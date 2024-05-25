Вечер - лучшее время для осмотра знаковых мест Самарканда. Памятники в подсветке создают атмосферу восточной сказки, а толпы туристов не мешают ей насладиться.Познакомьтесь с богатым прошлым города и его визитными

карточками, а также сделайте эффектные снимки. В программе: мавзолеи Гур-Эмир и Рухабад, комплекс Регистан, мечеть Биби-Ханум и другие символы Самарканда. Узнайте о Тамерлане, его жизни и походах, а также о судьбах представителей династии Тимуридов. Посетите мавзолей Рухабад, одно из самых древних и аскетичных зданий Старого Самарканда. Осмотрите ансамбль Регистан, который считается ярким примером самаркандского градостроительного зодчества. В парке Величия Самарканда узнаете о современном Узбекистане, его традициях и обычаях. Завершите экскурсию у мечети Биби-Ханум, соборной мечети Амира Темура, и услышите интересную легенду, связанную с женой полководца

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Памятник и мавзолей Амира Темура (Гур-Эмир). Мы расскажем о Тамерлане, его жизни и походах. Вы узнаете, как сложились судьбы представителей династии Тимуридов. А также выясните, почему Амир Темур назвал себя «Мечом ислама» и какие легенды сложены о нём в народе.

Мавзолей Рухабад — одно из самых древних и, без сомнения, самых аскетичных и строгих зданий Старого Самарканда. Здесь нет ярких и пёстрых мозаик, глазури и хитрых извилистых линий. В мавзолее, построенном по велению Тамерлана, покоится почитаемый мусульманский святой Бурханеддин Сагарджи.

Ансамбль Регистан. Вы осмотрите комплекс, который по праву считается одним из наиболее ярких примеров самаркандского градостроительного зодчества. Изучите искусно декорированные фасады трёх медресе и увидите, как гармонично включена в общую композицию сама площадь. Послушаете истории о далёком прошлом, а также узнаете о жизни и учёбе в медресе.

Парк Величия Самарканда. Возле памятка первому президенту Узбекистана Исламу Каримову мы поделимся рассказами о современном Узбекистане, его традициях и обычаях.

Мечеть Биби-Ханум. Кроме того, вы осмотрите снаружи соборную мечеть Амира Темура. Услышите историю строительства мечети и интересную легенду, связанную с женой полководца.

Организационные детали