Прогулка по Вечному городу и секреты плова в Самарканде

Вас ждет прогулка по Вечному городу с гидом, знакомство с мастерами и участие в ремесленных мастер-классах: глина, шёлк, чеканка, вышивка, сладости, роспись и другое на ваш выбор, а в завершение — мастер-класс по плову и обед за общим столом!
Описание экскурсии

Вечный город в Самарканде Вас ждет часовая прогулка с гидом по Вечному городу, где мы познакомимся с архитектурой и ремесленниками и посетим мастерские. Чудеса мастерства Поучаствуйте в мастер-классе на ваш выбор:
  • Лепка из глины — создайте своими руками глиняные изделия в традиционном стиле.
  • Изготовление бумаги по технологиям V века — окунитесь в древний процесс создания самаркандской бумаги.
  • Окрашивание шёлковых шарфов натуральными красителями — научитесь окрашивать шёлк природными узбекскими пигментами.
  • Изготовление сладостей — приготовьте восточные угощения по старинным рецептам.
  • Роспись по ганчу — попробуйте декоративную роспись по восточной гипсовой лепнине.
  • Вышивка — освоите базовые техники самаркандской ручной вышивки.
  • Миниатюра и каллиграфия — создайте восточную миниатюру с элементами изящной каллиграфии.
  • Акварельный рисунок — нарисуйте самаркандский пейзаж в технике акварели.
  • Чеканка по металлу — выбейте узор на медной или латунной заготовке.
  • Кузнечное дело — под руководством мастера изготовьте сувенир в кузнице.
  • Декорирование туморов — украсьте традиционный амулет в узбекском стиле.
Рисование на шопперах/футболках — создайте авторский рисунок на ткани, вдохновившись Востоком. Секреты самаркандского плова В завершении — мастер-класс по приготовлению самаркандского плова с приглашением гостей за стол для пробы приготовленного плова (от 2 до 3 часов). Меню обеда: самаркандский плов, салат «Ачик-чучук», лепешка, чай или вода. После обеда вас ждет свободное время (30 минут). Важная информация:.
Дополнительно можно организовать участие в мастер-классе в одной из мастерских на выбор (20$). Минимальное количество человек в группе — 5.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вечный город
  • Мастер-класс по приготовлению плова
Что включено
  • Экскурсия по Вечному городу
  • Мастер-класс по приготовлению плова
  • Обед
Что не входит в цену
  • Транспорт/трансфер
  • Личные расходы
  • Другие мастер-классы
Место начала и завершения?
Туристический центр (Вечный город)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Дополнительно можно организовать участие в мастер-классе в одной из мастерских на выбор (20$). Минимальное количество человек в группе - 5
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

