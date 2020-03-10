27 отзывов оставили туристы

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Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки

Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча встреча в отеле или на вокзале
  • Заказать экскурсию

50 за экскурсию

У этой экскурсии27 отзывов
4.81
Асия
Задать вопросОбычно отвечает за 42 мин.
Асия – представитель в Самарканде
В монументальных сооружениях с глазурованной керамикой, затейливой мозаикой и голубыми минаретами ощущается дух великого Тамерлана и его династии.

Красочная одежда, специи и фрукты на Сиабском базаре отсылают к 2000-летнему значимому присутствию Самарканда в Великом шелковом пути.

А знаменитая обсерватория Улугбека напоминает о роли города как центра науки в средневековом Востоке.

Я помогу «разложить по полочкам» историю 📖 бывшей столицы империи, расскажу о ее знаковых памятниках и местных обычаях.

А в гостях у узбекской семьи вы отведаете национальные блюда в домашнем исполнении.
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки

Что вас ожидает

Историческое наследие Самарканда
Наш город — один из древнейших на планете, на протяжении двух тысяч лет он был важнейшим пунктом Великого шелкового пути и, к тому же, являлся одним из наиболее влиятельных центров науки средневекового Востока. Представьте, сколько повидал Самарканд на своем пути! На экскурсии вы узнаете о его происхождении, бесконечной череде набегов, разрушений и восстановлений, а также удивительном смешении разных культур. Осматривая ключевые памятники 14-17 веков, вы познакомитесь с историей легендарного Тамерлана и его династии Тимуридов. Отдельно я расскажу о периоде, когда Самарканд стал столицей империи, вселяющей страх и восхищение завоевателей.

Сердце города и самый успешный проект Тамерлана
На старинной площади Регистан вы окажетесь в настоящей восточной сказке Центральной Азии. Здесь я расскажу о трех старинных медресе — университетах средних веков, и всевозможных культурных программах, которые проводятся в самом посещаемом месте Узбекистана. А затем по Ташкентской улице вы выйдете к мечети Биби Ханум 15 века — крупнейшему средневековому сооружению Центральной Азии. Поговорим о том, как мечеть стала самым успешным проектом Амира Тимура, и о тех бесчисленных мифах и преданиях, которые вплелись в историю культового памятника.

Величественные мавзолеи
Вы посетите «гробницу повелителя» — Гур-Эмир, где находятся захоронения Тамерлана и его ближайших родственников. Услышите самые известные легенды мавзолея, ставшего прототипом Тадж-Махала, и разберетесь в принципах традиционной среднеазиатской архитектуры. А на холмах, которые называют колыбелью Самарканда, осмотрите комплекс из 12 мавзолеев Шахи Зинда 12-19 веков. Исследуя ансамбль погребальных сооружений самаркандской знати, вы сможете осознать величие той эпохи, и, кроме того, увидите важное место для мусульман всего мира — могилу двоюродного брата пророка Мухаммеда.

Обсерватория Улугбека
Помимо религиозных памятников архитектуры, вы посетите обсерваторию внука Тамерлана — Мирзо Улугбека, с единственным сохранившимся инструментом для изучения звезд. Поговорим о непростой судьбе человека, родившегося во времена религиозных запретов, его фундаментальных исследованиях, смелых решениях и важных открытиях. А также об истории строительства крупнейшей обсерватории на Востоке в 15 веке и одной из наиболее значительных во всем средневековом мире.

Чем живет и дышит Самарканд
Актуальная жизнь «изнутри» откроется вам в самом аутентичном месте Самарканда, на Сиабском рынке. Ведь недаром на Востоке говорят: «мы познаем город через базар». Вдыхая ароматы специй, теряясь в разнообразии фруктов и овощей, рассматривая красочные одеяния горожан, вы познакомитесь с исконными традициями торговли и теми событиями, которые происходят в главном центре притяжения местных жителей. Чуть позже вас будет ждать в гости узбекская семья, где вы отведаете блюда домашней кухни: ароматный плов, слоеную самсу или мясо барашка, запеченного в тандыре. Вам покажут самобытное убранство дома, расскажут, как устроен быт, и угостят вином.

🎭 В качестве дополнительной опции я предложу вам посетить театр исторического костюма, где вы посмотрите этнографическое представление. В программе будут выступления артистов в костюмах разных эпох под национальную музыку. А после шоу вы сможете отдохнуть в чайхоне, наслаждаясь восточными сладостями и ароматным чаем.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость экскурсии не включены: входные билеты (по стандартной программе, в совокупности, цена составляет ~13$/человека), ужин в семье, дегустация вина и театр исторического костюма (~15$/человека)
  • Транспортные расходы: легковой автомобиль — 35 $, микроавтобус (для групп от 3 до 6 человек) — 50 $

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Мы встретим вас в отеле или на вокзале и после экскурсии отвезем обратно
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала встреча в отеле или на вокзале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Асия
Асия
Уважаемые гости нашего солнечного Узбекистана! Меня зовут Асия, я родилась и выросла в нашей стране, впитала всю культуру гостеприимного узбекского народа и делюсь теперь всем этим в компании гидов-единомышленников с вами. Добро пожаловать в страну, манящую своими тайнами, куполами, минаретами, улыбками встречающих вас людей; гостеприимства, распахивающего двери в жизнь древнего Самарканда, священной Бухары и неприступной Хивы, ну и многоликого Ташкента. Мы ждем вас, чтобы погрузить в манящую историю этих прекрасных городов!
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27 отзывов оставили туристы

10 марта 2020
Все очень понравилось. Рекомендую
8 марта 2020
Гида замещала коллега Анна. Очень приятная девушка. Подробно рассказала всю историю, связанную с объектами, которые мы рассматривали. Выполнила все наши пожелания по маршруту. Отдельное спасибо водителю (запамятоввл имя, к сожалению), который оперативно доставлял нас с места на место! Рекомендую всем!
1 марта 2020
Гид Адель прекрасная! Самые лучшие впечатления от Самарканда, что могли бы быть. всем советую
11 января 2020
Экскурсия очень понравилась, ритмичная, продуктивная, подробная. Гид Анна очень старалась, обладала очень большой инфармационной базой, осващала и исторические факты, легенды, свои взгляды на них. Поддерживала беседу и по теме экскурсии и вобщем, очень приятный приветливый позитивный собеседник, грамотный гид. Чуствовалось что она ведет экскурсию от всей души и время пролетело очень быстро, было очень интересно, приятно, позновательно.
9 января 2020
Спасибо огромное Адель за незабываемую экскурсию!
9 января 2020
Экскурсовод отлично разбирается в истории Самарканда и Средней Азии и при этом смогла создать очень приятную атмосферу во время экскурсии. Рекомендую.
7 января 2020
Замечательная экскурсия! Несмотря на плохую погоду, ни разу не пожалели, что пошли) Удивительный экскурсовод Рая все показала и рассказала) пловом угостила, в гости к дизайнеру отвела. Всем очень рекомендую. Провели незабываемый день.
6 января 2020
Отличная экскурсия. Поездом из Ташкента-Самарканд-Ташкент одним днем. В Самарканде очень много что посмотреть, поэтому рекомендую на два дня там остаться. Туда поездом скоростные сидячим, который идёт 3 часа. Это ввиде купе. У нас был полупустой поезд. Обратно на Афросиаб за 2 часа, это типо нашего Сапсана. Нашей компании оба поезда понравились.
6 декабря 2019
Остался доволен экскурсией.
5 ноября 2019
Понравилось абсолютно все: идеальный вариант, чтобы познакомиться с Самаркандом! Организация, транспорт, маршрут, содержание - все на высшем уровне! Отдельное спасибо нашему гиду Анне - отлично знает и любит свой город, профессионал и прекрасный собеседник.
Ещё 17 отзывов

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