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Групповая
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Групповая экскурсия по историческим жемчужинам Самарканда: утро или вечер
Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности
Начало: От мавзолея Тамерлана
«В утренней или вечерней прохладе вы прогуляетесь по городу и увидите исторические жемчужины Востока»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€11 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
«В путешествии по Самарканду на закате дня вы полюбуетесь величественными сооружениями в подсветке и сделаете эффектные снимки, наполненные волшебством Средневекового Востока»
Завтра в 18:30
11 июня в 18:30
154€116 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова
Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас
«Мы начнём наше путешествие с некрополя Шахи-Зинда, где узкие улочки всегда полны паломниками, но только не ранним утром или поздним вечером»
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Эксклюзивная экскурсия Вечерние огни Самарканда: погружение в историю
Откройте вечерний Самарканд под новым углом: меньше толп, больше атмосферы. Индивидуальный подход и уникальные истории
«Я выбрал эти места, потому что считаю их наиболее интересными для вечерней экскурсии»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€103 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по знаковым местам Самарканда
Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
«Вечер — лучшее время для осмотра знаковых мест Самарканда»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€43 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Магия ночного Самарканда: «Вечный город», Регистан и Гур-Эмир
Прогулка по ночному Самарканду: этнографический парк, яркие фонтаны и легендарные памятники в свете огней. Идеально для первого знакомства с городом
«Главная площадь Регистан в свете ночных огней»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Огни Самарканда: вечерняя экскурсия по историко-этнографическому комплексу
Погрузитесь в атмосферу древнего восточного города, прогуляйтесь по подсвеченным улицам и насладитесь уникальными ремеслами и гастрономией
«Мы отправимся в него вечером, когда все объекты подсвечены огнями и всюду царит атмосфера волшебства»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€103 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Экскурсия и фотосессия в Самарканде: впечатления и красочные наряды
Вас ждет погружение в мир красоты и истории Самарканда с профессиональной фотосессией в национальных нарядах
«Идеальное время для прогулки-фотосесии — рассвет или закат, когда изразцы мерцают в ярко-багровых лучах солнца»
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от €170 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
По вечернему Самарканду - на велосипеде
Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
Начало: У памятника Исламу Каримову
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€39 за человека
Индивидуальная
3 часа
Сказка вечернего Самарканда
Начало: Мавзолей Гур Эмир
«В путешествии по Самарканду на закате дня вы полюбуетесь величественными сооружениями в подсветке и сделаете эффектные снимки, наполненные волшебством Средневекового Востока»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночная прогулка по Самарканду
Начало: По договоренности
«Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит вам полюбоваться величественными сооружениями в завораживающей подстветке фонарей»
Расписание: Ежедневно с 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
На озеро Айдаркуль из Самарканда
Искупаться в одном из крупнейших озёр страны и посетить старинный город Нурата за 1 день
«Вы искупаетесь в нём в мягких вечерних лучах солнца»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по ансамблу Регистан
Начало: Смотровая площадка Регистана
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$45 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Пешеходная прогулка по вечернему Самарканду
Начало: Университетский бульвар, памятник Амира Тимура
«В нашей незабываемой прогулке по вечернему Самарканду на закате вы полюбуетесь величественными сооружениями в подсветке и сделаете яркие и эффектные фото, наполненные волшебством Средневекового Востока»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
62.5$50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
Прогуляться по Самарканду, побывать в чайхане для местных и попробовать гордость узбекской кухни
Начало: у вашего отеля
«Мы заберём вас из отеля и поедем в чайхану — за вечерним самаркандским пловом»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААркадий7 июня 2024Самарканд очень интересный город, экскурсия по нему тоже была интересна. Наши ожидания от площади Регистон были немного завышены. В целом все прошло хорошо, нам понравилось
- ЛЛариса6 июня 2024Насыщенная интересная экскурсия по вечернему Самарканду. Шодиер много рассказал об истории и культуре Средней Азии. Увидели все основные исторические места Самарканда. Рекомендую эту экскурсию.
- ЮЮлия5 июня 2024Прекрасный гид с отличным чувством юмора и умением интересно преподнести информацию. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
- ББорис1 июня 2024Просто потрясающий экскурсовод и абсолютно замечательная экскурсия. Интеллигентно, содержательно, очень интересно. Всем рекомендую!
- ЕЕлена31 мая 2024Были на экскурсии 18.05.24 в 17.30 Экскурсия понравилась. Очень содержательная. интересная группа небольшая-6чел. гид ответил на все вопросы. Рекомендую!
- ЕЕлена30 мая 2024Огромное спасибо за профессионализм и любовь к своей профессии. Мы были в восторге,как от увиденного так и о рассказе гида.
- ВВера27 мая 2024Провели прекрасный день с Нафисой! С учетом того, что от группы почти в самом начале откололось несколько человек (ребенок не
- ААлександра25 мая 2024Очень интересная экскурсия по вечернему Самарканду. Много дельной информации по истории, которая упорядочили наши впечатления от увиденного в Узбекистане в
- ННаталья16 мая 2024потрясающая экскурсия! Великолепный гид! Рассказ по истории был очень грамотно построен, нет переутомления от дат и цифр, всё в меру.
- ЮЮлия15 мая 2024Содик - чудесный рассказчик: эмоционально, обширно по объёму информации, с юмором. Моментально подружился с нашим семилетним членом команды, но уровень повествования не "снизился" с учетом малолетнего экскурсанта. Подробно об истории, традициях, архитектуре города. Огромное спасибо, всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Вечерние»
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