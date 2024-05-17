У нас старики говорят: «Если хочешь быть душевно чистым, езжай в Мекку. Если хочешь быть богатым, изучай историю великих предков. Если хочешь и то, и то, путешествуй по Великому шёлковому пути!».
Дорогие гости! Я приглашаю вас на незабываемую экскурсию по этому историческому маршруту! Вы отыщете три колодца в пустыне, посетите резиденцию эмиров и увидите небо на земле.
Дорогие гости! Я приглашаю вас на незабываемую экскурсию по этому историческому маршруту! Вы отыщете три колодца в пустыне, посетите резиденцию эмиров и увидите небо на земле.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Хлопковые поля (осенью). Посмотрите, как белый снег лежит на земле при температуре +30 градусов — невероятное зрелище!
- Восточный рынок. Вы ощутите местный колорит и при желании попробуете особую самсу из рубленого мяса.
- Водохранилище в центре пустыни. Это голубое небо на земле, красота — как в восточных сказках!
- Торговые купола Бухары — средневековые архитектурные памятники, построенные представителями узбекской династии Шейбанидов. Я расскажу вам, как здесь раньше шла торговля и как идёт сейчас.
- Цитадель Арк — резиденция эмиров Бухары. Эта монументальная крепость считается самым древним памятником города.
Также мы заедем в центр плова, где вы сможете попробовать самое популярное блюдо Узбекистана.
Вы узнаете:
- Как образовался Великий шёлковый путь
- Где находится «Учкудук — три колодца»
- Как Бухара стала центром развития и культуры Востока
- Где можно попробовать настоящий плов бухарских суфиев
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Chevrolet Cobalt. Я заберу вас в отеле Самарканда и после экскурсии привезу обратно.
- По Бухаре экскурсия пешеходная
- Входные билеты оплачиваются отдельно — $10-12 с человека за всё. Также в стоимость не входит еда — $5-7.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шерзод — ваш гид в Самарканде
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Шерзод. Я лицензированный гид-экскурсовод по древним и сказочным городам Узбекистана (Самарканд, Бухара, Ташкент, Хива, Шахрисабз). Я родился в Самарканде и вырос, бегая по старинным улицамЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Igor
17 мая 2024
Сначала о минусах:
Мы выбрали такой вариант поездки из Самарканда в Бухару на машине, потому что билеты на поезд раскупили задолго до нашей поездки в Узбекистан. Ехать в одну сторону -
Мы выбрали такой вариант поездки из Самарканда в Бухару на машине, потому что билеты на поезд раскупили задолго до нашей поездки в Узбекистан. Ехать в одну сторону -
Олег
2 апр 2024
Отличная экскурсия, путешествие было хоть и долгим, но пролетело, как один миг. Шерзод интересно все рассказывает на хорошем русском языке. При этом помогает в общении в различных местах. Очень все советую данную экскурсию.
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