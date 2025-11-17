Вас ждет прогулка по Вечному городу с гидом, знакомство с мастерами и участие в ремесленных мастер-классах: глина, шёлк, чеканка, вышивка, сладости, роспись и другое на ваш выбор, а в завершение — мастер-класс по плову и обед за общим столом!
Описание экскурсии
Вечный город в Самарканде Вас ждет часовая прогулка с гидом по Вечному городу, где мы познакомимся с архитектурой и ремесленниками и посетим мастерские. Чудеса мастерства Поучаствуйте в мастер-классе на ваш выбор:
- Лепка из глины — создайте своими руками глиняные изделия в традиционном стиле.
- Изготовление бумаги по технологиям V века — окунитесь в древний процесс создания самаркандской бумаги.
- Окрашивание шёлковых шарфов натуральными красителями — научитесь окрашивать шёлк природными узбекскими пигментами.
- Изготовление сладостей — приготовьте восточные угощения по старинным рецептам.
- Роспись по ганчу — попробуйте декоративную роспись по восточной гипсовой лепнине.
- Вышивка — освоите базовые техники самаркандской ручной вышивки.
- Миниатюра и каллиграфия — создайте восточную миниатюру с элементами изящной каллиграфии.
- Акварельный рисунок — нарисуйте самаркандский пейзаж в технике акварели.
- Чеканка по металлу — выбейте узор на медной или латунной заготовке.
- Кузнечное дело — под руководством мастера изготовьте сувенир в кузнице.
- Декорирование туморов — украсьте традиционный амулет в узбекском стиле.
Рисование на шопперах/футболках — создайте авторский рисунок на ткани, вдохновившись Востоком. Секреты самаркандского плова В завершении — мастер-класс по приготовлению самаркандского плова с приглашением гостей за стол для пробы приготовленного плова (от 2 до 3 часов). Меню обеда: самаркандский плов, салат «Ачик-чучук», лепешка, чай или вода. После обеда вас ждет свободное время (30 минут). Важная информация:.
Дополнительно можно организовать участие в мастер-классе в одной из мастерских на выбор (20$). Минимальное количество человек в группе — 5.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вечный город
- Мастер-класс по приготовлению плова
Что включено
- Экскурсия по Вечному городу
- Мастер-класс по приготовлению плова
- Обед
Что не входит в цену
- Транспорт/трансфер
- Личные расходы
- Другие мастер-классы
Место начала и завершения?
Туристический центр (Вечный город)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Дополнительно можно организовать участие в мастер-классе в одной из мастерских на выбор (20$). Минимальное количество человек в группе - 5
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
