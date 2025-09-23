Мои заказы

Экспресс-знакомство с Самаркандом

Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть главные памятники архитектуры и узнать больше о городе
Что происходило в Самарканде многие века назад, во времена тимуридов? Каким было правление великого Тамерлана? Вспомним факты из истории среди невероятной восточной архитектуры — у мавзолеев Гур-Эмир и Рухобод, на главной площади города — Регистане, меж величественных медресе. Вы поймёте, как каждое место связано с эпохой Амира Темура и какой была жизнь тогда.
3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Тамерлана (Амирa Темура) и его потомков. Этот мавзолей — символ величия эпохи Тамерлана и одно из важнейших мест Самарканда, где оживает история. Здесь вы сможете прикоснуться к тайнам прошлого и почувствовать дух великих времён, оставивших след в мировой истории.

Мавзолей Рухобод — это одна из древнейших святынь города, построенная в 14 веке по приказу Амира Темура. Название переводится как «Обитель духа». Здесь покоится шейх Бурханиддин Сагарджи — уважаемый суфийский наставник, о котором мы расскажем.

Регистан — сердце Самарканда. Этот архитектурный ансамбль — главный символ города и одна из самых красивых площадей мира! Регистан окружён тремя величественными медресе. Каждое из них — шедевр архитектуры, украшенный мозаикой, изразцами и орнаментами:

  • Медресе Улугбека было построено великим астрономом и правителем Улугбеком. Здесь обучались тысячи студентов, и оно стало символом знаний
  • Шердор впечатляет своими изображениями львов — редкий мотив в исламском искусстве
  • Тилля-Кари знаменито своим великолепным золотым куполом и богато украшенным интерьером

Организационные детали

Входные билеты покупаются отдельно:

  • Гур-Эмир — взрослый билет 75 000 сум (около $6), детский до 16 лет — 65 000 сум (около $5)
  • Регистан — взрослый билеты 100 000 сум (около $8), детский до 16 лет — 50 000 сум (около $4)

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$25
Дети 8-16 лет$8
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Самарканда
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Парвиз
Парвиз — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 119 туристов
Добро пожаловать в Самарканд. Меня зовут Парвиз. Я профессиональный гид-историк по Самарканду и работаю в сфере туризма с 2012 года вместе с командой гидов. Мы любим рассказывать историю своего города. И будем рады провести экскурсию для вас.
Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
23 сен 2025
Отличная экскурсия, очень классный гид. Спасибо большое за душевную прогулку, было интересно, познавательно, узнали очень много информации о местных традициях обычаях. Однозначно рекомендую и гида и экскурсию
Денис
Денис
24 апр 2025
Отличный гид с интересным маршрутом, знает много исторических моментов о стране!
В
Валерия
14 фев 2025
Огромное спасибо за экскурсию.
Потрясающая подача информации, великолепный город и невероятная красота
Отдельное спасибо за рекомендации по лучшему Плову в городе))))
Еще раз спасибо, твердая 5!

