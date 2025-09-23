Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть главные памятники архитектуры и узнать больше о городе
Что происходило в Самарканде многие века назад, во времена тимуридов? Каким было правление великого Тамерлана? Вспомним факты из истории среди невероятной восточной архитектуры — у мавзолеев Гур-Эмир и Рухобод, на главной площади города — Регистане, меж величественных медресе. Вы поймёте, как каждое место связано с эпохой Амира Темура и какой была жизнь тогда.
Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Тамерлана (Амирa Темура) и его потомков. Этот мавзолей — символ величия эпохи Тамерлана и одно из важнейших мест Самарканда, где оживает история. Здесь вы сможете прикоснуться к тайнам прошлого и почувствовать дух великих времён, оставивших след в мировой истории.
Мавзолей Рухобод — это одна из древнейших святынь города, построенная в 14 веке по приказу Амира Темура. Название переводится как «Обитель духа». Здесь покоится шейх Бурханиддин Сагарджи — уважаемый суфийский наставник, о котором мы расскажем.
Регистан — сердце Самарканда. Этот архитектурный ансамбль — главный символ города и одна из самых красивых площадей мира! Регистан окружён тремя величественными медресе. Каждое из них — шедевр архитектуры, украшенный мозаикой, изразцами и орнаментами:
Медресе Улугбека было построено великим астрономом и правителем Улугбеком. Здесь обучались тысячи студентов, и оно стало символом знаний
Шердор впечатляет своими изображениями львов — редкий мотив в исламском искусстве
Тилля-Кари знаменито своим великолепным золотым куполом и богато украшенным интерьером
Парвиз — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 119 туристов
Добро пожаловать в Самарканд. Меня зовут Парвиз. Я профессиональный гид-историк по Самарканду и работаю в сфере туризма с 2012 года вместе с командой гидов. Мы любим рассказывать историю своего города. И будем рады провести экскурсию для вас.
Е
Елена
23 сен 2025
Отличная экскурсия, очень классный гид. Спасибо большое за душевную прогулку, было интересно, познавательно, узнали очень много информации о местных традициях обычаях. Однозначно рекомендую и гида и экскурсию
Денис
24 апр 2025
Отличный гид с интересным маршрутом, знает много исторических моментов о стране!
В
Валерия
14 фев 2025
Огромное спасибо за экскурсию. Потрясающая подача информации, великолепный город и невероятная красота Отдельное спасибо за рекомендации по лучшему Плову в городе)))) Еще раз спасибо, твердая 5!