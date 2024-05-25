Вечерняя прогулка по Самарканду

Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки
Вечер - лучшее время для осмотра знаковых мест Самарканда. Памятники в подсветке создают атмосферу восточной сказки, а толпы туристов не мешают ей насладиться.

Познакомьтесь с богатым прошлым города и его визитными
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карточками, а также сделайте эффектные снимки.

В программе: мавзолеи Гур-Эмир и Рухабад, комплекс Регистан, мечеть Биби-Ханум и другие символы Самарканда. Узнайте о Тамерлане, его жизни и походах, а также о судьбах представителей династии Тимуридов. Посетите мавзолей Рухабад, одно из самых древних и аскетичных зданий Старого Самарканда.

Осмотрите ансамбль Регистан, который считается ярким примером самаркандского градостроительного зодчества. В парке Величия Самарканда узнаете о современном Узбекистане, его традициях и обычаях.

Завершите экскурсию у мечети Биби-Ханум, соборной мечети Амира Темура, и услышите интересную легенду, связанную с женой полководца

5
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Атмосфера вечернего города
  2. 📸 Эффектные фотографии
  3. 🏛️ Знаковые памятники
  4. 📜 Исторические рассказы
  5. 🕌 Посещение древних мавзолеев
  6. 👥 Индивидуальный подход

Что можно увидеть

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Мавзолей Рухабад
  • Ансамбль Регистан
  • Парк Величия Самарканда
  • Мечеть Биби-Ханум
Вечерняя прогулка по Самарканду
Вечерняя прогулка по Самарканду
Вечерняя прогулка по Самарканду
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Памятник и мавзолей Амира Темура (Гур-Эмир). Мы расскажем о Тамерлане, его жизни и походах. Вы узнаете, как сложились судьбы представителей династии Тимуридов. А также выясните, почему Амир Темур назвал себя «Мечом ислама» и какие легенды сложены о нём в народе.

Мавзолей Рухабад — одно из самых древних и, без сомнения, самых аскетичных и строгих зданий Старого Самарканда. Здесь нет ярких и пёстрых мозаик, глазури и хитрых извилистых линий. В мавзолее, построенном по велению Тамерлана, покоится почитаемый мусульманский святой Бурханеддин Сагарджи.

Ансамбль Регистан. Вы осмотрите комплекс, который по праву считается одним из наиболее ярких примеров самаркандского градостроительного зодчества. Изучите искусно декорированные фасады трёх медресе и увидите, как гармонично включена в общую композицию сама площадь. Послушаете истории о далёком прошлом, а также узнаете о жизни и учёбе в медресе.

Парк Величия Самарканда. Возле памятка первому президенту Узбекистана Исламу Каримову мы поделимся рассказами о современном Узбекистане, его традициях и обычаях.

Мечеть Биби-Ханум. Кроме того, вы осмотрите снаружи соборную мечеть Амира Темура. Услышите историю строительства мечети и интересную легенду, связанную с женой полководца.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты — 9$ с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в мавзолей Тамерлана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
А
25 мая 2024
Очень интересная экскурсия по вечернему Самарканду. Много дельной информации по истории, которая упорядочили наши впечатления от увиденного в Узбекистане в целом. Тигран подробно и компетентно отвечал на наши вопросы по истории и современности. Прекрасный русский язык и умение рассказывать, не перегружая фактами
Н
16 мая 2024
потрясающая экскурсия! Великолепный гид! Рассказ по истории был очень грамотно построен, нет переутомления от дат и цифр, всё в меру. И одновременно очень подробно и глубоко. Программа экскурсии шикарная, охватывает основные исторические места города. На мой взгляд для одной экскурсии больше и не надо. Всё легко, интересно и совсем не утомительно. Всем рекомендую.
Ю
15 мая 2024
Содик - чудесный рассказчик: эмоционально, обширно по объёму информации, с юмором. Моментально подружился с нашим семилетним членом команды, но уровень повествования не "снизился" с учетом малолетнего экскурсанта. Подробно об истории, традициях, архитектуре города. Огромное спасибо, всем рекомендую!
А
9 мая 2024
Отличная экскурсия! Прекрасная эрудиция и грамотная подача материала. Очень рекомендую!!
В
2 мая 2024
Весёлый и знающий, искромётная экскурсия в довольно сжатое время. Информация - как будто ходили целый день. Содикжон Вас заинтересует с первых слов и не будет смотреть на часы…..
S
26 апр 2024
Очень интересная и содержательная экскурсия.
Все два часа экскурсии были наполнены интересными фактами и невероятными историями из жизни Самарканда.
Садикжон превосходный экскурсовод.
Всем рекомендую.
Л
8 апр 2024
Экскурсия содержательная. Глубокое погружение в историю. Содик хороший рассказчик, много знает, рассказ запоминается. Рекомендуем. Желательно Быть хоть немного подготовленным, тогда можно получить комплексную картину истории.
Ольга
3 апр 2024
Прогулка по вечернему Самарканду с гидом Содикжоном была замечательной и познавательной! Рекомендую
А
1 апр 2024
Хорошая экскурсия для вечернего знакомства с центральными достопримечательностями города. Спасибо Содикжону.
О
27 мар 2024
Экскурсию для нас провел Парвиз. Очень профессионально, информативно и интересно. Глубокие знания предмета и лёгкость повествования приятно удивили. Прекрасно владеет русским языком и смог огромное количество исторических фактов донести в доступной и интересной форме. Мы в восторге от Парвиза и Самарканда! Рекомендуем всем эту великолепную экскурсию!
Анна
4 мар 2024
Гид пришел в назначенное время, очень пунктуальный, вежливый, интересно и на чистом красивом русском провел экскурсию, подобрал красивые ракурсы для фотографий, было не скучно, а интересно и познавательно. Обязательно будем рекомендовать.
Гид пришел в назначенное время, очень пунктуальный, вежливый, интересно и на чистом красивом русском провел экскурсию,

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