Что происходило в Самарканде многие века назад, во времена тимуридов? Каким было правление великого Тамерлана? Вспомним факты из истории среди невероятной восточной архитектуры — у мавзолеев Гур-Эмир и Рухобод, на главной площади города — Регистане, меж величественных медресе. Вы поймёте, как каждое место связано с эпохой Амира Темура и какой была жизнь тогда.

Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Тамерлана (Амирa Темура) и его потомков. Этот мавзолей — символ величия эпохи Тамерлана и одно из важнейших мест Самарканда, где оживает история. Здесь вы сможете прикоснуться к тайнам прошлого и почувствовать дух великих времён, оставивших след в мировой истории.

Мавзолей Рухобод — это одна из древнейших святынь города, построенная в 14 веке по приказу Амира Темура. Название переводится как «Обитель духа». Здесь покоится шейх Бурханиддин Сагарджи — уважаемый суфийский наставник, о котором мы расскажем.

Регистан — сердце Самарканда. Этот архитектурный ансамбль — главный символ города и одна из самых красивых площадей мира! Регистан окружён тремя величественными медресе. Каждое из них — шедевр архитектуры, украшенный мозаикой, изразцами и орнаментами:

Медресе Улугбека было построено великим астрономом и правителем Улугбеком. Здесь обучались тысячи студентов, и оно стало символом знаний

было построено великим астрономом и правителем Улугбеком. Здесь обучались тысячи студентов, и оно стало символом знаний Шердор впечатляет своими изображениями львов — редкий мотив в исламском искусстве

впечатляет своими изображениями львов — редкий мотив в исламском искусстве Тилля-Кари знаменито своим великолепным золотым куполом и богато украшенным интерьером

Организационные детали

Входные билеты покупаются отдельно:

Гур-Эмир — взрослый билет 75 000 сум (около $6), детский до 16 лет — 65 000 сум (около $5)

Регистан — взрослый билеты 100 000 сум (около $8), детский до 16 лет — 50 000 сум (около $4)

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.