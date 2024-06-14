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рассказчик, фотограф и просто очень прияный в общении человек. Несмотря на пять часов экскурсии, благодаря заботливому отношению Элеаноры, мы совсем не устали, часто присаживались на лавочках в тени, слушая легенды и истории. Отдельное спасибо за обед, также организованный Элеанорой. Поели вкусного самаркандского плова! Мы остались всем очень довольны. Обязательно еще приедем!