В конце нашей познавательной и развлекательной экскурсии вы узнаете про жизнь Тамерлана и о его наследии.
Описание экскурсииЭкскурсия по одному из древнейших городов мира - Самарканду, охватывает века возрождения древнего города под властью великого завоевателя Амира Темура и его потомков. История восхождения к власти одного из самых знаменитых средневековых военачальников - Тамерлана, его наследие навсегда изменившее облик Самарканда. Важная информация:
- Индивидуальная пешеходная экскурсия с русскоязычным и сертифицированным гидом для от 1 до 10 человек.
- Оплата за входные билеты на памятниках и питание не входят в стоимость экскурсии (Общая стоимость составляет 45$ с человека).
- По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Доплата за легковое авто (до 3 человек) составит 50$, микроавтобус (до 8 человек) - 70$.
- Мы всегда можем подкорректировать маршрут и сделать небольшой перерыв (по желанию).
Каждый день 9:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Какие места вы увидете
- Мавзолей Гур Амир - место погребения Амира Тимура и его потомков
- Площадь Регистан - Ансамбль из трех средневековых университетов
- Мечеть Биби - Ханум - Самая большая мечеть в средней Азии
- Некрополь Шах-и Зинда - место погребения знати эпохи Тамерлана, возникло вокруг захоронения двоюродного брата пророка Мухаммада - Кусама ибн Аббаса
- Сиабский рынок - существующий уже много веков базар встретит гостей восточным радушием и колоритом
- Ковровая фабрика - экскурсия по которой, раскроет гостям города секреты создания знаменитых шелковых ковров, кои до сих пор ткут исключительно руками
Что включено
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Входные билеты, обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур - Эмир https://maps. app. goo. gl/o7UBRKz2if6ByEfZ7
Завершение: Ковровая фабрика https://maps. app. goo. gl/jb5nYhJSG2asPEQL7
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
