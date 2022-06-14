27 отзывов оставили туристы

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Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки

Погрузитесь в историю и культуру Самарканда: монументальные сооружения, рынок Сиаб и обсерватория Улугбека ждут вас
Самарканд - это живая иллюстрация восточной сказки, где монументальные сооружения с глазурованной керамикой, затейливой мозаикой и голубыми минаретами переносят в эпоху великого Тамерлана.

На Сиабском базаре, полном красочной одежды, специй и
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фруктов, ощущается дух древнего города, который был важным узлом Великого шелкового пути.

Обсерватория Улугбека напоминает о научном наследии Самарканда, ставшего центром средневекового Востока. Погружение в историю и знакомство с местными обычаями подарят незабываемые впечатления

5
51 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Монументальные сооружения с глазурованной керамикой
  • 🕌 История великого Тамерлана и его династии
  • 🍇 Красочная одежда, специи и фрукты на Сиабском базаре
  • 🔭 Знаменитая обсерватория Улугбека
  • 🍽️ Национальные блюда в домашнем исполнении
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки

Что можно увидеть

  • Площадь Регистан
  • Мечеть Биби Ханум
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Комплекс Шахи Зинда
  • Обсерватория Улугбека
  • Сиабский рынок

Описание экскурсии

Историческое наследие Самарканда

Наш город — один из древнейших на планете, на протяжении двух тысяч лет он был важнейшим пунктом Великого шелкового пути и, к тому же, являлся одним из наиболее влиятельных центров науки средневекового Востока. Представьте, сколько повидал Самарканд на своем пути! На экскурсии вы узнаете о его происхождении, бесконечной череде набегов, разрушений и восстановлений, а также удивительном смешении разных культур. Осматривая ключевые памятники 14-17 веков, вы познакомитесь с историей легендарного Тамерлана и его династии Тимуридов. Отдельно я расскажу о периоде, когда Самарканд стал столицей империи, вселяющей страх и восхищение завоевателей.

Сердце города и самый успешный проект Тамерлана

На старинной площади Регистан вы окажетесь в настоящей восточной сказке Центральной Азии. Здесь я расскажу о трех старинных медресе — университетах средних веков, и всевозможных культурных программах, которые проводятся в самом посещаемом месте Узбекистана. А затем по Ташкентской улице вы выйдете к мечети Биби Ханум 15 века — крупнейшему средневековому сооружению Центральной Азии. Поговорим о том, как мечеть стала самым успешным проектом Амира Тимура, и о тех бесчисленных мифах и преданиях, которые вплелись в историю культового памятника.

Величественные мавзолеи

Вы посетите «гробницу повелителя» — Гур-Эмир, где находятся захоронения Тамерлана и его ближайших родственников. Услышите самые известные легенды мавзолея, ставшего прототипом Тадж-Махала, и разберетесь в принципах традиционной среднеазиатской архитектуры. А на холмах, которые называют колыбелью Самарканда, осмотрите комплекс из 12 мавзолеев Шахи Зинда 12-19 веков. Исследуя ансамбль погребальных сооружений самаркандской знати, вы сможете осознать величие той эпохи, и, кроме того, увидите важное место для мусульман всего мира — могилу двоюродного брата пророка Мухаммеда.

Обсерватория Улугбека

Помимо религиозных памятников архитектуры, вы посетите обсерваторию внука Тамерлана — Мирзо Улугбека, с единственным сохранившимся инструментом для изучения звезд. Поговорим о непростой судьбе человека, родившегося во времена религиозных запретов, его фундаментальных исследованиях, смелых решениях и важных открытиях. А также об истории строительства крупнейшей обсерватории на Востоке в 15 веке и одной из наиболее значительных во всем средневековом мире.

Чем живет и дышит Самарканд

Актуальная жизнь «изнутри» откроется вам в самом аутентичном месте Самарканда, на Сиабском рынке. Ведь недаром на Востоке говорят: «мы познаем город через базар». Вдыхая ароматы специй, теряясь в разнообразии фруктов и овощей, рассматривая красочные одеяния горожан, вы познакомитесь с исконными традициями торговли и теми событиями, которые происходят в главном центре притяжения местных жителей. Чуть позже вас будет ждать в гости узбекская семья, где вы отведаете блюда домашней кухни: ароматный плов, слоеную самсу или мясо барашка, запеченного в тандыре. Вам покажут самобытное убранство дома, расскажут, как устроен быт, и угостят вином.

🎭 В качестве дополнительной опции я предложу вам посетить театр исторического костюма, где вы посмотрите этнографическое представление. В программе будут выступления артистов в костюмах разных эпох под национальную музыку. А после шоу вы сможете отдохнуть в чайхоне, наслаждаясь восточными сладостями и ароматным чаем.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость экскурсии не включены: входные билеты (по стандартной программе, в совокупности, цена составляет ~13$/человека), ужин в семье, дегустация вина и театр исторического костюма (~15$/человека)
  • Транспортные расходы: легковой автомобиль — 35 $, микроавтобус (для групп от 3 до 6 человек) — 50 $

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Мы встретим вас в отеле или на вокзале и после экскурсии отвезем обратно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Встреча в отеле или на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асия
Асия — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2061 туриста
Уважаемые гости нашего солнечного Узбекистана! Меня зовут Асия, я родилась и выросла в нашей стране, впитала всю культуру гостеприимного узбекского народа и делюсь теперь всем этим в компании гидов-единомышленников с
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вами. Добро пожаловать в страну, манящую своими тайнами, куполами, минаретами, улыбками встречающих вас людей; гостеприимства, распахивающего двери в жизнь древнего Самарканда, священной Бухары и неприступной Хивы, ну и многоликого Ташкента. Мы ждем вас, чтобы погрузить в манящую историю этих прекрасных городов!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
Екатерина провела отличную экскурсию по Самарканду, очень содержательно и интересно, за что ей огромная благодарность!)Так-же нужно отметить организационные вопросы - вовремя встретили на вокзале, предоставили прекрасное Авто, обед был предложен в одном из местных заведений Узбекской кухни - выше всяких похвал! Запомнится надолго гостеприимство и богатая история, и конечно безумная красота Самарканда!!!
Екатерина провела отличную экскурсию по Самарканду, очень содержательно и интересно, за что ей огромная благодарность!)Так-же нужно
Екатерина провела отличную экскурсию по Самарканду, очень содержательно и интересно, за что ей огромная благодарность!)Так-же нужно
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А
С нами был гид Александр! Все прошло прекрасно. Очень интересный маршрут и без спешки. Вкусный обед и приятный водитель. Александр позаботился о нас от вокзала до вокзала весь день.
С нами был гид Александр! Все прошло прекрасно. Очень интересный маршрут и без спешки. Вкусный обед
С нами был гид Александр! Все прошло прекрасно. Очень интересный маршрут и без спешки. Вкусный обед
С нами был гид Александр! Все прошло прекрасно. Очень интересный маршрут и без спешки. Вкусный обед
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Е
Добрый день, спасибо большое за экскурсию, моим гидом была Гузаль, отлично провели время, за 5 часов посмотрели весь город, очень красиво и познавательно, удобно что между достопримечательностями передвигалимь на машине, быстрее все посмотришь, если немного времени. Благодарю за отлично проведённое время с вами в Самарканде.
Добрый день, спасибо большое за экскурсию, моим гидом была Гузаль, отлично провели время, за 5 часов
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А
Отличный гид Сюзанна. Очень много интересной информации даёт. Учитывает пожелания. Рекомендую!
Отличный гид Сюзанна. Очень много интересной информации даёт. Учитывает пожелания. Рекомендую!
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Т
Всем доброго времени суток! Так получилось что отпуск выпал в этом году на август месяц лето. И мы с другом поехали путешествовать во Узбекистану по маршруту Ташкент-Самарканд-Бухара. Соответственно и воспользовались
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гид услугой на этом сайте. Выбрали гид услугу Асия по Самарканду и о чем мы не пожалели. Заранее по дате и времени договорились и в этот день и час нас встретили машина с водителем и гидом. За 5 часов по экскурсии по Самарканду мы особо и не устали! Все было интересно, что даже забыли как проскочили эти 5 часов. Спасибо еще раз огромное! 12 август 2023г. г. Самарканд, Узбекистан.

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С
Добрый день, Асия!!

Вот только сейчас дошли руки написать отзыв об экскурсии, которую провела для меня и моих друзей гид Назира…. аж 6 ноября 2022 года.
Экскурсия, впрочем как и экскурсовод, оказались
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восхитительными. Мы много чего посмотрели, и много чего узнали нового для себя, и своим рассказом Назира нас просто влюбила в Самарканд!!
Погода была шикарная, как и наше настроение. Отдельное спасибо Назире за экскурсию на фабрику и музеи!! Также спасибо за подсказку определённых технических и организационных мелочей Назира огромное Вам спасибо от Сергея и моей московской команды!
Желаю Вам оставаться таким же позитивным, жизнерадостным и эрудированным человеком, любящим свою страну и свой город!

Уже на раз рекомендовал Вас своим коллегам и знакомым (может быть уже и обращались, ну или будут обращаться в будущем… они будут называть кодовое слово - Мы от Сергея Королева из Москвы, он сказал, что Вы можете провести великолепную экскурсию).

Ещё раз Вам огромное спасибо.

С хорошими воспоминаниями, Сергей Королев и его команда.

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