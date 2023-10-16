Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком

Увидеть знаковые архитектурные памятники глазами влюблённых в свой город профессиональных гидов

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Хотите получить от экскурсии увлекательный микс фактов и глубокое погружение в местную культуру и традиции? Тогда вы попали по адресу! Нам хочется, чтобы вы увидели Самарканд таким, каким вам его не покажет никто — древним и колоритным, но в то же время вечно молодым. С любовью откроем перед вами историю нашего родного города во всём её многообразии!
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мавзолей Гур-Эмир

Один из самых значимых архитектурных памятников Узбекистана появился в самом начале 15 века. Это фамильный мавзолей династии Тимуридов. Вы ближе познакомитесь с великим эмиром, могущественным завоевателем и основателем династии — Тамерланом.

Ансамбль Регистана

На площади Регистан вы увидите три знаменитые медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Все они — объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этой локации мы поговорим с вами о местной системе образования 15 века.

Мечеть Биби-ханум

Была построена в 14-15 веках — как раз в тот период, когда в архитектуре Средней Азии сложился монументальный парадный стиль. Так правители стремились прославить своё имя и величие государства. Вы полюбуетесь восточной архитектурой под рассказы гида об исламе.

Ансамбль Шахи-Зинда

И конечно, мы не обойдём вниманием один из лучших памятников архитектуры Средней Азии. Некрополь образовался вокруг могилы двоюродного брата пророка Мухаммеда. Гид расскажет подробнее об этом, а также о том, как религия пришла на территорию Узбекистана и как проникала в жизнь людей и сложную судьбу страны.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы: билет в мавзолей Гур-Эмир — €3/чел., билет на площадь Регистан — €5/чел., вход в мечеть Биби-Ханум — €3/чел, билет в некрополь Шахи-Зинда — €4/чел.
  • Экскурсия может быть полностью пешеходной или частично на автомобиле (по вашему желанию). Доплата составит €35—60 в зависимости от марки машины.
  • Программа будет интересна для взрослых и детей от 6 лет

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 14:00 и 17:00, в воскресенье в 10:00 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 14:00 и 17:00, в воскресенье в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Медресе Тилля-Кари
Медресе Шердор

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