Увидеть знаковые архитектурные памятники глазами влюблённых в свой город профессиональных гидов
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даты
Описание
Что вас ожидает
Мавзолей Гур-Эмир
Один из самых значимых архитектурных памятников Узбекистана появился в самом начале 15 века. Это фамильный мавзолей династии Тимуридов. Вы ближе познакомитесь с великим эмиром, могущественным завоевателем и основателем династии — Тамерланом.
Ансамбль Регистана
На площади Регистан вы увидите три знаменитые медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Все они — объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этой локации мы поговорим с вами о местной системе образования 15 века.
Мечеть Биби-ханум
Была построена в 14-15 веках — как раз в тот период, когда в архитектуре Средней Азии сложился монументальный парадный стиль. Так правители стремились прославить своё имя и величие государства. Вы полюбуетесь восточной архитектурой под рассказы гида об исламе.
Ансамбль Шахи-Зинда
И конечно, мы не обойдём вниманием один из лучших памятников архитектуры Средней Азии. Некрополь образовался вокруг могилы двоюродного брата пророка Мухаммеда. Гид расскажет подробнее об этом, а также о том, как религия пришла на территорию Узбекистана и как проникала в жизнь людей и сложную судьбу страны.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительные расходы: билет в мавзолей Гур-Эмир — €3/чел., билет на площадь Регистан — €5/чел., вход в мечеть Биби-Ханум — €3/чел, билет в некрополь Шахи-Зинда — €4/чел.
- Экскурсия может быть полностью пешеходной или частично на автомобиле (по вашему желанию). Доплата составит €35—60 в зависимости от марки машины.
- Программа будет интересна для взрослых и детей от 6 лет
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 14:00 и 17:00, в воскресенье в 10:00 и 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у мавзолея Гур-Эмир
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 14:00 и 17:00, в воскресенье в 10:00 и 17:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.