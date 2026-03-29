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Диля, и это оказалось не просто занятием, а маленьким гастрономическим праздником.



С первых минут Диля покорила нас своим гостеприимством. Это редкое сочетание профессионализма и душевной теплоты: она не просто показывала, как нужно делать, а делилась секретами, направляла, но при этом давала нам возможность творить своими руками. Она не забирала процесс на себя, позволяя почувствовать себя шеф-поваром, и за это отдельное спасибо - ведь именно так рождается уверенность на кухне.



В перерывах нас угощали ароматным чаем, а стол просто ломился от изобилия вкуснейших закусок. Честно признаюсь: мы наелись еще до того, как плов был готов! Но когда блюдо наконец достигло своей готовности, устоять было невозможно. Результат превзошел все ожидания: плов получился не просто вкусным, а нереально красивым, рассыпчатым и насыщенным.



Вишенкой на торте стали подарки от мастера. Это было так неожиданно и трогательно! Уходя, мы забрали с собой не только рецепты и полный желудок, но и прекрасное настроение.



Диля, благодарим вас за этот день, за вашу щедрость и талант учить с любовью!