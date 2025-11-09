Эта экскурсия — лучший способ за три часа увидеть визитные карточки Самарканда и прикоснуться к его душе.
Вас ждут величественная усыпальница династии Тимуридов, священный мавзолей Рухабад и неповторимая площадь Регистан с
Описание экскурсии
Откройте для себя магию древнего города, где каждая улица и каждый камень хранят историю великих цивилизаций. В течение трёх часов вы познакомитесь с самыми знаменитыми памятниками Самарканда, ощутите дыхание Востока и погрузитесь в атмосферу величия и духовности. Что вас ждёт:• Мавзолей Гур-Эмир — начало путешествия в сердце истории. Здесь покоятся великий полководец Амир Тимур, его сыновья и внуки, а также духовный наставник правителя. Каждый зал и каждый узор словно дышат величием, силой и тайной, позволяя окунуться в эпоху великой династии Тимуридов.
Мавзолей Рухабад — святое место паломничества, воздвигнутое над могилой великого мистика Бурханэддина Сагарджи. Здесь покоятся члены семьи шейха, привезённые из далёкого Китая. Тишина и легенды этого места наполняют душу особым трепетом и умиротворением.
Регистан — сердце Самарканда, где веками кипела жизнь города: торговля, учёба, праздники и встречи. Три величественных медресе — Улугбека, Шердор и Тилля-Кори — поражают красотой и мудростью. Здесь легко представить, как студенты постигали науки, а древние стены хранили мечты о будущем. Во время экскурсии вас ждёт не только знакомство с архитектурными шедеврами, но и погружение в легенды и истории, которые делают Самарканд уникальным. Атмосфера Востока, величие прошлого и неповторимый колорит города оживут перед вашими глазами. Важная информация:.
• Регистан — сердце Самарканда, где веками кипела жизнь города: торговля, учёба, праздники и встречи. Три величественных медресе — Улугбека, Шердор и Тилля-Кори — поражают красотой и мудростью. Здесь легко представить, как студенты постигали науки, а древние стены хранили мечты о будущем. Во время экскурсии вас ждёт не только знакомство с архитектурными шедеврами, но и погружение в легенды и истории, которые делают Самарканд уникальным. Атмосфера Востока, величие прошлого и неповторимый колорит города оживут перед вашими глазами. Важная информация:
- Для посещения мечети важно правильно подобрать одежду: у мужчин - прикрытые колени и плечи, у женщин - прикрытые голова, ноги и руки.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: Гур-Эмир — $6,5, Рухабад — бесплатно, Регистан — $8.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гур Эмир
- Рухабад
- Регистан
Что включено
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур Эмир
Завершение: Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Для посещения мечети важно правильно подобрать одежду: у мужчин - прикрытые колени и плечи, у женщин - прикрытые голова, ноги и руки
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: Гур-Эмир - $6,5, Рухабад - бесплатно, Регистан - $8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
9 ноя 2025
Экскурсию проводил Парвиз. Рассказывал интересно, много факторы из истории. Всё, что заявлено в экскурсии осмотрели. И даже больше, повезло увидеть редкие экспонаты, которые привезли на саммит ЮНЕСКО.
К
Карина
7 сен 2025
Парвиз — настоящий мастер своего дела! Сразу видно, что он живёт этим и искренне любит то, чем занимается.
Хотя я не считаю себя большой поклонницей истории, его рассказы было невозможно слушать
А
Андрей
31 авг 2025
Экскурсия с Парвизом превзошла все ожидания! Он настоящий профессионал и знаток истории, который умеет рассказывать легко и увлекательно. Вместо трёх часов Парвиз провёл с нами целых четыре, и всё это время слушать его было одно удовольствие. Энергичный, открытый и искренне любящий свой город гид. Спасибо, Парвиз! Всем рекомендую.
Л
Людмила
31 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность Парвизу за великолепную экскурсию! Это было не только познавательно, но и невероятно увлекательно — я узнала столько интересных фактов об истории Самарканда. А ещё — чудесные фотографии, которые останутся прекрасным напоминанием об этом дне. Экскурсия проведена на самом высоком уровне!
Входит в следующие категории Самарканда
