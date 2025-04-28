Групповая экскурсия по Самарканду - это не просто путешествие по городу, это погружение в историю и культуру древнего мира.Вы увидите мавзолей Гур-Эмир, где покоится великий Тамерлан, ансамбль Регистана, который является

визитной карточкой города, мечеть Биби-ханым, демонстрирующую великолепие исламской архитектуры, и некрополь Шахи-Зинда, где каждый камень хранит часть истории. Эта экскурсия позволит вам ощутить дух Самарканда, узнать о его многовековой истории и увидеть, как древние традиции переплетаются с современностью

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Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир

Один из самых значимых архитектурных памятников Узбекистана появился в начале 15 века. Это фамильный мавзолей династии Тимуридов. Вы ближе познакомитесь с великим эмиром, могущественным завоевателем и основателем династии — Тамерланом.

Ансамбль Регистана

На площади Регистан вы увидите три знаменитые медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Все они — объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этой локации мы поговорим о местной системе образования 15 века.

Мечеть Биби-ханым

Была построена в 14-15 веках — как раз в тот период, когда в архитектуре Средней Азии сложился монументальный парадный стиль. Так правители стремились прославить своё имя и величие государства. Вы полюбуетесь восточной архитектурой под рассказы гида об исламе.

Ансамбль Шахи-Зинда

И конечно, мы не обойдём вниманием один из лучших памятников архитектуры Средней Азии. Некрополь образовался вокруг могилы двоюродного брата пророка Мухаммеда. Гид расскажет подробнее об этом, а также о том, как религия пришла на территорию Узбекистана и как проникала в жизнь людей и сложную судьбу страны.

Организационные детали