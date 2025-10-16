Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы изучите древние достопримечательности города Самарканда с гидом на индивидуальной экскурсии: погрузитесь в историю и узнаете новые факты и необычные легенды. Самарканд откроется для вас с новой стороны. 5 3 отзыва

Описание экскурсии Что вас ждёт? Мы посетим ключевые достопримечательности города: Регистан, мавзолей Гур-Эмир, Обсерватория Улугбека, Городище Афросиаб, мечеть Биби-Ханым и некрополь Шахи-Зинда. Особенность нашей экскурсии — погружение в историю и атмосферу древнего Самарканда с его легендами и малоизвестными фактами. Вы узнаете о великих завоевателях и учёных, почувствуете дух Шёлкового пути и насладитесь уникальными видами города. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Регистан

Мавзолей Гур-Эмир

Обсерватория Улугбека

Городище Афросиаб

Мечеть Биби-Ханым

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? По усмотрению туристов Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 09:00 до 14:00. Экскурсия длится около 5 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.