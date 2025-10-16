Мои заказы

Вы изучите древние достопримечательности города Самарканда с гидом на индивидуальной экскурсии: погрузитесь в историю и узнаете новые факты и необычные легенды. Самарканд откроется для вас с новой стороны.
3 отзыва
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Мы посетим ключевые достопримечательности города: Регистан, мавзолей Гур-Эмир, Обсерватория Улугбека, Городище Афросиаб, мечеть Биби-Ханым и некрополь Шахи-Зинда. Особенность нашей экскурсии — погружение в историю и атмосферу древнего Самарканда с его легендами и малоизвестными фактами. Вы узнаете о великих завоевателях и учёных, почувствуете дух Шёлкового пути и насладитесь уникальными видами города. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии!

Ежедневно с 09:00 до 14:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Регистан
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Обсерватория Улугбека
  • Городище Афросиаб
  • Мечеть Биби-Ханым
  • Некрополь Шахи-Зинда
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По усмотрению туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 14:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Алла
16 окт 2025
Хотелось бы поблагодарить замечательного гида Фарридуна за очень интересную и емкую экскурсию по Самарканду! Приятный, интеллигентный,внимательный, вежливый молодой человек, обладающий огромным пластом исторической информации! Ответил нам на все наши вопросы, отвел туда,куда нужно и влюбил нас в Самарканд и Узбекистан!! Спасибо ему огромное!!!
Р
Роман
8 окт 2025
Всё замечательно. Гид интересно рассказывал, хорошо знает историю, на все вопросы ответы получали. Расстояние между историческими объектами среднее, надо чуть пройтись, но в таких пешеходных переходах разговаривали о современной жизни и быту Самарканда, что было также очень увлекательно. Если у вас нет аллергии на прогулки, то могу рекомендовать данную экскурсию.
J
Jakob
6 окт 2025
Фариддун провёл экскурсию на высшем уровне! Тему знает на 5+. Остались только положительные эмоции!
Удачи тебе Фара!

У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самарканде