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Как приготовить самаркандский плов

Приглашаем вас стать частью уникального кулинарного путешествия и научиться готовить самаркандский плов в аутентичной обстановке
В самом сердце Самарканда, в традиционном гостевом доме, проходит мастер-класс, который раскроет перед вами все тайны приготовления самаркандского плова.

Под руководством опытной хозяйки вы научитесь выбирать лучшие ингредиенты - рис, мясо,
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овощи и специи, освоите технику нарезки и обжаривания продуктов, а также узнаете, как придать блюду неповторимый аромат.

После приготовления вы сможете насладиться результатами своего труда, устроив настоящий узбекский пир на узбекских матрасах «курпачи», где кроме плова вас ждут традиционные лепешки, зеленый чай и сладости

5
56 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍲 Узнайте секреты приготовления настоящего самаркандского плова
  • 🏡 Погрузитесь в атмосферу традиционного узбекского дома
  • 🍖 Научитесь выбирать и готовить ингредиенты для плова
  • 🧂 Откройте для себя уникальные специи и их использование
  • 🍵 Насладитесь трапезой в лучших традициях Востока
Как приготовить самаркандский плов
Как приготовить самаркандский плов
Как приготовить самаркандский плов

Что можно увидеть

  • Традиционный узбекский дом

Описание мастер-класса

Яркие вкусы Самарканда

Мастер-класс будет проходить в местном доме. Гостеприимная хозяйка заранее подготовит все ингредиенты: свежее мясо, рис, овощи и ароматные специи. Затем вы приступите к совместному приготовлению плова: его нарезке, обжарке, варке и томлении. Когда блюдо будет готово, мы расстелим узбекские матрасы «курпачи» и устроим на них трапезу в лучших традициях Востока. Кроме плова, мы угостим вас традиционными лепешками, зеленым чаем и сладостями.

Организационные детали

Продукты для плова включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат
Азамат — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3546 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
2
3
2
1
А
Больше, чем просто урок кулинарии: путешествие в мир вкуса с Дилей.

Сегодняшний день прошел под знаком аромата восточных специй и настоящего домашнего уюта. Мы посетили мастер-класс по приготовлению плова, который вела
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Диля, и это оказалось не просто занятием, а маленьким гастрономическим праздником.

С первых минут Диля покорила нас своим гостеприимством. Это редкое сочетание профессионализма и душевной теплоты: она не просто показывала, как нужно делать, а делилась секретами, направляла, но при этом давала нам возможность творить своими руками. Она не забирала процесс на себя, позволяя почувствовать себя шеф-поваром, и за это отдельное спасибо - ведь именно так рождается уверенность на кухне.

В перерывах нас угощали ароматным чаем, а стол просто ломился от изобилия вкуснейших закусок. Честно признаюсь: мы наелись еще до того, как плов был готов! Но когда блюдо наконец достигло своей готовности, устоять было невозможно. Результат превзошел все ожидания: плов получился не просто вкусным, а нереально красивым, рассыпчатым и насыщенным.

Вишенкой на торте стали подарки от мастера. Это было так неожиданно и трогательно! Уходя, мы забрали с собой не только рецепты и полный желудок, но и прекрасное настроение.

Диля, благодарим вас за этот день, за вашу щедрость и талант учить с любовью!

Больше, чем просто урок кулинарии: путешествие в мир вкуса с Дилей.
Больше, чем просто урок кулинарии: путешествие в мир вкуса с Дилей.
Больше, чем просто урок кулинарии: путешествие в мир вкуса с Дилей.
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Альбина
вместо привычного ресторана выбрали ужин по-настоящему, в семье, с прекрасной хозяйкой Дилей. Невероятно гостеприимная, радушная женщина. спасибо 🍓
вместо привычного ресторана выбрали ужин по-настоящему, в семье, с прекрасной хозяйкой Дилей. Невероятно гостеприимная, радушная женщина. спасибо 🍓
вместо привычного ресторана выбрали ужин по-настоящему, в семье, с прекрасной хозяйкой Дилей. Невероятно гостеприимная, радушная женщина. спасибо 🍓
вместо привычного ресторана выбрали ужин по-настоящему, в семье, с прекрасной хозяйкой Дилей. Невероятно гостеприимная, радушная женщина. спасибо 🍓
вместо привычного ресторана выбрали ужин по-настоящему, в семье, с прекрасной хозяйкой Дилей. Невероятно гостеприимная, радушная женщина. спасибо 🍓
вместо привычного ресторана выбрали ужин по-настоящему, в семье, с прекрасной хозяйкой Дилей. Невероятно гостеприимная, радушная женщина. спасибо 🍓
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И
Очень хорошая организация. Очень душевно и очень уютно провели время, приготовили самаркандский плов. До этого долго думали идти на групповой мастер-класс или индивидуальный. Выбрали индивидуальный и ни о чем не пожалели. Будем применять с супругой полученные знания. Спасибо Диле за гостеприимство!!!
Очень хорошая организация. Очень душевно и очень уютно провели время, приготовили самаркандский плов. До этого долго
Очень хорошая организация. Очень душевно и очень уютно провели время, приготовили самаркандский плов. До этого долго
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Татьяна
Экскурсия прошла увлекательно!Гостеприимная хозяйка,хорошая атмосфера!
Приготовили очень вкусный плов,съели с большим удовольствием!!!
Рекомендуем экскурсию!!!
Экскурсия прошла увлекательно!Гостеприимная хозяйка,хорошая атмосфера!
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А
Прекрасный мастер класс. Душевно пообщались. Пока наш плов готовился, попили вкуснейший чай с плюшками, самсой, орешками. Недоеденное отдают с собой:)
Прекрасный мастер класс. Душевно пообщались. Пока наш плов готовился, попили вкуснейший чай с плюшками, самсой, орешками. Недоеденное отдают с собой:)
Прекрасный мастер класс. Душевно пообщались. Пока наш плов готовился, попили вкуснейший чай с плюшками, самсой, орешками. Недоеденное отдают с собой:)
Прекрасный мастер класс. Душевно пообщались. Пока наш плов готовился, попили вкуснейший чай с плюшками, самсой, орешками. Недоеденное отдают с собой:)
Прекрасный мастер класс. Душевно пообщались. Пока наш плов готовился, попили вкуснейший чай с плюшками, самсой, орешками. Недоеденное отдают с собой:)
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Ирина
В Самарканде заказали мастер-класс по приготовлению плова. Реальность превзошла наши ожидания, это была изюминка нашего путешествия. Реальная семья, типичный дом, прекрасная хозяйка Диларом. Всё происходит на домашней семейной кухне. Полная
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подготовка всех ингредиентов плова, подробный рецепт. Назначение каждого продукта объяснили, временные интервалы повторяли. А главное «все делали сами!», но под тактичным присмотром и соблюдением правил безопасности!!! В перерывах между этапа приготовления -был чай, домашние вкусняшки и главное душевное общение, которое сейчас у нас в дефиците!! Плов получился отличный!
Как хозяйка, Диларом,очень понравилась, как учитель наставник -просто класс! Всем рекомендуем.

В Самарканде заказали мастер-класс по приготовлению плова. Реальность превзошла наши ожидания, это была изюминка нашего путешествия.
В Самарканде заказали мастер-класс по приготовлению плова. Реальность превзошла наши ожидания, это была изюминка нашего путешествия.
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