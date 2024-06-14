1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия по историческим жемчужинам Самарканда: утро или вечер
Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности
Начало: От мавзолея Тамерлана
«Вы услышите легенду о том, как архитектор влюбился в жену Тамерлана, которая руководила постройкой»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30
Завтра в 10:30
29 июня в 10:30
€11 за человека
Индивидуальная
5 часов
Здравствуй, Самарканд: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тайны Самарканда: мавзолей Тамерлана, площадь Регистан и мечеть Биби-Ханым ждут вас
Начало: У мавзолея Тимура
30 июня в 09:00
1 июля в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Самарканд 2 в 1: экскурсия по достопримечательностям и дегустация плова
Самарканд - город восточной сказки. За 5 часов вы увидите его главные достопримечательности и попробуете традиционный плов в аутентичном ресторане
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
«Самые известные легенды города»
Завтра в 13:30
29 июня в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим14 июня 2024Все было здорово, для меня чересчур академическая подача.
- ЛЛариса6 июня 2024Насыщенная интересная экскурсия по вечернему Самарканду. Шодиер много рассказал об истории и культуре Средней Азии. Увидели все основные исторические места Самарканда. Рекомендую эту экскурсию.
- ЕЕлена31 мая 2024Были на экскурсии 18.05.24 в 17.30 Экскурсия понравилась. Очень содержательная. интересная группа небольшая-6чел. гид ответил на все вопросы. Рекомендую!
- ААйгуль7 мая 2024Экскурсию для нас проводил гид Арджан. Рассказал интересные исторические факты и разные байки и легенды. Приятный в общении человек. Спасибо большое, рекомендую!
- ЕЕлена30 апреля 2024Очень благодарны Элеаноре за прекрасную экскурсию. Понравилось всё: запланированные места для посещения, расслабленная и комфортная атмосфера, Элеанора как гид и
- CChristian28 апреля 2024У меня был индивидуальный тур с гидом Анджаром. Это был очень хороший опыт. У Анджара много знаний о Самарканде и
- ААлина21 сентября 2023Самарканд - город легенд и мифовЗаказали экскурсию в Самарканде. Нашим гидом была Мадина. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Мадина отвечала на все наши вопросы, фотографировала нас, а так же посоветовала куда сходить самим на следующий день.
- ППугачева13 мая 2023Самарканд - город легенд и мифовБыли на экскурсии с гидрм Фарангиз. Нам очень повезло!!! Изумительная девушка! Очень много интересной информации. Все на прекрасном русском языке.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Самарканде в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 100. Туристы уже оставили гидам 240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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