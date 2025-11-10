Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Вы насладитесь колоритом восточного базара, увидите величайшие сооружение, который были построены в эпоху читать дальше Тимура (Тамерлана), пройдётесь по кельям (комнаты), где ходил и творил великий астроном Мирза Улугбек. Вас ждет очень увлекательная экскурсия. Также отвечу на множество дополнительных интересующих вас вопросов.



Я расскажу всё о древнем городе, об истории, культуре и традициях самаркандцев, покажу красивейшие и интереснейшие места Самарканда.

Описание экскурсии Что вас ждёт:1) Мавзолей Амира Тимура (Тамерлана) Вы узнаете про жизнь великого завоевателя Тамерлана. Кем он был, как он создал великую империю, которой не было равной в то время. Про его военные походы. Также вы узнаете про знаменитое "проклятие Тамерлана". 2) Площадь Регистан Площадь является самой главной площадью города Самарканда. Самый красивый исторический объект, который сохранился со времен тимуридов. Здесь находиться три медресе (мусульманское духовное училище). Вы узнаете как раньше дети получали образование, как они жили, чем занимались, каким предметам обучались. 3) Мечеть Биби-ханум Мечеть, которая была построена по приказу Тимура. Самый громадный исторический объект, который сохранился со времен Тимура. Биби-ханум это одна из жен Тимура. Вы узнаете кем она была, почему мечеть называется в честь нее и многое другое. 4) Ремесленный городок "Конигиль" Очень красивое место на природе. Здесь вы отдохнёте от архитектурных сооружений, и будете наслаждаться природой, речкой, чистым воздухом. Но самое главное, вы увидите процесс изготовления знаменитой самаркандской бумаги. Увидите как раньше наши предки выжимали масло. Также можно будет заказать мастер класс по керамике.

