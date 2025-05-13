Экскурсии из центра Самарканда

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Самарканде на русском языке, цены от $19. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история
Пешая
5 часов
145 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Лучший выбор
Пешком по Самарканду: святыни и история
Откройте для себя величие Самарканда, прогуливаясь по его древним улочкам и посещая святыни, такие как мавзолей Тамерлана и площадь Регистан
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$30 за человека
Экспресс-знакомство с Самаркандом
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Экспресс-знакомство с Самаркандом
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть главные памятники архитектуры и узнать больше о городе
Начало: В центре Самарканда
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
19 мая в 10:30
20 мая в 10:30
$19 за человека
Билет на национальное музыкальное шоу в Самарканде
1 час
Билеты
Билет на национальное музыкальное шоу в Самарканде
Насладиться живой традиционной музыкой и народными танцами в исполнении профессиональных артистов
Начало: В центре Самарканда
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$25 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    13 мая 2025
    Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история
    Одил очень интересный рассказчик. Все изложил очень интересно. Скучно не было. Нам все очень понравилось.
    Одил очень интересный рассказчик. Все изложил очень интересно. Скучно не было. Нам все очень понравилосьОдил очень интересный рассказчик. Все изложил очень интересно. Скучно не было. Нам все очень понравилосьОдил очень интересный рассказчик. Все изложил очень интересно. Скучно не было. Нам все очень понравилось
  • С
    Светлана
    12 мая 2025
    Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история
    11 мая 2025 экскурсию по Самарканду провел нам Одил. Человек очень образованный, начитанный, с широким кругозором, он кладезь знаний. К
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    тому же он очень доброжелательный и внимательный. Благодарю Вас Одил за преподнесенные нам с душой знания и рекомендую его другим туристам.

    11 мая 2025 экскурсию по Самарканду провел нам Одил. Человек очень образованный, начитанный, с широким кругозором11 мая 2025 экскурсию по Самарканду провел нам Одил. Человек очень образованный, начитанный, с широким кругозором11 мая 2025 экскурсию по Самарканду провел нам Одил. Человек очень образованный, начитанный, с широким кругозором11 мая 2025 экскурсию по Самарканду провел нам Одил. Человек очень образованный, начитанный, с широким кругозором11 мая 2025 экскурсию по Самарканду провел нам Одил. Человек очень образованный, начитанный, с широким кругозором11 мая 2025 экскурсию по Самарканду провел нам Одил. Человек очень образованный, начитанный, с широким кругозором11 мая 2025 экскурсию по Самарканду провел нам Одил. Человек очень образованный, начитанный, с широким кругозором11 мая 2025 экскурсию по Самарканду провел нам Одил. Человек очень образованный, начитанный, с широким кругозором11 мая 2025 экскурсию по Самарканду провел нам Одил. Человек очень образованный, начитанный, с широким кругозором11 мая 2025 экскурсию по Самарканду провел нам Одил. Человек очень образованный, начитанный, с широким кругозором
  • S
    Sofia
    12 мая 2025
    Пешком по Самарканду: святыни, древние улочки и яркая история
    Экскурсия очень понравилась. Маршрут построен замечательно. Материал преподносится доступно и интересно. Людям в возрасте было намного сложно передвигаться пешком в таком
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    темпе, а для людей средних лет и не сильно маленьких детей - оптимально. В одной экскурсии собраны все самые интересные места, ничего лишнего, нет лишнего выманивания денег с туристов на бесполезные локации.

  • Д
    Денис
    24 апреля 2025
    Экспресс-знакомство с Самаркандом
    Отличный гид с интересным маршрутом, знает много исторических моментов о стране!
  • В
    Валерия
    14 февраля 2025
    Экспресс-знакомство с Самаркандом
    Огромное спасибо за экскурсию. Потрясающая подача информации, великолепный город и невероятная красота Отдельное спасибо за рекомендации по лучшему Плову в городе)))) Еще раз спасибо, твердая 5!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Из центра»

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  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в мае 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 30. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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