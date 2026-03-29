В самом сердце Самарканда, в традиционном гостевом доме, проходит мастер-класс, который раскроет перед вами все тайны приготовления самаркандского плова.
Под руководством опытной хозяйки вы научитесь выбирать лучшие ингредиенты - рис, мясо,
Под руководством опытной хозяйки вы научитесь выбирать лучшие ингредиенты - рис, мясо,
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍲 Узнайте секреты приготовления настоящего самаркандского плова
- 🏡 Погрузитесь в атмосферу традиционного узбекского дома
- 🍖 Научитесь выбирать и готовить ингредиенты для плова
- 🧂 Откройте для себя уникальные специи и их использование
- 🍵 Насладитесь трапезой в лучших традициях Востока
Что можно увидеть
- Традиционный узбекский дом
Описание мастер-класса
Яркие вкусы Самарканда
Мастер-класс будет проходить в местном доме. Гостеприимная хозяйка заранее подготовит все ингредиенты: свежее мясо, рис, овощи и ароматные специи. Затем вы приступите к совместному приготовлению плова: его нарезке, обжарке, варке и томлении. Когда блюдо будет готово, мы расстелим узбекские матрасы «курпачи» и устроим на них трапезу в лучших традициях Востока. Кроме плова, мы угостим вас традиционными лепешками, зеленым чаем и сладостями.
Организационные детали
Продукты для плова включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3546 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Больше, чем просто урок кулинарии: путешествие в мир вкуса с Дилей.
Сегодняшний день прошел под знаком аромата восточных специй и настоящего домашнего уюта. Мы посетили мастер-класс по приготовлению плова, который вела
Сегодняшний день прошел под знаком аромата восточных специй и настоящего домашнего уюта. Мы посетили мастер-класс по приготовлению плова, который вела
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вместо привычного ресторана выбрали ужин по-настоящему, в семье, с прекрасной хозяйкой Дилей. Невероятно гостеприимная, радушная женщина. спасибо 🍓
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И
Очень хорошая организация. Очень душевно и очень уютно провели время, приготовили самаркандский плов. До этого долго думали идти на групповой мастер-класс или индивидуальный. Выбрали индивидуальный и ни о чем не пожалели. Будем применять с супругой полученные знания. Спасибо Диле за гостеприимство!!!
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Экскурсия прошла увлекательно!Гостеприимная хозяйка,хорошая атмосфера!
Приготовили очень вкусный плов,съели с большим удовольствием!!!
Рекомендуем экскурсию!!!
Приготовили очень вкусный плов,съели с большим удовольствием!!!
Рекомендуем экскурсию!!!
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А
Прекрасный мастер класс. Душевно пообщались. Пока наш плов готовился, попили вкуснейший чай с плюшками, самсой, орешками. Недоеденное отдают с собой:)
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В Самарканде заказали мастер-класс по приготовлению плова. Реальность превзошла наши ожидания, это была изюминка нашего путешествия. Реальная семья, типичный дом, прекрасная хозяйка Диларом. Всё происходит на домашней семейной кухне. Полная
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