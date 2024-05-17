Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути

Проехать по следам торговых караванов и побывать в самом древнем городе Узбекистана
У нас старики говорят: «Если хочешь быть душевно чистым, езжай в Мекку. Если хочешь быть богатым, изучай историю великих предков. Если хочешь и то, и то, путешествуй по Великому шёлковому пути!».

Дорогие гости! Я приглашаю вас на незабываемую экскурсию по этому историческому маршруту! Вы отыщете три колодца в пустыне, посетите резиденцию эмиров и увидите небо на земле.
5
2 отзыва
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Хлопковые поля (осенью). Посмотрите, как белый снег лежит на земле при температуре +30 градусов — невероятное зрелище!
  • Восточный рынок. Вы ощутите местный колорит и при желании попробуете особую самсу из рубленого мяса.
  • Водохранилище в центре пустыни. Это голубое небо на земле, красота — как в восточных сказках!
  • Торговые купола Бухары — средневековые архитектурные памятники, построенные представителями узбекской династии Шейбанидов. Я расскажу вам, как здесь раньше шла торговля и как идёт сейчас.
  • Цитадель Арк — резиденция эмиров Бухары. Эта монументальная крепость считается самым древним памятником города.

Также мы заедем в центр плова, где вы сможете попробовать самое популярное блюдо Узбекистана.

Вы узнаете:

  • Как образовался Великий шёлковый путь
  • Где находится «Учкудук — три колодца»
  • Как Бухара стала центром развития и культуры Востока
  • Где можно попробовать настоящий плов бухарских суфиев

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Chevrolet Cobalt. Я заберу вас в отеле Самарканда и после экскурсии привезу обратно.
  • По Бухаре экскурсия пешеходная
  • Входные билеты оплачиваются отдельно — $10-12 с человека за всё. Также в стоимость не входит еда — $5-7.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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I
17 мая 2024
Сначала о минусах:
Мы выбрали такой вариант поездки из Самарканда в Бухару на машине, потому что билеты на поезд раскупили задолго до нашей поездки в Узбекистан. Ехать в одну сторону -
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аж 4 часа, но уж очень хотелось посмотреть Бухару. Если есть возможность - езжайте на поезде или останьтесь в Бухаре хотя бы на ночь!
В общем, у нас других вариантов не было.
Шерзод отвез нас на своей машине туда и обратно, плюс провел экскурсию по Цитадели Арк и нескольким знаковым объектам. Она заняла около двух с половиной часов, что конечно очень мало. Больше ничего не успели с учетом времени в пути. Но хоть так…
Скажу честно, Шерзод - неплохой гид, хоть, наверное, не самый лучший в мире.
НО! И ЭТО ВАЖНО!
Посещение новой страны для вдумчивых туристов - это не только программные достопримечательности, но и погружение в культуру, традиции, быт, попытка понять менталитет местных жителей… И вот здесь Шерзоду не было равных! БОльшую часть пути он рассказывал нам о том, как живут в Узбекистане люди, чем дышат, как растят детей, создают семьи, работают, отдыхают и много такого, о чем ни на каких экскурсиях не узнаешь! Нам показалось это очень ценным. Мы с удовольствием общались с Шерзодом несколько часов подряд, задавали вопросы, удивлялись, смеялись и сравнивали нашу жизнь и их…"Вишенкой на торте" стал рыбный ресторан (скорее кафешка) по дороге назад. Это нетуристическое место, туда ходят местные. Скажу я вам, такой вкусной рыбы мы ели очень давно! Так что спасибо большое, нам понравилось!

Олег
2 апр 2024
Отличная экскурсия, путешествие было хоть и долгим, но пролетело, как один миг. Шерзод интересно все рассказывает на хорошем русском языке. При этом помогает в общении в различных местах. Очень все советую данную экскурсию.

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