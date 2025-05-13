Групповая
до 25 чел.
Лучший выборПешком по Самарканду: святыни и история
Откройте для себя величие Самарканда, прогуливаясь по его древним улочкам и посещая святыни, такие как мавзолей Тамерлана и площадь Регистан
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$30 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Экспресс-знакомство с Самаркандом
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть главные памятники архитектуры и узнать больше о городе
Начало: В центре Самарканда
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
19 мая в 10:30
20 мая в 10:30
$19 за человека
Билеты
Билет на национальное музыкальное шоу в Самарканде
Насладиться живой традиционной музыкой и народными танцами в исполнении профессиональных артистов
Начало: В центре Самарканда
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$25 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей13 мая 2025Одил очень интересный рассказчик. Все изложил очень интересно. Скучно не было. Нам все очень понравилось.
- ССветлана12 мая 202511 мая 2025 экскурсию по Самарканду провел нам Одил. Человек очень образованный, начитанный, с широким кругозором, он кладезь знаний. К
- SSofia12 мая 2025Экскурсия очень понравилась. Маршрут построен замечательно. Материал преподносится доступно и интересно. Людям в возрасте было намного сложно передвигаться пешком в таком
- ДДенис24 апреля 2025Отличный гид с интересным маршрутом, знает много исторических моментов о стране!
- ВВалерия14 февраля 2025Огромное спасибо за экскурсию. Потрясающая подача информации, великолепный город и невероятная красота Отдельное спасибо за рекомендации по лучшему Плову в городе)))) Еще раз спасибо, твердая 5!
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Из центра»
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