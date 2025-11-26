Откройте для себя вечернюю магию Самарканда, где под звёздным небом город раскрывает свои тайны.
Прогуляйтесь от мавзолея Гур Эмир к площади Регистан и мечети Биби Ханым, наслаждаясь величием архитектуры и волшебной атмосферой.
Завершите свой путь у некрополя Шохи Зинда, погружаясь в древние легенды, которые оживают в мягком свете ночи.
Описание экскурсииЗакат в Самарканде: волшебство восточной ночи Вечерняя прогулка по Самарканду — это путешествие сквозь века в мягком свете заката и под звёздным небом Востока. Когда дневной шум утихает, город раскрывает свою волшебную атмосферу. Мы начнём маршрут у мавзолея Гур Эмир, где покоится великий Тамерлан; в вечернем свете бирюзовый купол сияет особенно таинственно. Далее мы направимся к площади Регистан — сердцу города, блистающему огнями, отражающимися в мозаике медресе, где особенно чувствуется величие архитектуры и дух прошедших эпох. Затем посетим мечеть Биби Ханым, чья мощь и грация поражают даже в полумраке, наполняя пространство особой поэзией. Завершим прогулку у некрополя Шохи Зинда, где усыпальницы, подсвеченные ночными огнями, создают ощущение погружения в древнюю легенду. Эта экскурсия — не просто осмотр достопримечательностей, а возможность почувствовать, как Самарканд дышит вечностью, когда улицы затихают, а история шепчет прямо в сердце. Важная информация:
- Любые дополнительные услуги и изменение количества туристов в группе предварительно обговариваются.
- В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей, поэтому просим иметь при себе закрытую одежду, женщинам дополнительно необходимо взять с собой платок для покрытия головы и плеч, а также удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби Ханым
- Некрополь Шохи Зинда
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты - общая сумма примерно 21$
- Личные расходы
- Транспорт
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
