понравилась экскурсия! Нашим экскурсоводом был Бек. Превосходный гид! Экскурсия была рассчитана на 4 часа,но наш
Очень понравилась экскурсия! Нашим экскурсоводом был Бек. Превосходный гид! Экскурсия была рассчитана на 4 часа,но наш
Очень понравилась экскурсия! Нашим экскурсоводом был Бек. Превосходный гид! Экскурсия была рассчитана на 4 часа,но наш+2
Очень понравилась экскурсия! Нашим экскурсоводом был Бек. Превосходный гид! Экскурсия была рассчитана на 4 часа,но наш
Очень понравилась экскурсия! Нашим экскурсоводом был Бек. Превосходный гид! Экскурсия была рассчитана на 4 часа,но наш
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Оксана
Экскурсия с Аврамом и правда с душой и огоньком!!! Гуляли с ним по городу 4 часа, время пролетело незаметно. Самарканд очень красивый город, а Аврам прекрасно знает его историю, интересно
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рассказывает, обращает внимание на разные мелочи архитектуры. И приятным бонусом были фото, которые он нам сделал на фоне архитектурных памятников.
Спасибо большое, Аврам, за чудесное время и новые знания для нас. Обязательно буду советовать Ваши экскурсии знакомым. Ну и очень советую тем, кто ищет экскурсии на Трипстер, обратить внимание на экскурсию Аврама 🤗

Экскурсия с Аврамом и правда с душой и огоньком!!! Гуляли с ним по городу 4 часа,
Экскурсия с Аврамом и правда с душой и огоньком!!! Гуляли с ним по городу 4 часа,
Экскурсия с Аврамом и правда с душой и огоньком!!! Гуляли с ним по городу 4 часа,
Экскурсия с Аврамом и правда с душой и огоньком!!! Гуляли с ним по городу 4 часа,
Экскурсия с Аврамом и правда с душой и огоньком!!! Гуляли с ним по городу 4 часа,
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Елена
Прекрасное впечатление от экскурсии! Гид Достон. Настоящее глубокое знание истории. Интеллигентная подача, любовь к истории города. Насыщенная программа. 4 часовая экскурсия по Самарканду прошла на одном дыхании. Легкое приятное общение с гидом. Встретил у гостиницы, перевозил от объекта к объекту. Помог нам сделать отличные фотографии. Мы впечатлены!. Безусловно рекомендуем!
Прекрасное впечатление от экскурсии! Гид Достон. Настоящее глубокое знание истории. Интеллигентная подача, любовь к истории города.
Прекрасное впечатление от экскурсии! Гид Достон. Настоящее глубокое знание истории. Интеллигентная подача, любовь к истории города.
Прекрасное впечатление от экскурсии! Гид Достон. Настоящее глубокое знание истории. Интеллигентная подача, любовь к истории города.
Прекрасное впечатление от экскурсии! Гид Достон. Настоящее глубокое знание истории. Интеллигентная подача, любовь к истории города.
Прекрасное впечатление от экскурсии! Гид Достон. Настоящее глубокое знание истории. Интеллигентная подача, любовь к истории города.
Прекрасное впечатление от экскурсии! Гид Достон. Настоящее глубокое знание истории. Интеллигентная подача, любовь к истории города.
Прекрасное впечатление от экскурсии! Гид Достон. Настоящее глубокое знание истории. Интеллигентная подача, любовь к истории города.
Прекрасное впечатление от экскурсии! Гид Достон. Настоящее глубокое знание истории. Интеллигентная подача, любовь к истории города.+1
Прекрасное впечатление от экскурсии! Гид Достон. Настоящее глубокое знание истории. Интеллигентная подача, любовь к истории города.
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Лилия
Интересная экскурсия, хороший рассказчик. Время пролетело, как 1 миг. Обратите внимания, что входные билеты турист покупает сам. Между объектами перемещались на машине. Спасибо за экскурсию.
Интересная экскурсия, хороший рассказчик. Время пролетело, как 1 миг. Обратите внимания, что входные билеты турист покупает
Интересная экскурсия, хороший рассказчик. Время пролетело, как 1 миг. Обратите внимания, что входные билеты турист покупает
Интересная экскурсия, хороший рассказчик. Время пролетело, как 1 миг. Обратите внимания, что входные билеты турист покупает
Интересная экскурсия, хороший рассказчик. Время пролетело, как 1 миг. Обратите внимания, что входные билеты турист покупает
Интересная экскурсия, хороший рассказчик. Время пролетело, как 1 миг. Обратите внимания, что входные билеты турист покупает
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А
Экскурсия в Самарканд оставила только самые яркие впечатления, и во многом благодаря нашему гиду Аврааму! Он был невероятно внимательным, интересно и подробно рассказывал о каждом месте, создавал уютную и дружелюбную атмосферу. Время пролетело незаметно. Особое восхищение вызвал мавзолей Гур-Эмир — его величие и красота потрясают. Спасибо Аврааму за прекрасный день и увлекательное путешествие!
Экскурсия в Самарканд оставила только самые яркие впечатления, и во многом благодаря нашему гиду Аврааму! Он
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Руслан
Аврам - лучший гид которого мы встречали за последние годы! Спасибо большое Авраму, что влюбил нас в Самарканд! Строим планы на Бухару и тд! Привет из Москвы, Атырау, Парижа и Доха 👌🏽 Спасибо также водителю авто предоставляемого для нашей группы. Идеально чистое, удобное и в отличном состоянии. Водитель всю дорогу вел авто аккуратно, очень вежливый человек, простите забыла имя 🙏🏽
Аврам - лучший гид которого мы встречали за последние годы! Спасибо большое Авраму, что влюбил нас
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