Вечный город в Самарканде Вас ждет часовая прогулка с гидом по Вечному городу, где мы познакомимся с архитектурой и ремесленниками и посетим мастерские. Чудеса мастерства Поучаствуйте в мастер-классе на ваш выбор:

Лепка из глины — создайте своими руками глиняные изделия в традиционном стиле.

Изготовление бумаги по технологиям V века — окунитесь в древний процесс создания самаркандской бумаги.

Окрашивание шёлковых шарфов натуральными красителями — научитесь окрашивать шёлк природными узбекскими пигментами.

Изготовление сладостей — приготовьте восточные угощения по старинным рецептам.

Роспись по ганчу — попробуйте декоративную роспись по восточной гипсовой лепнине.

Вышивка — освоите базовые техники самаркандской ручной вышивки.

Миниатюра и каллиграфия — создайте восточную миниатюру с элементами изящной каллиграфии.

Акварельный рисунок — нарисуйте самаркандский пейзаж в технике акварели.

Чеканка по металлу — выбейте узор на медной или латунной заготовке.

Кузнечное дело — под руководством мастера изготовьте сувенир в кузнице.

Декорирование туморов — украсьте традиционный амулет в узбекском стиле.

Рисование на шопперах/футболках — создайте авторский рисунок на ткани, вдохновившись Востоком. Секреты самаркандского плова В завершении — мастер-класс по приготовлению самаркандского плова с приглашением гостей за стол для пробы приготовленного плова (от 2 до 3 часов). Меню обеда: самаркандский плов, салат «Ачик-чучук», лепешка, чай или вода. После обеда вас ждет свободное время (30 минут). Важная информация:.

Рисование на шопперах/футболках — создайте авторский рисунок на ткани, вдохновившись Востоком. Секреты самаркандского плова В завершении — мастер-класс по приготовлению самаркандского плова с приглашением гостей за стол для пробы приготовленного плова (от 2 до 3 часов). Меню обеда: самаркандский плов, салат «Ачик-чучук», лепешка, чай или вода. После обеда вас ждет свободное время (30 минут). Важная информация:.

Дополнительно можно организовать участие в мастер-классе в одной из мастерских на выбор (20$). Минимальное количество человек в группе — 5.