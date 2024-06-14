Откройте для себя мифы и легенды Самарканда с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Самарканде на русском языке, цены от €11. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
190 отзывов
Групповая экскурсия по историческим жемчужинам Самарканда: утро или вечер
Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности
Начало: От мавзолея Тамерлана
«Вы услышите легенду о том, как архитектор влюбился в жену Тамерлана, которая руководила постройкой»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30
Завтра в 10:30
29 июня в 10:30
11 за человека
Здравствуй, Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
45 отзывов
Здравствуй, Самарканд: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тайны Самарканда: мавзолей Тамерлана, площадь Регистан и мечеть Биби-Ханым ждут вас
Начало: У мавзолея Тимура
30 июня в 09:00
1 июля в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Самарканд: экскурсия и легенды
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Самарканд 2 в 1: экскурсия по достопримечательностям и дегустация плова
Самарканд - город восточной сказки. За 5 часов вы увидите его главные достопримечательности и попробуете традиционный плов в аутентичном ресторане
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
«Самые известные легенды города»
Завтра в 13:30
29 июня в 08:00
80 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    14 июня 2024
    Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
    Все было здорово, для меня чересчур академическая подача.
  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
    Насыщенная интересная экскурсия по вечернему Самарканду. Шодиер много рассказал об истории и культуре Средней Азии. Увидели все основные исторические места Самарканда. Рекомендую эту экскурсию.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
    Были на экскурсии 18.05.24 в 17.30 Экскурсия понравилась. Очень содержательная. интересная группа небольшая-6чел. гид ответил на все вопросы. Рекомендую!
  • А
    Айгуль
    7 мая 2024
    Здравствуй, Самарканд
    Экскурсию для нас проводил гид Арджан. Рассказал интересные исторические факты и разные байки и легенды. Приятный в общении человек. Спасибо большое, рекомендую!
  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Здравствуй, Самарканд
    Очень благодарны Элеаноре за прекрасную экскурсию. Понравилось всё: запланированные места для посещения, расслабленная и комфортная атмосфера, Элеанора как гид и
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    рассказчик, фотограф и просто очень прияный в общении человек. Несмотря на пять часов экскурсии, благодаря заботливому отношению Элеаноры, мы совсем не устали, часто присаживались на лавочках в тени, слушая легенды и истории. Отдельное спасибо за обед, также организованный Элеанорой. Поели вкусного самаркандского плова! Мы остались всем очень довольны. Обязательно еще приедем!

  • C
    Christian
    28 апреля 2024
    Здравствуй, Самарканд
    У меня был индивидуальный тур с гидом Анджаром. Это был очень хороший опыт. У Анджара много знаний о Самарканде и
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    его истории, и он очень хорошо знает, как передать эти знания в структурированной и понятной форме. Он очень приятный и внимательный человек, с которым приятно гулять по городу.

  • А
    Алина
    21 сентября 2023
    Самарканд - город легенд и мифов
    Заказали экскурсию в Самарканде. Нашим гидом была Мадина. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Мадина отвечала на все наши вопросы, фотографировала нас, а так же посоветовала куда сходить самим на следующий день.
  • П
    Пугачева
    13 мая 2023
    Самарканд - город легенд и мифов
    Были на экскурсии с гидрм Фарангиз. Нам очень повезло!!! Изумительная девушка! Очень много интересной информации. Все на прекрасном русском языке.
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    Помогала сделать фото в самых выиграшных местах. Подстраивалась под наш темп т. к. я была с пожилым человеком. Накормила вкуснейшим пловом. Помогла сделать покупки на базаре. Создавалось впечатление, что мы гуляем с давней подругой. Мы очарованы Самаркандом и Фарангиз!! Рекомендую однозначно!!! Увозим с собой море впечатлений и прекрасных эмоций❤👍☉🕌

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
  2. Здравствуй, Самарканд
  3. Самарканд: экскурсия и легенды
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 100. Туристы уже оставили гидам 240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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