Экскурсия предлагает погрузиться в богатую историю Самарканда, ведь город является одним из самых древних в мире и имеет богатое наследие прошлых цивилизаций.

Описание экскурсии Тур в Самарканд — уникальное путешествие, которое позволяет окунуться в волшебный мир Востока. Город Самарканд является одним из самых старинных городов Центральной Азии, настоящим сокровищем истории и культуры. Сначала посетим мавзолей Гур-Эмир, одну из главных достопримечательностей Самарканда. Это могила Тимура — великого завоевателя и правителя, который оставил свой след в истории. Мавзолей впечатляет своей архитектурой и роскошью интерьера, а также является местом погребения многих членов Тимуровской династии. Затем можно пешком или на автомобиле пойти к площади Регистан. Регистан — это центральная площадь Самарканда, которая является одной из самых красивых площадей Востока. Здесь расположены три медресе: Улугбека, Шердора и Тилля-Кари, которые впечатляют своей архитектурой и узорами на фасадах. Регистан является настоящей жемчужиной Самарканда и притягивает туристов со всего мира. После обед можно сделать в ресторане возле Регистана или по желанию. После начнем экскурсию в мечети Биби-Ханум. Мечеть Биби-Ханум — это одна из крупнейших мечетей Востока, построенная в XV веке. Мечеть поражает своими грандиозными размерами и уникальной архитектурой. Внутри мечети можно увидеть красивые узоры и фрески, которые создают неповторимую атмосферу. По пути к мавзолею Шахи-Зинда вы сможете посетить Сиаб базар. Сияб базар — это один из самых популярных рынков Самарканда, где можно приобрести сувениры, текстиль, ювелирные изделия и другие товары. Базар предлагает огромный выбор товаров и является отражением восточной торговой культуры. Затем направимся к Шахи-Зинда — это некрополь, состоящий из множества мавзолеев и мечетей. Здесь похоронены члены династии Темуридов и других высокопоставленных лиц. Архитектура Шахи-Зинда поражает своей красотой и уникальностью, каждый мавзолей является настоящим произведением искусства. На этом всё! Для дополнительной информации и детали можно обсудить в мессенджерах. Важная информация: Еда и напитки оплачиваются дополнительно В стоимость не включены входные билеты — 17€ Экскурсия может быть проведена исключительно пешком или вместе с использованием транспорта, по желанию участников

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? ‭ Мавзолей Амира Темура

‭ Площадь Регистан

‭ Мечеть Биби-Ханума

‭ Сиаб базар

‭ Некрополь Шахи-Зинда Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты: 17€

Где начинаем и завершаем? Начало: У входа мавзолея Амира Темура Завершение: Некрополь Шахи-Зинда Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек. Важная информация Еда и напитки оплачиваются дополнительно

В стоимость не включены входные билеты - 17€

Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.