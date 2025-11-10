Наш тур в Самарканде это уникальное сочетание исторического значения, культурного разнообразия и красоты природы.
Экскурсия предлагает погрузиться в богатую историю Самарканда, ведь город является одним из самых древних в мире и имеет богатое наследие прошлых цивилизаций.
Экскурсия предлагает погрузиться в богатую историю Самарканда, ведь город является одним из самых древних в мире и имеет богатое наследие прошлых цивилизаций.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииТур в Самарканд — уникальное путешествие, которое позволяет окунуться в волшебный мир Востока. Город Самарканд является одним из самых старинных городов Центральной Азии, настоящим сокровищем истории и культуры. Сначала посетим мавзолей Гур-Эмир, одну из главных достопримечательностей Самарканда. Это могила Тимура — великого завоевателя и правителя, который оставил свой след в истории. Мавзолей впечатляет своей архитектурой и роскошью интерьера, а также является местом погребения многих членов Тимуровской династии. Затем можно пешком или на автомобиле пойти к площади Регистан. Регистан — это центральная площадь Самарканда, которая является одной из самых красивых площадей Востока. Здесь расположены три медресе: Улугбека, Шердора и Тилля-Кари, которые впечатляют своей архитектурой и узорами на фасадах. Регистан является настоящей жемчужиной Самарканда и притягивает туристов со всего мира. После обед можно сделать в ресторане возле Регистана или по желанию. После начнем экскурсию в мечети Биби-Ханум. Мечеть Биби-Ханум — это одна из крупнейших мечетей Востока, построенная в XV веке. Мечеть поражает своими грандиозными размерами и уникальной архитектурой. Внутри мечети можно увидеть красивые узоры и фрески, которые создают неповторимую атмосферу. По пути к мавзолею Шахи-Зинда вы сможете посетить Сиаб базар. Сияб базар — это один из самых популярных рынков Самарканда, где можно приобрести сувениры, текстиль, ювелирные изделия и другие товары. Базар предлагает огромный выбор товаров и является отражением восточной торговой культуры. Затем направимся к Шахи-Зинда — это некрополь, состоящий из множества мавзолеев и мечетей. Здесь похоронены члены династии Темуридов и других высокопоставленных лиц. Архитектура Шахи-Зинда поражает своей красотой и уникальностью, каждый мавзолей является настоящим произведением искусства. На этом всё! Для дополнительной информации и детали можно обсудить в мессенджерах. Важная информация: Еда и напитки оплачиваются дополнительно В стоимость не включены входные билеты — 17€ Экскурсия может быть проведена исключительно пешком или вместе с использованием транспорта, по желанию участников
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Амира Темура
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханума
- Сиаб базар
- Некрополь Шахи-Зинда
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты: 17€
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У входа мавзолея Амира Темура
Завершение: Некрополь Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- В стоимость не включены входные билеты - 17€
- Экскурсия может быть проведена исключительно пешком или вместе с использованием транспорта, по желанию участников
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Мини-группа
до 7 чел.
Самарканд - сказочный город на Шёлковом пути
Самарканд - это город, который пережил 10 империй. Узнайте о его богатой истории и культуре, посетив знаменитые места и слушая легенды
Начало: У мавзолея Амира Темура (Гур Эмир)
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
$18 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальное путешествие по Самарканду: от древности до современности
Погрузитесь в мир узбекской культуры и истории с экскурсией, раскрывающей скрытые сокровища Самарканда за один день
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
$150 за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
Индивидуальная экскурсия по Самарканду: ощутите древний Восток, посетите хлопковые поля, восточный рынок и водохранилище в пустыне
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
$412
$433 за всё до 4 чел.