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аж 4 часа, но уж очень хотелось посмотреть Бухару. Если есть возможность - езжайте на поезде или останьтесь в Бухаре хотя бы на ночь!

В общем, у нас других вариантов не было.

Шерзод отвез нас на своей машине туда и обратно, плюс провел экскурсию по Цитадели Арк и нескольким знаковым объектам. Она заняла около двух с половиной часов, что конечно очень мало. Больше ничего не успели с учетом времени в пути. Но хоть так…

Скажу честно, Шерзод - неплохой гид, хоть, наверное, не самый лучший в мире.

НО! И ЭТО ВАЖНО!

Посещение новой страны для вдумчивых туристов - это не только программные достопримечательности, но и погружение в культуру, традиции, быт, попытка понять менталитет местных жителей… И вот здесь Шерзоду не было равных! БОльшую часть пути он рассказывал нам о том, как живут в Узбекистане люди, чем дышат, как растят детей, создают семьи, работают, отдыхают и много такого, о чем ни на каких экскурсиях не узнаешь! Нам показалось это очень ценным. Мы с удовольствием общались с Шерзодом несколько часов подряд, задавали вопросы, удивлялись, смеялись и сравнивали нашу жизнь и их…"Вишенкой на торте" стал рыбный ресторан (скорее кафешка) по дороге назад. Это нетуристическое место, туда ходят местные. Скажу я вам, такой вкусной рыбы мы ели очень давно! Так что спасибо большое, нам понравилось!