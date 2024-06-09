Русский Самарканд - европейская архитектура на восточных улицах города

Приглашаем вас на экскурсию по самым удивительным уголкам Самарканда, где русская душа переплетается с восточным колоритом, а культура Российской империи вплетена в ткань этого удивительного города.
Русский Самарканд - европейская архитектура на восточных улицах города
Русский Самарканд - европейская архитектура на восточных улицах города
Русский Самарканд - европейская архитектура на восточных улицах города
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что вас ожидает:

  • Русско-китайский банк
  • Абрамовский бульвар
  • Здание военного собрания
  • Резиденция губернатора
  • Обезглавленная Церковь
  • Аллея церквей
  • Старая библиотека
  • Улица Ленина

Описание экскурсии

Отправляемся по волшебному Самарканду, где восточная атмосфера переплетается с русской душой, а следы культуры Российской империи вплетены в каждый уголок этого удивительного города. Что вы увидите:

  • Русско-китайский банк, открытый в 1895 году. Двухэтажный особняк стал одним из самых красивых сооружений города, отражающих элементы классической архитектуры.
  • Абрамовский бульвар, которому скоро исполнится 150 лет. И хотя официально он давно уже так не именуется, это название до сих пор есть в обиходе жителей Самарканда. Почему оно оказалось таким «живучим» и кем на самом деле был Абрамов? Узнаете на экскурсии!
  • Здание военного собрания. В большом прямоугольном зале проводились балы и маскарады, кружились в вальсе и танцевали мазурку наши бабушки и дедушки. Это здание — одна самых старых городских построек. Я расскажу вам его удивительную историю.
  • Резиденция губернатора. Самарканд — кажется, единственный в Средней Азии город, где администрация обитает в дореволюционном русском здании.
  • «Обезглавленная Церковь», основанная в 1868 году в цитадели. Как так случилось, что церковь оказалась «обезглавленной», вы выясните во время экскурсии.
  • Аллея церквей. С помощью карты вам предстоит отыскать 3 церкви, абсолютно непохожие друг на друга.
  • Старая библиотека. Это здание было культурным центром Русского Самарканда. Ныне используется по назначению. Но самое интересное там внутри. И вам предстоит догадаться, что именно скрывают стены этой читальни.

• Улица Ленина. Вишенкой на торте станет центральная улица города. Здесь истории и легенды поджидают на каждом углу! Важная информация:

  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
  • Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Русско-китайский банк
  • Абрамовский бульвар
  • Здание военного собрания
  • Резиденция губернатора
  • Обезглавленная Церковь
  • Аллея церквей
  • Старая библиотека
  • Улица Ленина
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника Амиру Темуру, начало Бульвара
Завершение: У памятника Амиру Темуру, начало Бульвара или по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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