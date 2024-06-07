Вечерние экскурсии Самарканда

Найдено 15 экскурсий в категории «Вечерние» в Самарканде на русском языке, цены от €11, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
188 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по историческим жемчужинам Самарканда: утро или вечер
Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности
Начало: От мавзолея Тамерлана
«В утренней или вечерней прохладе вы прогуляетесь по городу и увидите исторические жемчужины Востока»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
11 за человека
Сказка вечернего Самарканда
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Популярное предложение
Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
«В путешествии по Самарканду на закате дня вы полюбуетесь величественными сооружениями в подсветке и сделаете эффектные снимки, наполненные волшебством Средневекового Востока»
Завтра в 18:30
11 июня в 18:30
154116 за всё до 4 чел.
Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
7 отзывов
Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова
Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас
«Мы начнём наше путешествие с некрополя Шахи-Зинда, где узкие улочки всегда полны паломниками, но только не ранним утром или поздним вечером»
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
125 за всё до 4 чел.
Вечерние огни Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Эксклюзивная экскурсия Вечерние огни Самарканда: погружение в историю
Откройте вечерний Самарканд под новым углом: меньше толп, больше атмосферы. Индивидуальный подход и уникальные истории
«Я выбрал эти места, потому что считаю их наиболее интересными для вечерней экскурсии»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
103 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Самарканду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Вечерняя прогулка по знаковым местам Самарканда
Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
«Вечер — лучшее время для осмотра знаковых мест Самарканда»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
43 за всё до 10 чел.
Магия ночного Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Магия ночного Самарканда: «Вечный город», Регистан и Гур-Эмир
Прогулка по ночному Самарканду: этнографический парк, яркие фонтаны и легендарные памятники в свете огней. Идеально для первого знакомства с городом
«Главная площадь Регистан в свете ночных огней»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
110 за всё до 4 чел.
Огни Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Огни Самарканда: вечерняя экскурсия по историко-этнографическому комплексу
Погрузитесь в атмосферу древнего восточного города, прогуляйтесь по подсвеченным улицам и насладитесь уникальными ремеслами и гастрономией
«Мы отправимся в него вечером, когда все объекты подсвечены огнями и всюду царит атмосфера волшебства»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
103 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Самарканду с фотосессией в национальных нарядах
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Экскурсия и фотосессия в Самарканде: впечатления и красочные наряды
Вас ждет погружение в мир красоты и истории Самарканда с профессиональной фотосессией в национальных нарядах
«Идеальное время для прогулки-фотосесии — рассвет или закат, когда изразцы мерцают в ярко-багровых лучах солнца»
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от 170 за всё до 4 чел.
По вечернему Самарканду - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
По вечернему Самарканду - на велосипеде
Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
Начало: У памятника Исламу Каримову
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
39 за человека
Сказка вечернего Самарканда
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Сказка вечернего Самарканда
Начало: Мавзолей Гур Эмир
«В путешествии по Самарканду на закате дня вы полюбуетесь величественными сооружениями в подсветке и сделаете эффектные снимки, наполненные волшебством Средневекового Востока»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$60 за всё до 4 чел.
Ночная прогулка по Самарканду
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Ночная прогулка по Самарканду
Начало: По договоренности
«Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит вам полюбоваться величественными сооружениями в завораживающей подстветке фонарей»
Расписание: Ежедневно с 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$60 за всё до 3 чел.
На озеро Айдаркуль из Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
На озеро Айдаркуль из Самарканда
Искупаться в одном из крупнейших озёр страны и посетить старинный город Нурата за 1 день
«Вы искупаетесь в нём в мягких вечерних лучах солнца»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
190 за всё до 3 чел.
Ночная экскурсия по ансамблу Регистан
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по ансамблу Регистан
Начало: Смотровая площадка Регистана
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$45 за всё до 10 чел.
Пешеходная прогулка по вечернему Самарканду
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Пешеходная прогулка по вечернему Самарканду
Начало: Университетский бульвар, памятник Амира Тимура
«В нашей незабываемой прогулке по вечернему Самарканду на закате вы полюбуетесь величественными сооружениями в подсветке и сделаете яркие и эффектные фото, наполненные волшебством Средневекового Востока»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
62.5$50 за всё до 10 чел.
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
Прогуляться по Самарканду, побывать в чайхане для местных и попробовать гордость узбекской кухни
Начало: у вашего отеля
«Мы заберём вас из отеля и поедем в чайхану — за вечерним самаркандским пловом»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аркадий
    7 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Самарканд очень интересный город, экскурсия по нему тоже была интересна. Наши ожидания от площади Регистон были немного завышены. В целом все прошло хорошо, нам понравилось
  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
    Насыщенная интересная экскурсия по вечернему Самарканду. Шодиер много рассказал об истории и культуре Средней Азии. Увидели все основные исторические места Самарканда. Рекомендую эту экскурсию.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Прекрасный гид с отличным чувством юмора и умением интересно преподнести информацию. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
  • Б
    Борис
    1 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Просто потрясающий экскурсовод и абсолютно замечательная экскурсия. Интеллигентно, содержательно, очень интересно. Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
    Были на экскурсии 18.05.24 в 17.30 Экскурсия понравилась. Очень содержательная. интересная группа небольшая-6чел. гид ответил на все вопросы. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Ночная прогулка по Самарканду
    Огромное спасибо за профессионализм и любовь к своей профессии. Мы были в восторге,как от увиденного так и о рассказе гида.
  • В
    Вера
    27 мая 2024
    Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
    Провели прекрасный день с Нафисой! С учетом того, что от группы почти в самом начале откололось несколько человек (ребенок не
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    выдержал темпа))), получили практически индивидуальную экскурсию в мини-группе. Было комфортно, интересно, насыщенно. Со стороны гида чувствуется большая заинтересованность и желание расти в выбранной профессии. Желаем дальнейших успехов)))

  • А
    Александра
    25 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Самарканду
    Очень интересная экскурсия по вечернему Самарканду. Много дельной информации по истории, которая упорядочили наши впечатления от увиденного в Узбекистане в
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    целом. Тигран подробно и компетентно отвечал на наши вопросы по истории и современности. Прекрасный русский язык и умение рассказывать, не перегружая фактами

  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Самарканду
    потрясающая экскурсия! Великолепный гид! Рассказ по истории был очень грамотно построен, нет переутомления от дат и цифр, всё в меру.
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    И одновременно очень подробно и глубоко. Программа экскурсии шикарная, охватывает основные исторические места города. На мой взгляд для одной экскурсии больше и не надо. Всё легко, интересно и совсем не утомительно. Всем рекомендую.

  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Самарканду
    Содик - чудесный рассказчик: эмоционально, обширно по объёму информации, с юмором. Моментально подружился с нашим семилетним членом команды, но уровень повествования не "снизился" с учетом малолетнего экскурсанта. Подробно об истории, традициях, архитектуре города. Огромное спасибо, всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
  2. Сказка вечернего Самарканда
  3. Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
  4. Вечерние огни Самарканда
  5. Вечерняя прогулка по Самарканду
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
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