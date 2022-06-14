27 отзывов оставили туристы

Описание экскурсии

Историческое наследие Самарканда

Наш город — один из древнейших на планете, на протяжении двух тысяч лет он был важнейшим пунктом Великого шелкового пути и, к тому же, являлся одним из наиболее влиятельных центров науки средневекового Востока. Представьте, сколько повидал Самарканд на своем пути! На экскурсии вы узнаете о его происхождении, бесконечной череде набегов, разрушений и восстановлений, а также удивительном смешении разных культур. Осматривая ключевые памятники 14-17 веков, вы познакомитесь с историей легендарного Тамерлана и его династии Тимуридов. Отдельно я расскажу о периоде, когда Самарканд стал столицей империи, вселяющей страх и восхищение завоевателей.

Сердце города и самый успешный проект Тамерлана

На старинной площади Регистан вы окажетесь в настоящей восточной сказке Центральной Азии. Здесь я расскажу о трех старинных медресе — университетах средних веков, и всевозможных культурных программах, которые проводятся в самом посещаемом месте Узбекистана. А затем по Ташкентской улице вы выйдете к мечети Биби Ханум 15 века — крупнейшему средневековому сооружению Центральной Азии. Поговорим о том, как мечеть стала самым успешным проектом Амира Тимура, и о тех бесчисленных мифах и преданиях, которые вплелись в историю культового памятника.

Величественные мавзолеи

Вы посетите «гробницу повелителя» — Гур-Эмир, где находятся захоронения Тамерлана и его ближайших родственников. Услышите самые известные легенды мавзолея, ставшего прототипом Тадж-Махала, и разберетесь в принципах традиционной среднеазиатской архитектуры. А на холмах, которые называют колыбелью Самарканда, осмотрите комплекс из 12 мавзолеев Шахи Зинда 12-19 веков. Исследуя ансамбль погребальных сооружений самаркандской знати, вы сможете осознать величие той эпохи, и, кроме того, увидите важное место для мусульман всего мира — могилу двоюродного брата пророка Мухаммеда.

Обсерватория Улугбека

Помимо религиозных памятников архитектуры, вы посетите обсерваторию внука Тамерлана — Мирзо Улугбека, с единственным сохранившимся инструментом для изучения звезд. Поговорим о непростой судьбе человека, родившегося во времена религиозных запретов, его фундаментальных исследованиях, смелых решениях и важных открытиях. А также об истории строительства крупнейшей обсерватории на Востоке в 15 веке и одной из наиболее значительных во всем средневековом мире.

Чем живет и дышит Самарканд

Актуальная жизнь «изнутри» откроется вам в самом аутентичном месте Самарканда, на Сиабском рынке. Ведь недаром на Востоке говорят: «мы познаем город через базар». Вдыхая ароматы специй, теряясь в разнообразии фруктов и овощей, рассматривая красочные одеяния горожан, вы познакомитесь с исконными традициями торговли и теми событиями, которые происходят в главном центре притяжения местных жителей. Чуть позже вас будет ждать в гости узбекская семья, где вы отведаете блюда домашней кухни: ароматный плов, слоеную самсу или мясо барашка, запеченного в тандыре. Вам покажут самобытное убранство дома, расскажут, как устроен быт, и угостят вином.

🎭 В качестве дополнительной опции я предложу вам посетить театр исторического костюма, где вы посмотрите этнографическое представление. В программе будут выступления артистов в костюмах разных эпох под национальную музыку. А после шоу вы сможете отдохнуть в чайхоне, наслаждаясь восточными сладостями и ароматным чаем.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость экскурсии не включены: входные билеты (по стандартной программе, в совокупности, цена составляет ~13$/человека), ужин в семье, дегустация вина и театр исторического костюма (~15$/человека)

Транспортные расходы: легковой автомобиль — 35 $, микроавтобус (для групп от 3 до 6 человек) — 50 $

Как проходит экскурсия