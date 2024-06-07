А Аркадий Сказка вечернего Самарканда Самарканд очень интересный город, экскурсия по нему тоже была интересна. Наши ожидания от площади Регистон были немного завышены. В целом все прошло хорошо, нам понравилось

Л Лариса Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер) Насыщенная интересная экскурсия по вечернему Самарканду. Шодиер много рассказал об истории и культуре Средней Азии. Увидели все основные исторические места Самарканда. Рекомендую эту экскурсию.

Ю Юлия Сказка вечернего Самарканда Прекрасный гид с отличным чувством юмора и умением интересно преподнести информацию. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.

Б Борис Сказка вечернего Самарканда Просто потрясающий экскурсовод и абсолютно замечательная экскурсия. Интеллигентно, содержательно, очень интересно. Всем рекомендую!

Е Елена Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер) Были на экскурсии 18.05.24 в 17.30 Экскурсия понравилась. Очень содержательная. интересная группа небольшая-6чел. гид ответил на все вопросы. Рекомендую!

Е Елена Ночная прогулка по Самарканду Огромное спасибо за профессионализм и любовь к своей профессии. Мы были в восторге,как от увиденного так и о рассказе гида.

В Вера Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер) читать дальше выдержал темпа))), получили практически индивидуальную экскурсию в мини-группе. Было комфортно, интересно, насыщенно. Со стороны гида чувствуется большая заинтересованность и желание расти в выбранной профессии. Желаем дальнейших успехов))) Провели прекрасный день с Нафисой! С учетом того, что от группы почти в самом начале откололось несколько человек (ребенок не

А Александра Вечерняя прогулка по Самарканду читать дальше целом. Тигран подробно и компетентно отвечал на наши вопросы по истории и современности. Прекрасный русский язык и умение рассказывать, не перегружая фактами Очень интересная экскурсия по вечернему Самарканду. Много дельной информации по истории, которая упорядочили наши впечатления от увиденного в Узбекистане в

Н Наталья Вечерняя прогулка по Самарканду читать дальше И одновременно очень подробно и глубоко. Программа экскурсии шикарная, охватывает основные исторические места города. На мой взгляд для одной экскурсии больше и не надо. Всё легко, интересно и совсем не утомительно. Всем рекомендую. потрясающая экскурсия! Великолепный гид! Рассказ по истории был очень грамотно построен, нет переутомления от дат и цифр, всё в меру.