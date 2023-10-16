Хотите получить от экскурсии увлекательный микс фактов и глубокое погружение в местную культуру и традиции? Тогда вы попали по адресу! Нам хочется, чтобы вы увидели Самарканд таким, каким вам его не покажет никто — древним и колоритным, но в то же время вечно молодым. С любовью откроем перед вами историю нашего родного города во всём её многообразии!

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Описание

Что вас ожидает

Мавзолей Гур-Эмир

Один из самых значимых архитектурных памятников Узбекистана появился в самом начале 15 века. Это фамильный мавзолей династии Тимуридов. Вы ближе познакомитесь с великим эмиром, могущественным завоевателем и основателем династии — Тамерланом.

Ансамбль Регистана

На площади Регистан вы увидите три знаменитые медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Все они — объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этой локации мы поговорим с вами о местной системе образования 15 века.

Мечеть Биби-ханум

Была построена в 14-15 веках — как раз в тот период, когда в архитектуре Средней Азии сложился монументальный парадный стиль. Так правители стремились прославить своё имя и величие государства. Вы полюбуетесь восточной архитектурой под рассказы гида об исламе.

Ансамбль Шахи-Зинда

И конечно, мы не обойдём вниманием один из лучших памятников архитектуры Средней Азии. Некрополь образовался вокруг могилы двоюродного брата пророка Мухаммеда. Гид расскажет подробнее об этом, а также о том, как религия пришла на территорию Узбекистана и как проникала в жизнь людей и сложную судьбу страны.

Организационные детали