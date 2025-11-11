Мои заказы

САМАРКАНД: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СЛЕДАМ ДРЕВНИХ ЛЕГЕНД

Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Погрузитесь в загадочный Самарканд. Вместе мы посетим Мавзолей Гур-Эмир, Площадь Регистан и Мечеть Биби-Ханум, раскроем тайну её строительства. В Шохи-Зинде вас ждёт уникальная коллекция мавзолеев, а на Сиабском базаре вы ощутите атмосферу Востока. Я покажу вам Обсерваторию Улугбека и фабрику бумаги Конигил, где создают уникальные сувениры. Открою вам не только достопримечательности, но и скрытые легенды города.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Гур-Эмир - место, где покоится Амир Тимур. Но что скрывают величественные купола и мозаики этой усыпальницы? Какие истории таятся за её стенами?
  • Площадь Регистан - три величественных медресе. Но что если я скажу, что за фасадами этих зданий скрываются истории, способные изменить ход истории?
  • Мечеть Биби-Ханум - грандиозное сооружение, построенное в честь жены Тимура. Но почему она решилась построить такую мечеть в его отсутствие? Тайна любви или власти?
  • Сиабский базар - восточный рынок, пропитанный атмосферой древности. Но что скрывают эти товары, связанные с историей города?
  • Ансамбль Шохи-Зинда - уникальный комплекс, окутанный легендами. Почему его называют «Живой царь» и какие события изменили этот уголок города?
  • Фабрика бумаги Конигил - ремесло, которому посвящены века. Но как оно связано с богатым наследием Самарканда?
Что включено
  • Посещение основных достопримечательностей
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспорт
  • Входные билеты
  • Обеды и напитки
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи будет согласовано после оформления бронирования
Завершение: Место окончания будет сообщено заранее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

