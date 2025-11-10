Я расскажу всё о древнем городе, об истории, культуре и традициях самаркандцев, покажу красивейшие и интереснейшие места Самарканда.
Вы насладитесь колоритом восточного базара, увидите величайшие сооружение, который были построены в эпоху
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт:1) Мавзолей Амира Тимура (Тамерлана) Вы узнаете про жизнь великого завоевателя Тамерлана. Кем он был, как он создал великую империю, которой не было равной в то время. Про его военные походы. Также вы узнаете про знаменитое "проклятие Тамерлана". 2) Площадь Регистан Площадь является самой главной площадью города Самарканда. Самый красивый исторический объект, который сохранился со времен тимуридов. Здесь находиться три медресе (мусульманское духовное училище). Вы узнаете как раньше дети получали образование, как они жили, чем занимались, каким предметам обучались. 3) Мечеть Биби-ханум Мечеть, которая была построена по приказу Тимура. Самый громадный исторический объект, который сохранился со времен Тимура. Биби-ханум это одна из жен Тимура. Вы узнаете кем она была, почему мечеть называется в честь нее и многое другое. 4) Ремесленный городок "Конигиль" Очень красивое место на природе. Здесь вы отдохнёте от архитектурных сооружений, и будете наслаждаться природой, речкой, чистым воздухом. Но самое главное, вы увидите процесс изготовления знаменитой самаркандской бумаги. Увидите как раньше наши предки выжимали масло. Также можно будет заказать мастер класс по керамике.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1) Мавзолей Амира Тимура (Тамерлана)
- 2 Площадь Регистан
- 3 Мечеть Биби-ханум
- 4 Ремесленный городок Конигиль
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В вашем отеле
Завершение: Площадь Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
